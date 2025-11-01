A Cefalù entrano in vigore gli orari invernali per la ZTL del centro storico

Attenzione ai nuovi orari di accesso alla ZTL Centro Storico. Da oggi i Nuovi Orari di Accesso che resteranno in vigore fino al 31 marzo 2026.
A partire da oggi, sabato 1 novembre 2025 e fino a lunedì 31 marzo 2026, entreranno in vigore i nuovi orari di accesso alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) del centro storico per i titolari di pass:
Pass Rosso
Pass Rosso Barrato
Si potrà transitare attraverso i varchi di accesso alla ZTL negli orari di seguito specificati:
a) Varco di accesso n. 1
(sito in Corso Ruggero alla confluenza con Piazza Garibaldi, con senso unico di circolazione)
Tutti i giorni dalle 12:00 alle 18:00
Tutti i giorni dalle 21:00 alle 09:30 del giorno successivo
b) Varco di accesso n. 2
(sito in Via di Porta Giudecca, strada a doppio senso di circolazione)
Tutti i giorni dalle 12:00 alle 09:30 del giorno successivo
Titolari di Pass Blu e Marrone
Resta invariato l’orario di accesso:
Tutti i giorni, attraverso il varco n. 1 e il varco n. 2, dalle 16:00 alle 17:00
c) Varco di accesso n. 3
(sito in Piazza Diaz alla confluenza con Via Giacomo Matteotti, strada a senso unico di circolazione)
Titolari di Pass residenti di ogni tipologia e colore:
Tutti i giorni dalle 12:00 alle 18:00
Tutti i giorni dalle 21:00 alle 09:30 del giorno successivo