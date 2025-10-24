Chi arriva a Castelbuono capisce subito che l’eccellenza è nei dettagli: un confronto sul futuro del turismo

A Castelbuono l’eccellenza non si dichiara: si vede. È nei muri di pietra che abbracciano le sale del museo civico, nelle luci calde che accarezzano gli oggetti in esposizione, nei volti sorridenti di chi accoglie gli ospiti come amici. In questo borgo delle Madonie ogni dettaglio racconta una cura autentica, un amore per la bellezza che diventa stile di vita.

È in questo scenario che si è svolto l’incontro “Verso una crescita sostenibile”, tappa preparatoria della Borsa del Turismo Extralberghiero (BTE), organizzato in collaborazione con Confesercenti e ospitato dal sindaco Mario Cicero. Un pomeriggio di dialogo e visione, dove amministratori, operatori e professionisti del settore hanno discusso come migliorare l’offerta turistica siciliana, rendendola sempre più sostenibile, accogliente e coerente con le aspettative dei viaggiatori di oggi.

Ma ciò che ha colpito di più non è stato solo il contenuto dell’incontro, bensì il contesto.

La sala del museo, luminosa e armoniosa, sembrava partecipare al dialogo: le teche di vetro con i reperti naturalistici, le pareti color miele, le linee architettoniche eleganti e sobrie. Tutto contribuiva a creare un’atmosfera di equilibrio e ispirazione. Persino la disposizione delle sedie e il gioco delle luci restituivano un senso di accoglienza e calore, come se Castelbuono avesse voluto dire, ancora una volta, che la cultura è fatta anche di bellezza.

“La Sicilia è sempre più scelta come meta di viaggio, ma la vera sfida è accogliere in modo consapevole e sostenibile”, è stato uno dei messaggi centrali emersi dal dibattito.

E Castelbuono, con la sua capacità di fondere passato e futuro, è la prova che la strada è già tracciata: un turismo che rispetta, valorizza e illumina.

Chi arriva a Castelbuono lo percepisce subito: l’eccellenza non è nei grandi gesti, ma nei piccoli dettagli che fanno sentire ogni ospite parte di un luogo speciale.

E quando un borgo riesce a fare questo, non è solo turismo, è cultura che diventa esperienza.