Festa della Beata Vergine Maria della Catena a Cefalù. Questo il Programma

A Cefalù entrano nel vivo i festeggiamenti in Onore della Beata Vergine Maria della Catena, nella chiesa di Piazza Garibaldi.
questo il Programma della Festa (iniziato lo scorso lunedì con momenti di preghiera e riflessione)
Venerdì 24 Ottobre – In preghiera per le Missioni
Ore 17:30 – S. Rosario
Ore 18:00 – Celebrazione Eucaristica presieduta da don Francesco Lo Bianco
Segue celebrazione dei Vespri
Sabato 25 Ottobre – In preghiera con l’Azione Cattolica Diocesana
Ore 17:30 – S. Rosario
Ore 18:00 – Celebrazione Eucaristica presieduta da don Calogero Cerami
Segue celebrazione dei Vespri
Domenica 26 Ottobre – XXX Domenica del Tempo per Annum
Ore 18:00 – Marce sinfoniche
Ore 18:30 – S. Rosario
Ore 19:00 – Concelebrazione Eucaristica
I diaconi Gandolfo Antonio Sausa e Giuseppe Giglio spezzano la Parola in preparazione alla festa.
L’immagine della Madonna della Catena – tanto cara alla pietà popolare siciliana – non rappresenta un semplice titolo mariano, ma un’autentica teologia della liberazione in senso cristiano, dove la libertà non è emancipazione dall’amore, ma dono che nasce dal legame con Dio.
Il titolo di Maria Santissima della Catena affonda le sue radici nella Palermo del 1390, quando – secondo la tradizione – tre innocenti, ingiustamente condannati a morte e incatenati, implorarono la Vergine Maria, che miracolosamente spezzò le loro catene, liberandoli dalla prigionia.
L’evento miracoloso suscitò grande commozione nel popolo, che volle edificare un santuario presso il luogo del prodigio: la Chiesa di Santa Maria della Catena in Palermo, ora tra i più alti esempi del tardo gotico siciliano. Da allora il culto si diffuse rapidamente in tutta l’isola.
Viva Maria Santissima della Catena.