A Cefalù entrano in vigore gli orari invernali per la ZTL del centro storico

Attenzione ai nuovi orari di accesso alla ZTL Centro Storico. Da oggi i Nuovi Orari di Accesso che resteranno in vigore fino al 31 marzo 2026.

A partire da oggi, sabato 1 novembre 2025 e fino a lunedì 31 marzo 2026, entreranno in vigore i nuovi orari di accesso alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) del centro storico per i titolari di pass:

Pass Rosso

Pass Rosso Barrato

Si potrà transitare attraverso i varchi di accesso alla ZTL negli orari di seguito specificati:

a) Varco di accesso n. 1

(sito in Corso Ruggero alla confluenza con Piazza Garibaldi, con senso unico di circolazione)

Tutti i giorni dalle 12:00 alle 18:00

Tutti i giorni dalle 21:00 alle 09:30 del giorno successivo

b) Varco di accesso n. 2

(sito in Via di Porta Giudecca, strada a doppio senso di circolazione)

Tutti i giorni dalle 12:00 alle 09:30 del giorno successivo

Titolari di Pass Blu e Marrone

Resta invariato l’orario di accesso:

Tutti i giorni, attraverso il varco n. 1 e il varco n. 2, dalle 16:00 alle 17:00

c) Varco di accesso n. 3

(sito in Piazza Diaz alla confluenza con Via Giacomo Matteotti, strada a senso unico di circolazione)

Titolari di Pass residenti di ogni tipologia e colore:

Tutti i giorni dalle 12:00 alle 18:00

Tutti i giorni dalle 21:00 alle 09:30 del giorno successivo