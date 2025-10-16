La creatrice di bellezza Giusy Catanese a Portici per la sfilata di moda “Stupor Mundi” di Gianni Molaro (foto)



La sfilata di alta moda “STUPOR MUNDI” a firma del famoso stilista GIANNI MOLARO, ha accolto Giusy Catanese, di Cefalù, creatrice di bellezza a 360°, alla Reggia di Portici di Napoli lo scorso 12 ottobre 2025.

Un’eleganza sospesa tra memoria e futuro, uno scenario d’eccezione per la presentazione della

collezione sposa “Stupor Mundi” firmata da Gianni Molaro.

Tra i protagonisti dell’evento, non solo modelle e creazioni straordinarie, ma anche l’arte del trucco — affidata alla Make Up Academy dei maestri Antonio Riccardo e Nicola Acella con il loro staff nel dietro le quinte, mentre i riflettori attendevano le modelle sul red carpet, il team di bellezza ha dato forma alle visioni estetiche richieste dallo stilista.

Giusy Catanese, nel ruolo di truccatrice ufficiale, ha guidato momenti intensi insieme ai maestri Antonio Riccardo e Nicola Acella: mani esperte che hanno plasmato visi destinati a incantare.

Il trucco concepito per la sfilata ha giocato su contrasti sottili: incarnato luminoso e naturale, punti luce strategici che accentuano volumi, e tocchi di definizione — con ciglia lunghe ma leggere, bocche delicate, occhi luminosi senza eccessi.

L’intento era chiaro: valorizzare le fattezze della modella senza distogliere lo sguardo dall’abito, ma anzi

integrando il volto all’equilibrio complessivo dell’ensemble stilistico.

All’intersezione tra arte e tecnica, le mani di Giusy Antonio e Nicola insieme a tutto lo staff hanno interpretato le indicazioni dello stilista con sensibilità, traducendo i desideri di Molaro in volti armoniosi e coerenti con la visione onirica della collezione.

Un sogno in bianco tra i marmi borbonici La Reggia di Portici, con la sua magnificenza settecentesca

e il fascino storico dei suoi spazi, si è trasformata in un palcoscenico perfetto per un racconto di bellezza pura.

Le note sacre dell’Ave Maria (in una rivisitazione moderna) hanno accompagnato l’entrata delle modelle, avvolte in veli, corolle e geometrie leggere: un inno al bianco, all’elevazione e alla grazia. Molaro ha presentato abiti che mescolano rigore e poesia: corsetti strutturati, intarsi di trasparenza, tessuti preziosi, piume e bordature che trasformano il corpo in scultura vivente. Le creazioni

trasmettono un’idea di donna misteriosa, forte e allo stesso tempo luminosa.

GIUSY CATANESE

Consulente d’immagine e make-up artist specializzata in cerimonie ,eventi moda e spettacolo. Ha partecipato come truccatrice e hair style in moltissimi eventi. L’ ultimo fatto a Palermo per Radio Italia al concerto live dove sono stata truccatrice ufficiale di artisti e speaker. 35 anni di carriera professionale e lavoro a Cefalù a piazza Bellipanni 5 nel salone di bellezza Donnarumma Catanese.

