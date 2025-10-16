Kepha Volley di Cefalù: il tecnico Enzo Brusca traccia la rotta per la nuova stagione di Serie D maschile

Kepha Volley Cefalù: il tecnico Enzo Brusca traccia la rotta per la nuova stagione di Serie D maschile

«Un campionato competitivo, ma con tanta voglia di divertirci e far crescere il movimento»

Si apre con entusiasmo e consapevolezza la nuova avventura della Kepha Volley nel campionato regionale di Serie D maschile. Il tecnico Enzo Brusca, alla guida di un gruppo in costante crescita, delinea un quadro realistico ma fiducioso della stagione ormai alle porte. (Nella foto Enzo Brusca e Mary Catalano).

«Il campionato si preannuncia competitivo – afferma Brusca – con il club dei Leoni, quarta classificata dello scorso anno dietro le tre promosse in Serie C. La Primula, neopromossa, che era arrivata davanti a noi, si è ulteriormente rinforzata; si dice un gran bene anche di Ribera e Vigata, oltre alle trapanesi, sempre protagoniste in queste categorie».

Il tecnico cefaludese sottolinea anche la presenza di realtà palermitane in fase di sviluppo: «Le squadre palermitane saranno probabilmente giovani, quindi in crescita durante tutto l’anno. Noi, invece, vogliamo assestarci in un campionato regionale e divertirci, facendo appassionare sempre di più il pubblico al volley maschile».

La rosa della Kepha sarà rinforzata da alcuni elementi provenienti dal vivaio: «L’attuale organico – spiega Brusca – sarà implementato con i ragazzi della Prima Divisione, tutti under, che potranno disputare fino a dieci partite in Serie D. È un’occasione preziosa per farli maturare e dare continuità al progetto tecnico». Nella rosa, Cassata, Grisanti, Ilardi, Duca, Papa, Rizzitello (anche tecnico), Mannarà (Capitano), Collesano, Camilleri, Purpura.

A livello organizzativo, il tecnico descrive una struttura ben definita e coesa: «Tutto il gruppo maschile è coordinato da me. Rizzello F. sarà l’allenatore della Prima Divisione, mentre Mary Catalano sarà il secondo in Serie D. Ma tutti insieme – sottolinea – ci occuperemo della crescita dei più giovani che partecipano ai campionati di Prima Divisione e Under 19 maschile».

Il progetto Kepha si fonda su un lavoro di lunga costruzione, che guarda al futuro del movimento pallavolistico cefaludese: «Abbiamo ricreato un settore maschile con tanto sacrificio – afferma Brusca – e il nostro obiettivo è mantenere la categoria regionale e favorire la crescita del gruppo under».

Infine, il tecnico apre uno sguardo sul futuro prossimo: «Quando avremo la possibilità di accedere alla palestra della scuola media, potremo pensare di sviluppare ulteriormente il settore, con la formazione di gruppi ancora più giovani».

Un progetto, quello della Kepha Volley, che unisce visione tecnica e passione educativa: una palestra di sport e valori, dove la crescita agonistica va di pari passo con quella umana, e dove la città di Cefalù continua a scoprire – e ad amare – sempre di più il volley maschile.

