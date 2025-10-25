Cefalù: al via la campagna “SenoSano” per la prevenzione del tumore al seno. Fino a lunedì.

Cefalù: al via la campagna “SenoSano” per la prevenzione del tumore al seno

Un’iniziativa di alto valore sociale e sanitario prende avvio a Cefalù con la campagna “SenoSano”, promossa da La Banca delle Visite in collaborazione con il Comune di Cefalù, il Lions Club Cefalù-Madonie e la Fidapa.

L’obiettivo è chiaro e urgente: favorire la prevenzione del tumore al seno attraverso visite ed ecografie mammarie gratuite, riservate alle donne di età compresa tra i 25 e i 49 anni che si trovano in condizioni di fragilità economica e familiare, con un ISEE inferiore a € 10.140.

Le giornate dedicate allo screening si terranno sabato 25 ottobre (mattina), domenica 26 ottobre (pomeriggio) e lunedì 27 ottobre (mattina e pomeriggio) presso lo Studio Medico del Dr. Ildebrando D’Angelo, in via Aldo Moro n. 24 a Cefalù.

Particolare rilievo assume la disponibilità del Dr. D’Angelo, già Direttore della Breast Unit della Fondazione Giglio di Cefalù, che mette la sua lunga esperienza e competenza al servizio della prevenzione e della salute femminile. La sua partecipazione rappresenta una garanzia di professionalità e di attenzione umana in un campo dove diagnosi precoce e sensibilizzazione possono letteralmente salvare la vita.

La campagna “SenoSano” testimonia come la collaborazione tra enti pubblici, realtà associative e professionisti della sanità possa tradursi in un segno concreto di solidarietà e cura del territorio.

Il Comune di Cefalù, attraverso l’Ufficio Servizi Sociali (tel. 0921 924185), coordina le prenotazioni per le 50 prestazioni disponibili, in un’iniziativa che vuole essere anche un messaggio di speranza e responsabilità condivisa.

“La prevenzione non è solo un atto medico, ma un gesto di amore verso se stessi e verso la comunità” – è questo il principio che anima la campagna, sostenuta moralmente anche dal Lions Club Cefalù-Madonie e dalla Fidapa, da sempre impegnati in azioni di promozione della salute e del benessere femminile.