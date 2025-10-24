“La Via dei Crocifissi” organizza una giornata dedicata ai Crocifissi di Caltavuturo. Ecco come prenotarsi

Il Servizio Pastorale Turismo, Tempo libero, Sport e Apostolato del Mare, propone per sabato 15 novembre 2025 un nuovo appuntamento de “La Via dei Crocifissi”, una giornata dedicata ai Crocifissi di Caltavuturo.

Ecco il programma dettagliato

ore 08.00 Partenza (Piazza Sant’Agata – Cefalù)

ore 09.00 Arrivo a Caltavuturo

Preghiera

Meditazione e Visita alle Chiese

a cura di Mons. Rosario Dispenza

Celebrazione Eucaristica

ore 13.00 Pranzo

Itinerario tra arte e fede

Partenza per Cefalù

La quota di partecipazione è di 50 euro a persona e comprende viaggio in pullman Granturismo e pranzo al ristorante (Antipasti misti, primi, secondi di carne, dolce e bevande).

Prenotazioni entro il 5 novembre a Mons. Rosario Dispenza 335456704

