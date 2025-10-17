La Polisportiva Lascari Cefalù in trasferta sul campo della Nuova Rinascita

Queste le gare in programma e la classifica

Promozione Sicilia – Girone B

Quarta giornata – 18 e 19 ottobre 2025, Gare in programma e la presentazione delle singole gare

Sabato 18 ottobre

Ore 15:00 — Futura – Orlandina Calcio

Ore 15:30 — Città di Villafranca – Pro Mende Calcio

Ore 15:30 — Monforte San Giorgio V.D.M. – Santangiolese Calcio

Ore 15:30 — Nuova Rinascita – Lascari Cefalù

Domenica 19 ottobre

Ore 15:30 — Aluntina – Comprensorio del Tindari

Ore 15:30 — Polisportiva Nicosia – Città di Galati

Ore 15:30 — Pro Falcone – Gangi

Ore 15:30 — Torregrotta 1973 – Città di Mistretta

Classifica (dopo la 3ª giornata)

1 Città di Villafranca – 9 punti (3 vittorie)

2 Futura – 9 punti (3 vittorie)

3 Polisportiva Lascari Cefalù – 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio)

4 Città di Mistretta – 6 punti

5 Pro Mende Calcio – 6 punti

6 Orlandina Calcio – 5 punti

7 Pro Falcone – 4 punti

8 Aluntina – 4 punti

9 Polisportiva Nicosia – 4 punti

10 Monforte San Giorgio V.D.M. – 3 punti

11 Gangi – 3 punti

12 Nuova Rinascita – 2 punti

13 Santangiolese Calcio – 2 punti

14 Torregrotta 1973 – 1 punto

15 Città di Galati – 1 punto

16 Comprensorio del Tindari – 0 punti



Futura — Orlandina Calcio (Sab, 15:00)

Situazione: Futura (2ª, 9 pt) riceve Orlandina (6ª, 5 pt).

Analisi: partita tra una squadra in partenza sprint e una compagine solida ma con meno continuità. Futura ha mostrato propensione offensiva (7 gol fatti) e dovrà imporre ritmo per sfruttare la maggiore qualità in avanti; Orlandina, compatta e raccolta, tenterà di controllare la transizione e colpire in ripartenza. Implicazione: vittoria casalinga consoliderebbe la vetta condivisa; un risultato diverso aprirebbe una crisi di risultati per Orlandina (importante il valore dei tre punti per risalire rapidamente).

Città Di Villafranca — Pro Mende Calcio (Sab, 15:30)

Situazione: Città Di Villafranca (1ª, 9 pt) contro Pro Mende (5ª, 6 pt).

Analisi: top-clash: Villafranca ha vinto tutte le gare con equilibrio difensivo (solo 1 gol subito); Pro Mende è pericolosa in fase di finalizzazione. Match destinato al dettaglio: palle inattive e prime pressioni saranno determinanti. Implicazione: successo per Villafranca consoliderebbe leadership; Pro Mende può agganciare la zona alta in caso di exploit esterno.

Monforte San Giorgio V.D.M. — Santangiolese Calcio (Sab, 15:30)

Situazione: Monforte (10ª, 3 pt) vs Santangiolese (13ª, 2 pt).

Analisi: incontro tra squadre in cerca di certezze. Monforte ha mostrato più concretezza; Santangiolese dovrà migliorare la fase conclusiva. Aspettarsi duelli centrali, equilibrio e poche reti. Implicazione: vittoria interna fondamentale per Monforte per prendere slancio e distanziarsi dalla zona bassa; Santangiolese, in caso di successo, interromperebbe la flessione.

Nuova Rinascita – Polisportiva Lascari Cefalù (Sab, 15:30)

Situazione: Nuova Rinascita (12ª, 2 pt) ospita Lascari (3ª, 7 pt).

Analisi: testa-coda apparente ma insidioso: Lascari è la formazione tecnicamente più brillante del lotto, capace di scelte offensive efficaci; Nuova Rinascita dovrà ricorrere a ordine difensivo e ripartenze. Implicazione: un successo di Lascari rafforzerebbe la candidatura al podio.

Aluntina — Comprensorio Del Tindari (Dom, 15:30)

Situazione: Aluntina (8ª, 4 pt) contro Comprensorio Del Tindari (16ª, 0 pt).

Analisi: sfida favorevole all’Aluntina che ha mostrato equilibrio; Tindari, ancora a secco di punti, è alla prova del carattere. Aspettarsi una partita a senso unico sulla carta, con il possibile scarto determinato dalla differenza di finalizzazione. Implicazione: tre punti per Aluntina consoliderebbero la metà classifica; per Tindari è fondamentale ottenere almeno un punto per interrompere il trend negativo.

Polisportiva Nicosia — Città Di Galati (Dom, 15:30)

Situazione: Nicosia (9ª, 4 pt) vs Città Di Galati (15ª, 1 pt).

Analisi: Nicosia, ordinata ma non ancora esplosiva offensivamente, gioca per sfruttare la maggiore propensione al possesso; Galati deve alzare l’intensità e limitare gli spazi centrali. Match tattico, con importanza strategica per la fiducia. Implicazione: successo esterno per Galati sarebbe svolta; per Nicosia sono punti per guardare più avanti che sotto.

Pro Falcone — Gangi (Dom, 15:30)

Situazione: Pro Falcone (7ª, 4 pt) ospita Gangi (11ª, 3 pt).

Analisi: incontro equilibrato: Pro Falcone ha buona vena offensiva (6 gol fatti) ma deve trovare continuità; Gangi alterna buone fasi a cali di concentrazione. Fondamentale l’elasticità tattica e la capacità di cambiare ritmo nelle seconde fasi di gioco. Implicazione: tre punti per Falcone permetterebbero di agganciare la parte alta; Gangi, con vittoria, risalirebbe verso la zona tranquilla.

Torregrotta 1973 — Città Di Mistretta (Dom, 15:30)

Situazione: Torregrotta (14ª, 1 pt) vs Città Di Mistretta (4ª, 6 pt).

Analisi: Mistretta, tra le più equilibrate (difesa solida), parte favorita: dovrà sfruttare transizioni veloci e gioco sulle fasce contro un Torregrotta che cerca punti-salvezza. Sfida che vedrà il peso delle individualità e delle scelte dei due allenatori. Implicazione: risultato chiave per Mistretta per consolidarsi nel gruppetto di testa; Torregrotta cerca una reazione per non rimanere isolata in fondo.

La Città di Villafranca e la Futura guidano il gruppo a punteggio pieno dopo tre giornate, seguite da un Lascari Cefalù in costante crescita. Più staccate, ma ancora in piena corsa, Città di Mistretta e Pro Mende, impegnate in due trasferte complesse.

Nella parte centrale della classifica regna l’equilibrio, con sei squadre racchiuse in due punti.

Nelle retrovie, Torregrotta, Città di Galati e Comprensorio del Tindari cercano il primo successo stagionale per abbandonare la zona calda.