Cefalù come non l’avete mai vista: la città dove Sciascia divenne cinema

Cefalù, con la sua luce che sa essere allo stesso tempo dolce e implacabile, divenne nel 1967 il volto cinematografico della Sicilia di Leonardo Sciascia. Fu Elio Petri, regista visionario e inquieto, a sceglierla come scenario per A ciascuno il suo, il film tratto dal romanzo che lo scrittore di Racalmuto aveva pubblicato pochi mesi prima.

Qui, tra il mare e la pietra, il racconto di Sciascia trovò la sua forma visiva più potente: quella di una Sicilia immobile e bellissima, che nasconde sotto il silenzio un groviglio di verità scomode, complicità e colpe mai confessate.

Il volto morale di una città

Petri non scelse Cefalù per caso. Voleva un luogo che parlasse da sé, che potesse incarnare la doppia anima della Sicilia sciasciana: luminosa e oscura, sensuale e dolente. Le strade lastricate del centro storico, la maestà del Duomo normanno, i vicoli che si arrampicano fino alla Rocca divennero i veri protagonisti del film.

Nelle inquadrature di Gian Maria Volonté e Irene Papas, ogni pietra sembra trattenere un segreto. Le case osservano, le piazze giudicano, il mare resta muto testimone di un delitto che non è solo di sangue, ma di coscienza. Cefalù diventa così un personaggio: un luogo che non assiste, ma partecipa.

Luce mediterranea, ombre morali

La fotografia di Luigi Kuveiller trasforma Cefalù in una tavolozza di contrasti. La luce abbagliante del mattino si riflette sulle facciate come un interrogatorio, mentre al tramonto tutto si tinge di un giallo dorato, quasi sacrale. È la stessa luce che Sciascia usa nelle sue parole per denunciare e svelare.

Petri la cattura per restituire la tensione morale del romanzo: una società che preferisce il silenzio alla verità, l’apparenza alla giustizia. E in questo, Cefalù diventa la metafora visiva di tutta la Sicilia, quella che osserva e tace, che conosce ma non parla.

Quando il cinema divenne coscienza

Con A ciascuno il suo, la Sicilia non è più sfondo folcloristico ma scena della coscienza civile.

Il film, presentato al Festival di Cannes del 1967 e vincitore del premio per la migliore sceneggiatura, rivelò al mondo una Cefalù diversa: non la cartolina turistica, ma la città che si interroga.

In quell’anno, il nome di Cefalù entrò nelle cronache internazionali come simbolo di un cinema impegnato, erede del neorealismo ma capace di andare oltre, verso la riflessione etica e politica.

La bellezza inquieta di un luogo eterno

Oggi, rivedendo A ciascuno il suo, si riscopre una Cefalù che non è cambiata molto: la stessa luce, le stesse strade, la stessa malinconia di fondo. Eppure, a guardarla attraverso la lente di Petri e Sciascia, sembra diversa. Perché in quelle immagini non c’è solo un paese, ma un’anima collettiva, un modo di essere e di ricordare. Cefalù, ancora una volta, si fa specchio: del cinema, della letteratura e della vita. Una città dove la bellezza si confonde con la verità, e ogni pietra racconta, in silenzio, la storia di un popolo che continua a cercarsi.