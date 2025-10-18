Il pensatore più pericoloso del Novecento? Sciascia e le sue 7 accuse allo Stato

Ci sono scrittori che inventano storie e scrittori che incrinano certezze. Leonardo Sciascia appartiene a questi ultimi. Non scriveva per piacere, ma per disturbare. Parlava di giustizia quando tutti volevano condanna, difendeva la ragione quando il Paese gridava alla fede civile. Non fu un intellettuale di salotto, ma un uomo solo, disposto a pagare il prezzo della verità. Le sette verità che seguono non raccontano il romanziere di scuola, ma l’eretico che l’Italia non ha mai davvero perdonato.

1. Il caso Moro: quando la vita vale più dello Stato

Nel 1978, mentre l’Italia si chiudeva nella “linea della fermezza”, Sciascia pose la domanda più scomoda: si può sacrificare una vita in nome di un principio? Scrisse che lo Stato avrebbe dovuto tentare un dialogo pur di salvare Aldo Moro. Fu accusato di tradire la Repubblica. Ma Sciascia non difendeva i terroristi: difendeva il dolore umano. Per lui, uno Stato che rinuncia alla pietà perde la sua autorità morale. Queste parole, ancora oggi, dividono l’Italia fra chi difende l’ordine e chi difende la coscienza.

2. I professionisti dell’antimafia: lo scandalo dell’infallibilità

Nel 1987 colpì uno dei miti più intoccabili: l’antimafia. Scrisse che esistevano persone pronte a usare la lotta alla mafia come strumento di carriera, potere e visibilità. Parlò di “professionisti dell’antimafia”. Quel giorno si spezzò un equilibrio. Venne accusato perfino di offendere i magistrati. Ma Sciascia temeva che la giustizia diventasse un altare dove non è più ammesso dubitare. Si chiedeva: cosa accade quando la lotta al male diventa un privilegio morale?

3. La tortura di Stato: la verità che nessuno voleva ascoltare

Davanti al Parlamento, con tono calmo, denunciò che in Italia venivano tollerate violenze e metodi duri sugli arrestati. “In Italia basta cercare la verità per essere accusati di stare col nemico”, disse. Non difendeva i criminali: difendeva il confine fragile tra legge e vendetta. Per lui la democrazia si misura quando ha paura, non quando è al sicuro. Fu accusato di indebolire lo Stato. In realtà tentava di rafforzarlo, ricordando che la forza della legge non sta nella punizione, ma nei limiti che si impone.

A Cefalù tutti vogliono conoscere il segreto Il Segreto del Re di Mario Macaluso Il romanzo che svela il mistero custodito da nove secoli nel cuore di Cefalù. 🔎 Scopri di più su Amazon Basta un click e arriva a casa tua

4. Il garantismo assoluto: difendere la legge anche quando brucia

Negli anni delle stragi e delle fughe, quando l’Italia reclamava punizione e carcere, Sciascia richiamava la calma del diritto. Ripeteva che è preferibile rischiare la libertà di un colpevole piuttosto che la condanna di un innocente. Era l’idea più impopolare che si potesse sostenere. Ma per lui la legge non è una spada: è una bilancia. Rifiutava l’uso politico della giustizia, i processi sommari, la condanna per sospetto. Per questo molti lo accusarono di debolezza, senza capire che stava difendendo l’unica vera forza della democrazia: il dubbio.

5. Il caso Borsellino: l’incomprensione che divenne condanna

Fu travolto da polemiche quando scrisse sul CSM e le nomine dei magistrati. Lo accusarono di aver offeso Paolo Borsellino. Ma Sciascia non attaccò mai l’uomo: criticò il principio. Aveva paura che l’antimafia diventasse una categoria morale oltre ogni giudizio. Venne isolato. Ma il suo interrogativo rimane intatto: chi controlla chi controlla? Una domanda che oggi suona persino più attuale allora.

6. La Sicilia come profezia nazionale

Sciascia non descriveva la Sicilia per compiacerla. La chiamava “metafora”. Diceva che ciò che accade in Sicilia accadrà in Italia: compromesso, silenzio, potere invisibile. Non era pessimismo, ma diagnosi. La Sicilia non era un’isola, ma uno specchio. “Tutta l’Italia va diventando Sicilia”, scrisse. Non parlava di folklore. Parlava di un’educazione al cinismo, di una rassegnazione morale. Per lui capire la Sicilia significava capire il futuro della Repubblica.

7. Il funerale del laico: piegarsi al simbolo, non al dogma

Illuminista, a volte anticlericale, eppure scelse funerali religiosi e volle un crocifisso nella bara. Lo fece per non scandalizzare il suo paese. Era l’ultimo paradosso: l’uomo della ragione che si inchina al simbolo. Non era fede: era rispetto per la comunità. Aveva capito che il popolo non vive di ideologie, ma di rituali. Fu la sua ultima provocazione: ricordare che per essere ascoltati, talvolta, bisogna tacere.

L’eredità di un eretico necessario

Leonardo Sciascia non volle discepoli. Non volle eroi, né statue. Voleva pensatori. Disse che non bisogna imparare a scrivere, ma a vedere. Per questo non è passato di moda: perché si rivolge a chi non accetta le verità comode. Le sue domande restano qui, inchiodate all’Italia:

Chi difende la giustizia, quando la giustizia diventa potere?