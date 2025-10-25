Festa della Beata Vergine Maria della Catena a Cefalù. Questo il Programma

A Cefalù entrano nel vivo i festeggiamenti in Onore della Beata Vergine Maria della Catena, nella chiesa di Piazza Garibaldi.

questo il Programma della Festa (iniziato lo scorso lunedì con momenti di preghiera e riflessione)



Venerdì 24 Ottobre – In preghiera per le Missioni

Ore 17:30 – S. Rosario

Ore 18:00 – Celebrazione Eucaristica presieduta da don Francesco Lo Bianco

Segue celebrazione dei Vespri

Sabato 25 Ottobre – In preghiera con l’Azione Cattolica Diocesana

Ore 17:30 – S. Rosario

Ore 18:00 – Celebrazione Eucaristica presieduta da don Calogero Cerami

Segue celebrazione dei Vespri

Domenica 26 Ottobre – XXX Domenica del Tempo per Annum

Ore 18:00 – Marce sinfoniche

Ore 18:30 – S. Rosario

Ore 19:00 – Concelebrazione Eucaristica

I diaconi Gandolfo Antonio Sausa e Giuseppe Giglio spezzano la Parola in preparazione alla festa.

L’immagine della Madonna della Catena – tanto cara alla pietà popolare siciliana – non rappresenta un semplice titolo mariano, ma un’autentica teologia della liberazione in senso cristiano, dove la libertà non è emancipazione dall’amore, ma dono che nasce dal legame con Dio.

Il titolo di Maria Santissima della Catena affonda le sue radici nella Palermo del 1390, quando – secondo la tradizione – tre innocenti, ingiustamente condannati a morte e incatenati, implorarono la Vergine Maria, che miracolosamente spezzò le loro catene, liberandoli dalla prigionia.

L’evento miracoloso suscitò grande commozione nel popolo, che volle edificare un santuario presso il luogo del prodigio: la Chiesa di Santa Maria della Catena in Palermo, ora tra i più alti esempi del tardo gotico siciliano. Da allora il culto si diffuse rapidamente in tutta l’isola.

Viva Maria Santissima della Catena.