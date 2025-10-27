Villafranca in fuga, Lascari-Cefalù resta incollato. Spettacolo Nicosia e goleada Orlandina

La quinta giornata del Girone B del campionato di Promozione ha offerto un fine settimana denso di emozioni, reti e verdetti significativi. In vetta alla classifica resta saldo il Città di Villafranca, che a Sant’Angelo conquista la quinta vittoria consecutiva imponendosi per due reti a zero sulla Santangiolese Calcio. La formazione tirrenica viaggia così a punteggio pieno, con 15 punti in cinque gare e appena un gol subito: numeri da capolista vera.

Subito alle spalle, con due sole lunghezze di distacco, resiste il Lascari-Cefalù, che in casa piega il Torregrotta 1973 per 2-1 grazie a una prestazione solida e ordinata, confermando la sua imbattibilità e portandosi a quota 13 punti.

A seguire, la Futura continua a macinare successi: vince 2-0 in trasferta contro il Città di Mistretta e sale a 12 punti, mantenendo il terzo gradino del podio. Subito dietro si conferma travolgente la Orlandina Calcio, che al “Micale” non lascia scampo al Monforte San Giorgio VDM, travolto con un sonoro 6-0. Con questo successo, gli orlandini raggiungono quota 11 punti, con il miglior attacco del torneo — ben diciassette gol realizzati in cinque partite.

In piena zona alta anche la Polisportiva Nicosia, protagonista di un match spettacolare e ricco di reti: 5-3 contro un Pro Falcone generoso ma fragile in difesa. Nicosia sale così a 10 punti, davanti alla Pro Mende, vittoriosa 2-0 in casa contro l’Aluntina, e ormai pienamente reinserita nel gruppo di testa.

La Nuova Rinascita, dal canto suo, conquista un’importante affermazione esterna superando 3-1 il Città di Galati, che resta fanalino di coda con un solo punto e un pesante passivo di 16 reti incassate.

Sorride anche il Comprensorio del Tindari, che torna a vincere imponendosi 2-0 sul Gangi, staccandosi così dalle ultimissime posizioni.

La classifica dopo la quinta giornata

In testa il Città di Villafranca guida con 15 punti, frutto di cinque vittorie su cinque. A due lunghezze segue il Lascari-Cefalù (13 punti, quattro vittorie e un pareggio), mentre la Futura si attesta al terzo posto con 12.

Quarta l’Orlandina Calcio con 11 punti, seguita a ruota dalla Polisportiva Nicosia (10) e dalla Pro Mende (9).

Nel gruppo di metà classifica figurano il Pro Falcone e l’Aluntina con 7 punti, poi il Città di Mistretta a 6 e la Nuova Rinascita a 5.

A quota 4 punti troviamo Torregrotta 1973 e Monforte San Giorgio VDM, mentre con 3 punti sono appaiate Santangiolese, Comprensorio del Tindari e Gangi.

Chiude il Città di Galati, fermo a 1 punto e ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Analisi e prospettive

Il Villafranca conferma solidità difensiva e mentalità vincente, mostrando una capacità rara di gestire le gare con lucidità e concretezza. Alle sue spalle il Lascari-Cefalù prosegue il suo percorso d’alta quota, sostenuto da un gruppo compatto e da un pubblico sempre più caloroso.

L’Orlandina si candida a outsider di lusso grazie a un potenziale offensivo devastante, mentre Nicosia e Futura danno spettacolo, alternando momenti di brillantezza a qualche sbavatura difensiva.

Più indietro, la Pro Mende mantiene equilibrio e cinismo, confermandosi avversaria ostica per tutti.

In fondo alla graduatoria, le difficoltà del Città di Galati e della Santangiolese restano evidenti, con due compagini che dovranno ritrovare fiducia e organizzazione per evitare di restare staccate dal gruppo.

La lotta salvezza, però, è ancora apertissima: una vittoria può ribaltare le posizioni in un campionato che si sta dimostrando equilibrato e ricco di sorprese.