“La Via dei Crocifissi” organizza una giornata dedicata ai Crocifissi di Caltavuturo. Ecco come prenotarsi

Il Servizio Pastorale Turismo, Tempo libero, Sport e Apostolato del Mare, propone per sabato 15 novembre 2025 un nuovo appuntamento de “La Via dei Crocifissi”, una giornata dedicata ai Crocifissi di Caltavuturo.
Ecco il programma dettagliato
ore 08.00 Partenza (Piazza Sant’Agata – Cefalù)
ore 09.00 Arrivo a Caltavuturo
Preghiera
Meditazione e Visita alle Chiese
a cura di Mons. Rosario Dispenza
Celebrazione Eucaristica
ore 13.00 Pranzo
Itinerario tra arte e fede
Partenza per Cefalù
La quota di partecipazione è di 50 euro a persona e comprende viaggio in pullman Granturismo e pranzo al ristorante (Antipasti misti, primi, secondi di carne, dolce e bevande).
Prenotazioni entro il 5 novembre a Mons. Rosario Dispenza 335456704