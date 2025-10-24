Cefalù vista dagli scrittori: da Consolo a Collura, un amore di carta e luce

Cefalù non è solo una delle città più belle della Sicilia: è una pagina scritta nella memoria di chi l’ha raccontata. Ogni scrittore che vi ha posato lo sguardo ne ha portato via un riflesso, un’eco, un respiro di luce. Da Vincenzo Consolo a Matteo Collura, passando per Sciascia, Pirandello e tanti altri, la città è diventata una metafora dell’anima siciliana: colta e malinconica, antica e sempre viva.

Consolo e il sorriso che nasce a Cefalù

Tutto comincia con Vincenzo Consolo e il suo capolavoro Il sorriso dell’ignoto marinaio. Il romanzo, pubblicato nel 1976, prende vita proprio da un’opera custodita nel Museo Mandralisca di Cefalù: il celebre ritratto dipinto da Antonello da Messina. Quel volto enigmatico, con il suo sorriso ironico e amaro, diventa per Consolo il simbolo stesso della Sicilia: un’isola che conosce la bellezza e la sofferenza, la luce e la ferita.

Attraverso la figura del barone Mandralisca, collezionista e patriota cefaludese realmente esistito, lo scrittore racconta una terra sospesa tra intelligenza e dolore, dove ogni pietra custodisce un frammento di storia. Per Consolo, Cefalù è l’approdo della coscienza, il punto in cui la cultura incontra la pietà e la parola si fa sguardo.

Cefalù come simbolo di luce

Consolo descrive la città con la precisione di un pittore: le strade strette che scendono al mare, il profilo del Duomo che si staglia nella luce, la Rocca che domina come un pensiero antico. In queste immagini la bellezza diventa conoscenza. La sua Cefalù è insieme luogo reale e simbolico: una città che riflette la Sicilia intera, capace di unire il mare dell’infanzia e la memoria della storia.

Il testimone passa a Matteo Collura

Qualche decennio dopo, Matteo Collura, agrigentino di nascita ma siciliano dell’anima, raccoglie quel testimone. Nei suoi libri più celebri, Sicilia sconosciuta, L’isola senza ponte, La fabbrica del mito, Cefalù riappare come porta luminosa dell’isola.

Collura non la racconta come semplice luogo turistico, ma come paesaggio dell’anima: una città dove la luce diventa materia narrativa e il mare è metafora di libertà. La definisce “una pagina di pietra e vento che continua a scriversi da sola”.

Per lui, come per Consolo, Cefalù è la sintesi perfetta della Sicilia: la spiritualità di Gibilmanna, la fierezza delle Madonie, la dolcezza del mare tirrenico.

Dalla poesia alla cronaca, un filo invisibile

C’è un filo che unisce questi due autori: la convinzione che la Sicilia non si spieghi, si racconti. Consolo lo fa con la lingua visionaria del poeta, Collura con l’occhio lucido del giornalista. Entrambi, però, guardano a Cefalù come a una città che custodisce il mistero della bellezza: una bellezza che non consola, ma interroga.

Nel loro sguardo la città non è solo scenario, ma coscienza viva di un popolo che resiste.

Gli altri sguardi: Sciascia, Pirandello, Bufalino

Accanto a loro, anche Sciascia e Pirandello hanno evocato luoghi che si specchiano in Cefalù. Il primo la cita come esempio di armonia tra cultura e natura, il secondo la sente vicina alla sua Girgenti come città “della misura e della luce”.

Gesualdo Bufalino, nel suo Museo d’ombre, parla di “quel miracolo di pietra sospeso sul mare che si chiama Cefalù”. Tutti, in fondo, ne colgono la stessa essenza: un equilibrio raro tra la gloria del passato e la malinconia del presente.

La città come musa e rifugio

Cefalù diventa così una musa discreta: ispira senza pretendere, accoglie senza cambiare. È il luogo dove lo scrittore trova pace, ma anche domanda. Dove la Sicilia si fa specchio e l’uomo si riconosce.

Consolo vi cercava la memoria; Collura, la continuità. Entrambi vi hanno visto una patria di carta e di luce, dove la scrittura non descrive, ma ricrea.

Il mare come pagina infinita

Forse è questo che lega tutti coloro che l’hanno amata: il mare di Cefalù, che cambia colore come una parola che non smette mai di dire. Ogni volta che lo si guarda, racconta una storia nuova. E ogni scrittore, da Consolo a Collura, ha saputo trasformare quel mare in una lingua letteraria, in cui la Sicilia si specchia e si riconosce.

Cefalù, capitale della parola e del silenzio

Oggi, camminando per via Vittorio Emanuele o salendo alla Rocca, si può ancora sentire l’eco delle loro voci. È come se la città continuasse a parlare attraverso le loro pagine: un dialogo tra mare e pensiero, tra pietra e memoria.

Per questo Cefalù non è solo un luogo da visitare: è una pagina da leggere. E ogni lettore, nel percorrerla, ne aggiunge una riga nuova.