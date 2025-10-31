Pomodoro a Cefalù: la Porta dei Re che non abbiamo (ancora) visto

Immaginate di salire la scalinata del Duomo, alzare lo sguardo e trovare davanti a voi non solo il portale medievale in marmo, ma una porta bronzea contemporanea capace di dialogare – senza gridare – con la pietra normanna, con i mosaici e con la luce di Cefalù. È l’idea a cui Arnaldo Pomodoro ha lavorato negli anni Novanta: una Porta dei Re pensata come “soglia narrativa”, punto d’incontro tra il tempo della città e il tempo del sacro. Un progetto mai realizzato, ma di cui restano studi, bozzetti e una visione che merita di essere raccontata.

Da Porta Regum a “porta regale” del presente

L’accesso monumentale alla Cattedrale – la Porta Regum – nasce in età ruggeriana con un impianto iconografico non compiuto: ghiére scolpite, tracce di un programma figurativo ambizioso, e persino menzioni di antichi dipinti murari ormai perduti. Pomodoro intercetta questa “incompiutezza” come energia aperta: non un vuoto da riempire, ma una storia da proseguire. Se la pietra medievale racconta l’ordine, il bronzo contemporaneo può rivelarne il “dentro”, quella complessità che è la cifra stessa dell’artista: forma perfetta fuori, ingranaggi e ferite dentro.

L’iconografia: Trasfigurazione, Ascensione, sfera e “magma”

Nelle proposte iconografiche di Pomodoro (studi e tempere su carta), la porta si carica di contenuti teologici forti. Il Maestro intreccia la Trasfigurazione e l’Ascensione come movimento unico: Cristo che si eleva, liberando la materia. L’immagine-chiave è una sfera lucidissima – il cielo, l’Assoluto – contrapposta a un magma terrestre che “si scioglie” alla base: la terra non è annullata, è trasfigurata. È la grammatica di Pomodoro: la superficie specchiante che accoglie il riflesso di chi guarda, la luce che muta durante il giorno, la ferita come varco verso il mistero. Una porta che non si limita a “raffigurare”, ma agisce: rende lo spettatore parte della scena, pellegrino di una soglia che si apre e si scava.

Perché non fu realizzata

Attorno al progetto si sviluppò un confronto serrato: tutela, compatibilità con l’organismo architettonico complessivo, rapporto con le vetrate contemporanee già installate in Cattedrale, metodologie di valutazione (simulazioni, studi d’impatto). La domanda di fondo non era “bello o brutto?”, ma: questa porta nasce da una necessità della Cattedrale o risponde al legittimo desiderio di ospitare un grande artista? In assenza di un consenso pieno e di condizioni condivise, l’ipotesi si fermò. È una vicenda esemplare delle sfide poste dall’arte contemporanea nei luoghi storici: non basta la firma, serve ascolto del contesto, misura, tempo.

Cosa resta oggi: studi, bozzetti, memoria viva

Il progetto non è un fantasma. Restano studi e bozzetti (tempere che mostrano i due battenti “aperti dall’interno”, la sfera d’oro, la base “magma”, la “nube luminosa” della teofania), citati e discussi anche in contesti prestigiosi; restano testimonianze critiche che aiutano a comprendere l’intento simbolico dell’opera; resta soprattutto il lavoro della Fondazione Arnaldo Pomodoro, che cataloga e diffonde materiali, archivi e documenti. In altre parole: la Porta dei Re di Pomodoro esiste come patrimonio progettuale e come occasione culturale per Cefalù.

Una lezione per Cefalù: dialogare senza forzare

Questa storia ci lascia tre insegnamenti utili per il futuro:

Il metodo: gli interventi contemporanei su monumenti antichi richiedono analisi interdisciplinari (storiche, liturgiche, materiche, percettive) e percorsi partecipati. La misura: un’opera funziona quando nasce dal luogo. Non “accanto” al Duomo, ma dentro la sua logica spaziale e simbolica. La continuità: se una soluzione non matura oggi, può maturare domani in forme diverse (una porta, un’opera site-specific in altro spazio del complesso, un progetto didattico stabile).

Se quella porta è (ancora) possibile

Domanda che torna: è finita qui? Forse no. La “porta” può rinascere come cantiere culturale: studio pubblico dei materiali, mostra documentaria a Cefalù, incontri con storici dell’arte, architetti, liturgisti, con il coinvolgimento delle scuole e dell’intera comunità. Anche una ricollocazione di senso è possibile: non per forza un portale operativo, ma una soglia scultorea in uno spazio idoneo del complesso o in città, pensata per dialogare senza interferire con l’assetto medievale. L’importante è ripartire dal merito: capire come Pomodoro aveva immaginato di tenere insieme luce, materia, teologia e popolo.

Perché parlarne adesso

La scomparsa del Maestro ha riacceso l’attenzione sul suo lascito. Cefalù custodisce un pezzo speciale di quella eredità: un progetto che ci riguarda. Raccontarlo non è nostalgia: è responsabilità. Significa riconoscere che la nostra Cattedrale non è solo un capolavoro del passato, ma un organismo vivo, capace – se ben accompagnato – di accogliere linguaggi che non tradiscono, ma ampliano la sua voce.

Invito ai lettori

Hai foto, ricordi, documenti relativi al progetto della Porta dei Re? Sei uno studente, un artigiano del bronzo, un docente d’arte con idee e proposte? Scrivici a [email protected] raccoglieremo materiali e contributi per costruire, insieme, un dossier pubblico: la base di un percorso serio, condiviso e rispettoso.

Perché a volte le opere non realizzate non sono mancate: sono promesse. E le promesse, a Cefalù, sanno attendere il momento giusto per diventare storia.