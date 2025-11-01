I pupi di zucchero di Cefalù: quando i morti portavano dolcezza e memoria

C’era un tempo, a Cefalù, in cui la notte tra l’1 e il 2 novembre era una delle più attese dell’anno. Non per maschere o feste rumorose, ma per un rito silenzioso e familiare: la visita dei defunti, che tornavano tra i vivi per lasciare ai bambini dolci, giocattoli e soprattutto i preziosi pupi di zucchero.

Le nonne preparavano con cura il cannistru, un cesto intrecciato di rami e nastri, colmo di frutta secca, biscotti, castagne e pupi di zucchero. I piccoli si addormentavano con la certezza che, all’alba, avrebbero trovato quel dono portato “dai morti”, che però, come dicevano le mamme, “non fanno paura, ma ricordano l’amore”.

I pupi di zucchero: dolci figure di un mondo scomparso

A Cefalù, come in tutta la Sicilia, i pupi di zuccaru erano piccole opere d’arte: figure di paladini, dame, cavalli, santi, scolpite nello zucchero e dipinte a mano. Fragili e lucenti, rappresentavano la continuità tra i vivi e chi non c’era più.

Lo scrittore Giuseppe Pitrè, nel suo celebre studio Usi e costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano (1889), raccontava che “i morti vengono a portare ai bambini il dolce dono della memoria”.

Oggi, però, quella dolcezza è quasi scomparsa. I pupi di zucchero, un tempo protagonisti delle vetrine e delle case, sono diventati una rarità, ricordo di un passato che si è sciolto lentamente, come zucchero al sole.

La festa dei morti che non c’è più

A Cefalù la “festa dei morti” era più sentita del Natale. Niente maschere o travestimenti, ma un senso profondo di intimità e gratitudine. Le famiglie si riunivano, i bambini scrivevano ai loro cari defunti come se fossero ancora presenti, e i dolci servivano a celebrare la vita attraverso il ricordo.

Oggi, però, quella notte si è trasformata. I ragazzi e le ragazze di Cefalù, come in molte altre città siciliane, vivono i primi giorni di novembre immersi nelle feste di Halloween, tra zucche intagliate, maschere di mostri e musica nei locali.

Non c’è più il silenzio delle case illuminate da una candela, né il profumo dello zucchero fuso che riempiva i vicoli. Al suo posto, la luce artificiale delle vetrine e il richiamo delle mode globali.

Il suono lontano della memoria

Qualche anziano ancora ricorda i tempi in cui Cefalù profumava di miele e vaniglia, e i bambini correvano per casa cercando “i regali dei morti”. Era un modo per insegnare il rispetto per chi non c’è più, per dire che la vita continua nei gesti, nei sapori, nelle storie.

Oggi, nei discorsi dei più giovani, quella tradizione è quasi sparita. “Halloween è più divertente”, dicono molti. Ma in questo passaggio si è perso qualcosa di più profondo: la capacità di sentire la morte come parte della vita, non come spavento o spettacolo, ma come affetto che ritorna.

Il simbolo di un legame che va ritrovato

Cefalù non è solo la città del mare e del Duomo. È anche la città dei ricordi che rischiano di sbiadire, come i colori dei pupi di zucchero dimenticati nei cassetti del tempo.

Riscoprire questa tradizione non significa rinunciare alla modernità, ma ritrovare un equilibrio: far convivere la festa globale con la memoria locale, la zucca americana con il pupo siciliano.

Forse un giorno, tra una maschera e una candela, torneranno anche loro, i pupi di zucchero, a ricordarci che la dolcezza può essere la forma più autentica del ricordo.

Oggi, a Cefalù, pochi li preparano ancora. Ma chi li ha visti una volta, chi ha sentito il profumo dello zucchero cotto nelle case di novembre, sa che in quei pupi fragili viveva una lezione d’amore: i morti non chiedono lacrime, chiedono di essere ricordati con dolcezza.