Allo stadio “Martino Ilardo” di Lascari una festa di Sport per tutto il territorio madonita

Sabato prossimo mattina, a partire dalle ore 9.30, lo Stadio Comunale “Martino Ilardo” di Lascari tornerà a riempirsi di entusiasmo, colori e sorrisi. Gli spalti gremiti dai tanti genitori e appassionati faranno da cornice a un appuntamento ormai atteso: il torneo d’inizio stagione del calcio giovanile, autentica festa dello sport e del territorio madonita.



In campo scenderanno le categorie Esordienti, Pulcini e Primi Calci, che si sfideranno in mini partite della durata di 20 minuti ciascuna, nel segno della lealtà e del divertimento. A rendere speciale la giornata sarà la presenza di numerose società provenienti da tutta l’area delle Madonie:

Cerda, Atletico Campofelice, Real Caltavuturo, Collesano, Castelbuono, Petralia, Polizzi, oltre alle formazioni di casa dell’Academy Calcio.



L’Academy, frutto della collaborazione tra Lascari-Cefalù, Real Sport e ASD Cefalù Calcio, presenterà per l’occasione due squadre Esordienti, tre squadre Pulcini e due Primi Calci, testimoniando il fermento e la vitalità del vivaio calcistico locale. Non sarà soltanto una competizione sportiva, ma soprattutto un momento di incontro, amicizia e condivisione, nel quale il calcio torna alla sua essenza più pura: quella di gioco, passione e crescita.



Il “Martino Ilardo”, culla di tante emozioni, si prepara così a vivere una mattinata di sport e comunità, dove i veri protagonisti saranno i bambini e il futuro del calcio madonita.

