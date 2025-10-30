A Cefalù una nuova ordinanza sul traffico che interessa due arterie sensibili: ecco dove

Al fine di garantire un ordinato svolgimento della circolazione, una maggiore sicurezza per residenti e visitatori, nonché una migliore fruibilità delle aree di pregio del centro storico e del litorale, è stata emanata una nuova ordinanza di regolamentazione del traffico che interessa due arterie particolarmente sensibili: via C.O. di Bordonaro e il Lungomare Giuseppe Giardina.



Dalle ore 01:00 del giorno 1 novembre 2025 alle ore 24:00 del 30 novembre 2025

IN VIA VIA C.O. DI BORDONARO

è istituito il doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra l’intersezione con il

Cortile U e la confluenza con la via Archimede esclusivamente per i residenti in loco.

Il Settore Manutenzione del Comune di Cefalù è incaricato della collocazione della

segnaletica in conformità al superiore disposto.



è istituito divieto di sosta permanente, ambo i lati, per tutti i veicoli tratto compreso tra

il civico 114 e la confluenza con il Corso Ruggero;

è istituito divieto di transito per tutti i veicoli dalle ore 10:00 alle ore 24:00 di tutti i

giorni.

Dal 1 novembre 2025 al 30 novembre 2025 nelle fasce orarie dalle ore 12:00 alle ore

15:00 e dalle ore 18:00 alle ore 23:00



NEL LUNGOMARE G. GIARDINA

è istituito divieto di sosta permanente, ambo i lati, per tutti i veicoli nel tratto

compreso tra la confluenza con Piazza C. Colombo e l’intersezione con la via

Archimede;

è istituito divieto di circolazione nel tratto compreso tra la confluenza con Piazza C.

Colombo e l’intersezione con il Cortile U;