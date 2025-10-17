Meteo 17 ottobre: piogge sul Tirreno, ma Cefalù e Madonie si preparano a un miglioramento

La Sicilia si sveglia sotto cieli ancora grigi, ma la giornata di venerdì 17 ottobre segnerà una lenta, graduale tregua dal maltempo. Dopo le piogge e i temporali che hanno colpito l’Isola negli ultimi giorni, la pressione torna ad aumentare e, già dal pomeriggio, molte aree vedranno schiarite e cieli più sereni. Ma non ovunque: il maltempo insisterà in particolare sul versante tirrenico, con ricadute dirette su Cefalù, Madonie e l’area palermitana.

Cefalù e litorale palermitano: mattina instabile, pomeriggio in miglioramento

Sulla costa tirrenica, da Palermo a Cefalù, la mattinata sarà ancora caratterizzata da piogge e possibili rovesci. Il mare resterà mosso e il vento moderato da nord-ovest, rendendo l’atmosfera fresca e variabile.

Con il passare delle ore, però, il cielo tenderà a schiarirsi, lasciando spazio a sprazzi di sole nel pomeriggio. Temperature tra i 18 e i 20°C, tipiche dell’autunno siciliano.

Madonie e Nebrodi: piogge forti nelle zone interne

Le aree montane delle Madonie e dei Nebrodi saranno tra le più colpite della giornata. Piogge anche di forte intensità sono attese nelle ore centrali, soprattutto nei comuni montani dell’entroterra. Qui le temperature scenderanno fino ai 12°C, con venti sostenuti da nord che aumenteranno la percezione del freddo.

Attenzione per chi deve mettersi in viaggio o affrontare escursioni: il terreno resta intriso d’acqua dopo i recenti temporali.

Verso il weekend: nuova perturbazione in arrivo

Non sarà una tregua duratura. Gli esperti annunciano l’arrivo di una nuova perturbazione afro-mediterranea durante il weekend, che potrebbe riportare piogge diffuse soprattutto sulla Sicilia centro-meridionale. Il Tirreno, invece, vivrà alternanza tra nuvole e aperture.

Temperature di oggi (17 ottobre)

Cefalù / Litorale palermitano: 19°C, pioggia al mattino, schiarite al pomeriggio

19°C, pioggia al mattino, schiarite al pomeriggio Madonie: 12°C, piogge forti, venti tesi

12°C, piogge forti, venti tesi Palermo città: 18-20°C, nuvoloso con piogge a tratti

18-20°C, nuvoloso con piogge a tratti Entroterra siciliano: tra 12°C e 15°C

Mare e Venti

Mare Tirreno: mosso

mosso Venti: moderati da nord-ovest, in rotazione nel pomeriggio

moderati da nord-ovest, in rotazione nel pomeriggio Zero termico: intorno ai 3450 metri

Consigli per la giornata

✅ Mattina con ombrello per Cefalù e fascia tirrenica

☀️ Pomeriggio più stabile, ideale per una passeggiata sul lungomare

⚠️ Escursioni sulle Madonie sconsigliate per rischio fango e piogge

La Sicilia entra nell’autunno vero: cieli mutevoli, natura più intensa e quel clima malinconico che rende speciale anche una giornata di pioggia, soprattutto quando vista dalla Rocca di Cefalù o tra i boschi delle Madonie.