Il Volley Under 16 Femminile a Cefalù inaugura la stagione con un triangolare di alto livello

Con il fascino delle prime sfide ufficiali e l’entusiasmo tipico della giovane età, si alza il sipario sul Campionato di Categoria Under 16 Femminile, che quest’anno prende il via proprio a Cefalù, teatro di un triangolare che segna l’avvio della stagione sportiva.

Tre le protagoniste del Girone 7, tutte pronte a misurarsi con grinta e spirito di squadra:

  • Progetto IISS “J. Del Duca” – Kepha 2.0,
  • Duomo Serio Cefalù Volley
  • Polisportiva Dilettantistica Lascari Volley.
    Le gare si disputeranno presso al Palestra dell’IISS “Jacopo del Duca Diego Bianca Amato” di Cefalù.
    Arbitro designato è Ylenia Aiello, direttore di gara di grande esperienza e competenza.

Programma delle gare – 1ª Giornata

Tutte le partite si disputeranno domenica 26 ottobre 2025, presso la Palestra Comunale di Cefalù.
Un pomeriggio interamente dedicato alla pallavolo giovanile, tra tecnica, entusiasmo e fair play.

OraSquadra di CasaSquadra Ospite
16:00Progetto IISS “J. Del Duca” – Kepha 2.0Duomo Serio Cefalù Volley
16:45Duomo Serio Cefalù VolleyPolisportiva Dilettantistica Lascari Volley
17:30Progetto IISS “J. Del Duca” – Kepha 2.0Polisportiva Dilettantistica Lascari Volley

Il triangolare Under 16 è dunque più di un semplice torneo: è un segnale di rinascita e di fiducia nel futuro sportivo locale, dove la passione diventa scuola di vita e palestra di valori.

