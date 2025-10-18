I 5 laghi più belli della Sicilia. Dove natura e leggenda si incontrano

Quando si pensa alla Sicilia, viene subito in mente il mare. Eppure l’isola custodisce anche specchi d’acqua sorprendenti, avvolti da silenzio, natura e antiche leggende. Sono laghi che raccontano storie di dèi, vulcani e foreste. Cinque luoghi che non ti aspetti, dove la Sicilia smette di essere arsa dal sole e diventa un regno d’acqua e mistero.

1. Lago Specchio di Venere – Pantelleria, il riflesso degli dèi

Nel cratere di un antico vulcano nasce il Lago Specchio di Venere, uno dei luoghi più affascinanti dell’isola di Pantelleria. Le sue acque termali, calde tutto l’anno, creano un paesaggio surreale fatto di vapori e fanghi naturali. La leggenda racconta che la dea Venere si specchiasse qui prima d’incontrare Bacco, da cui il nome. Quando il lago è immobile, riflette il cielo come un vero specchio divino.

2. Lago di Pergusa – Enna, tra mito e acque rosse

A pochi chilometri da Enna, il Lago di Pergusa è avvolto dal mito di Persefone, rapita qui da Ade secondo la tradizione greca. Oasi naturale per oltre cento specie di uccelli migratori, è noto anche per un fenomeno unico: a volte le sue acque diventano rosse. Per secoli i siciliani hanno pensato fosse un presagio, ma si tratta di un processo naturale. Tra mito e scienza, resta uno dei laghi più evocativi dell’isola.

3. Laghetti di Cavagrande del Cassibile – Siracusa, il paradiso nascosto

Nella Riserva di Cavagrande del Cassibile, le rocce si aprono in un canyon dove il fiume ha creato piccoli laghi di acqua verde smeraldo. Qui il paesaggio è selvaggio, impreziosito da cascate, pozze naturali e terrazze di pietra. Raggiungerli richiede una camminata impegnativa, ma lo spettacolo ripaga ogni passo. La CNN li ha inseriti tra i luoghi più belli del mondo per la loro bellezza incontaminata.

4. Lago Maulazzo – Nebrodi, tra foreste e nebbie

Immerso nella faggeta dei Nebrodi, il Lago Maulazzo sembra appartenere al Nord Europa più che alla Sicilia. In estate è un rifugio per escursionisti e famiglie, in inverno si trasforma in uno scenario incantato, spesso ghiacciato. A proteggerlo c’è l’“Acerone”, un acero monumentale di cinquecento anni. È il lago del silenzio, dove il vento tra gli alberi sembra raccontare storie antiche.

5. Gurne dell’Alcantara – Castiglione di Sicilia, l’acqua che scolpisce il tempo

Le Gurne dell’Alcantara sono sedici piccoli laghi creati dal lavoro millenario del fiume Alcantara tra basalto e lava. Si trovano tra Castiglione e Francavilla di Sicilia, in un paesaggio fatto di gole, mulini abbandonati e pozze profonde. Qui l’acqua scura scorre lenta, scavando la pietra e portando con sé il respiro della montagna. Un luogo ideale per chi ama camminare nella natura e ascoltare il rumore dei fiumi antichi.

Dove l’acqua diventa racconto

In questi laghi la Sicilia rivela il suo volto più segreto. Non mare, non pietra, ma acqua e silenzio. Sono luoghi da cercare senza fretta, perché qui ogni passo chiede meraviglia. Dove natura e leggenda si incontrano, l’isola torna a raccontare le sue storie più profonde.