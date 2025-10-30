Meteo Cefalù, oggi 30 ottobre: sole al mattino, nuvole nel pomeriggio e piogge in serata

Giornata dal tempo variabile a Cefalù quella di oggi, 30 ottobre 2025. Dopo un avvio soleggiato e temperature gradevoli, il cielo si coprirà progressivamente nel corso del pomeriggio, fino all’arrivo di piogge deboli in serata. Secondo i dati aggiornati alle ore 06:20, l’attendibilità delle previsioni resta bassa (inferiore al 50%), ma i modelli indicano un peggioramento nelle ore centrali e serali.

Mattina serena con temperature miti

La giornata si è aperta con un cielo sereno e temperature intorno ai 18°C alle prime ore del mattino, salite fino a 23°C verso le 11:00. Il mare resta poco mosso e i venti, provenienti da sud-ovest, soffiano moderati tra i 4 e i 7 km/h. L’umidità si mantiene attorno al 60%, garantendo una sensazione di benessere e una visibilità ottimale per chi ha scelto di trascorrere la mattinata all’aperto o sul lungomare.

Pomeriggio nuvoloso e primi segnali di instabilità

Dalle 12:00 in poi, le velature lasceranno spazio a un cielo parzialmente nuvoloso, fino a diventare coperto nel pomeriggio. Le temperature resteranno stabili, attorno ai 22–23°C, ma aumenteranno i venti da est, che potranno raggiungere i 15–16 km/h. Il mare rimarrà poco mosso, ma l’umidità salirà fino al 78%, anticipando un graduale cambio delle condizioni meteo.

Sera e notte: attese piogge deboli su Cefalù

In serata è prevista la prima pioggia debole intorno alle 19:00, con precipitazioni di circa 0,5 mm.

Le temperature caleranno lievemente a 21°C, mentre i venti da sud-est soffieranno fino a 16 km/h. Le piogge continueranno deboli e intermittenti fino alle 22:00, per poi lasciare spazio a cieli nuvolosi in nottata. La qualità dell’aria resterà ottima, mentre l’indice pollinico sarà medio. I principali parassiti della giornata — zanzara tigre, pappataci e dirofilaria — si attestano su un livello medio di rischio.

Dati astronomici del giorno

Alba: 06:27

Tramonto: 17:07

Ore di luce: 11

Fase lunare: Gibbosa crescente

Alba della Luna: 13:50

Tramonto della Luna: 01:00

Uno sguardo ai dati storici

Negli ultimi 15 anni, la terza decade di ottobre a Cefalù ha registrato una temperatura media minima di 17°C e una massima di 22°C, con una media di 5 giorni di pioggia.

Lo stesso giorno del 2023 la temperatura massima era stata di 31°C, un record recente.

In sintesi

Oggi a Cefalù il meteo offrirà un mix di sole e nuvole, con piogge leggere attese in serata.

Temperature stabili e mare poco mosso renderanno comunque piacevole la giornata fino al tramonto. Un autunno mite, dunque, ma con qualche accenno di instabilità: il preludio al mese di novembre che si avvicina con i primi segnali d’inverno.