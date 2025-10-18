Le cinque frasi più belle del romanzo “Il Segreto del Re” di Mario Macaluso

Ci sono libri che non si chiudono, anche dopo l’ultima pagina. Il Segreto del Re è uno di questi. Ambientato nella Cefalù di Ruggero II, racconta non solo il potere, ma il silenzio, l’amore taciuto, il peso dei segreti. In questo romanzo, le parole non sono dialoghi: sono eredità. Ecco le cinque frasi più intense, quelle che restano nella mente molto più di una scena.

1. “Hanno vissuto nell’ombra…” – La fiducia del Re nei custodi silenziosi

“Hanno vissuto nell’ombra, eppure sono loro che custodiranno il mio riposo. Sono gli unici che possono proteggere la mia memoria dalla polvere del potere.”

Ruggero II non affida il suo segreto a cavalieri o cortigiani, ma ai monaci venuti da Bagnara. Questa frase rivela una verità profonda: non è il potere a ricordare, ma l’umiltà. Solo chi non cerca gloria può essere fedele fino alla fine. Il re, in queste parole, non parla da sovrano, ma da uomo che ha paura dell’oblio.

2. “Le parole sono come i chiodi…” – Il manifesto di Corrado

“Le parole sono come i chiodi: utili per fissare. Ma io non cerco ciò che si inchioda, io cerco ciò che respira. Per questo non parlo: perché ciò che so non può essere pronunciato, solo custodito.”

Corrado non è muto. È custode. Con questa frase dichiara che esiste una verità più alta di quella detta. Le parole fissano, ma rischiano di imprigionare. Il respiro, invece, vive. È la frase che definisce il cuore del romanzo: non tutto ciò che è vero può essere detto.

3. “Ne arrivò una, anni fa…” – L’ingresso di Sibilla nella leggenda

“Ne arrivò una, anni fa. Non aveva nome, solo mani fini da nobildonna e un passo che non si addiceva a una serva. Chiese di aiutare in cucina, ma passava le notti tra i codici della biblioteca, senza sonno. Nessuno le fece domande, ma io capii. Perché anch’io ero stato mandato dall’Imperatore. E lei lo capì da subito.”

Questa frase è un’apparizione. Così il romanzo introduce Sibilla, non come personaggio, ma come enigma. Lei non parla, scrive. Non chiede, cerca. E in quel riconoscimento reciproco – “io capii, e lei lo capì” – nasce il filo invisibile che unisce gli inviati del destino.

4. “Un giorno verranno…” – La profezia di Corrado ai monaci

“Un giorno verranno. E lo faranno nel nome del diritto, della corona, della ragione. Verranno a chiedervi ciò che sapete, ciò che vi è stato affidato. E voi, allora… cosa farete? Li nutrirete di verità o li proteggerete di silenzio?”

Non è una domanda sul passato, è un avvertimento sul futuro. Corrado sa che il segreto del re non morirà con lui. Chiede ai monaci non di parlare, ma di scegliere. Questa frase si rivolge anche al lettore: cosa proteggeresti, se il mondo ti chiedesse di rivelarlo?

5. “A Sibilla non lascio una tomba…” – Il testamento d’amore

“A Sibilla non lascio una tomba. Le lascio questa confessione: l’ho cercata in ogni codice, in ogni pietra, in ogni sogno. E quando ho smesso di cercarla, l’ho trovata. Era in me. Era nei silenzi. Era in nostro figlio, che non ho tenuto tra le braccia, ma che ho amato ogni giorno di più. Proteggetelo. Non con la forza. Ma con la verità.”

È l’ultima pagina. Corrado non lascia eredità materiali, ma l’unica cosa che un uomo davvero custodisce: il proprio amore. Non aveva parlato per tutta la vita, ma qui parla. E consegna la sua anima.

Frasi che diventano destino

Il Segreto del Re non è un romanzo storico. È un libro che chiede al lettore di diventare custode. In ogni frase si nasconde la stessa domanda: cosa resta, quando tutto ciò che è visibile scompare? La risposta, forse, è nel silenzio.

Dove trovare il libro

Il Segreto del Re di Mario Macaluso è disponibile su Amazon e a Cefalù presso il Mondadori Store di via Roma. È un romanzo che non si limita a raccontare la storia: invita a entrarvi. Chi desidera conoscere le verità taciute di Ruggero II, i silenzi di Corrado e il mistero di Sibilla, può ritrovarli tra le sue pagine.