Cefalù, informazione e cultura in primo piano: tornano “Il Giornale di Cefalù” e “E ancora chiedo: Scusi, permette?”

Cefalù continua a essere un laboratorio vivace di comunicazione e cultura. Due programmi molto seguiti tornano questa settimana con nuove puntate e contenuti di grande interesse: il Giornale di Cefalù, storico videonotiziario diretto da Carlo Antonio Biondo, e la trasmissione “E ancora chiedo: Scusi, permette?”, ideata e condotta da Pino Simplicio. Due appuntamenti che raccontano la città e il territorio da prospettive diverse, unendo informazione, approfondimento e passione civile.

Il Giornale di Cefalù, giunto al 42° anno di attività, propone nel numero 1863 temi che spaziano dall’attualità locale alla formazione internazionale. Protagonisti gli studenti dell’Istituto “Jacopo Del Duca – Diego Bianca Amato”, reduci da un’esperienza Erasmus in Serbia e Turchia. Un viaggio di crescita e confronto raccontato nell’intervista alla professoressa Maria Catena Coco, che sottolinea il valore educativo e umano di queste esperienze. Spazio anche all’Auser, con l’approfondimento “Pellegrini di Speranza”, in cui mons. Rosario Dispenza spiega il significato autentico del Giubileo, dalle radici ebraiche fino alla prospettiva cristiana. Nella sezione di cronaca, il giornale ricorda la tragedia di Mazzaforno, dove un turista tedesco di 63 anni ha perso la vita in mare nonostante i tentativi di soccorso. Infine, il consigliere Pasqualino Turdo richiama l’attenzione sull’urgenza di un ricovero comunale temporaneo per cani e gatti randagi, evidenziando la necessità di un intervento concreto. Il videonotiziario è visibile sul profilo Facebook di Adriano Cammarata, sul canale YouTube di Carlo Antonio Biondo e sull’archivio online CammarataWeb.

Giovedì 30 ottobre alle ore 18:00 sarà invece la volta di “E ancora chiedo: Scusi, permette?”, che inaugura la seconda puntata della terza stagione. Il programma, nato da un’idea di Pino Simplicio è ormai un appuntamento fisso per chi ama la cultura e l’approfondimento. Al centro della puntata il tema della salute con la rubrica “Sportello Salute”, curata dal professore Giovanni Corsello, ordinario di pediatria all’Università di Palermo. Il medico affronterà un argomento di grande attualità: “Epidemie emergenti e riemergenti: influenza, morbillo, pertosse e dintorni”. Dopo la pandemia, la ricomparsa di malattie infettive considerate debellate preoccupa anche la Sicilia. Corsello analizzerà il ruolo delle vaccinazioni, le nuove strategie contro le infezioni respiratorie e la necessità di un’alleanza tra pediatri, famiglie e scuola. Antonio Barracato proporrà un momento di riflessione sull’evento “Poesia, Cultura e Impegno Civile contro la violenza”, svoltosi all’Assemblea Regionale Siciliana il 24 ottobre. In chiusura, la rubrica “Rottamazione Quinques”, curata da Toti D’Antoni, offrirà chiarimenti e consigli sulle novità fiscali. Barracato sarà anche regista in studio, presentando due sue poesie e un brano musicale da lui scritto, in un intreccio di arte, musica ed emozione.

Due appuntamenti diversi ma complementari, che confermano come Cefalù resti una città viva, capace di intrecciare cultura, informazione e partecipazione civile in un racconto collettivo sempre in movimento.