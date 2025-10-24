Il Volley Under 16 Femminile a Cefalù inaugura la stagione con un triangolare di alto livello

Con il fascino delle prime sfide ufficiali e l’entusiasmo tipico della giovane età, si alza il sipario sul Campionato di Categoria Under 16 Femminile, che quest’anno prende il via proprio a Cefalù, teatro di un triangolare che segna l’avvio della stagione sportiva.
Tre le protagoniste del Girone 7, tutte pronte a misurarsi con grinta e spirito di squadra:
- Progetto IISS “J. Del Duca” – Kepha 2.0,
- Duomo Serio Cefalù Volley
- Polisportiva Dilettantistica Lascari Volley.
Le gare si disputeranno presso al Palestra dell’IISS “Jacopo del Duca Diego Bianca Amato” di Cefalù.
Arbitro designato è Ylenia Aiello, direttore di gara di grande esperienza e competenza.
Programma delle gare – 1ª Giornata
Tutte le partite si disputeranno domenica 26 ottobre 2025, presso la Palestra Comunale di Cefalù.
Un pomeriggio interamente dedicato alla pallavolo giovanile, tra tecnica, entusiasmo e fair play.
|Ora
|Squadra di Casa
|Squadra Ospite
|16:00
|Progetto IISS “J. Del Duca” – Kepha 2.0
|Duomo Serio Cefalù Volley
|–
|16:45
|Duomo Serio Cefalù Volley
|Polisportiva Dilettantistica Lascari Volley
|–
|17:30
|Progetto IISS “J. Del Duca” – Kepha 2.0
|Polisportiva Dilettantistica Lascari Volley
|–
Il triangolare Under 16 è dunque più di un semplice torneo: è un segnale di rinascita e di fiducia nel futuro sportivo locale, dove la passione diventa scuola di vita e palestra di valori.