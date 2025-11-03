Promozione Sicilia di Calcio: il Villafranca vola, Lascari-Cefalù resta in scia. Il punto

Nel fine settimana del 1 e 2 novembre, il campionato di Promozione – Girone B ha vissuto un turno intenso e ricco di spunti tecnici. Le gare hanno confermato la solidità della capolista Città di Villafranca, capace di imporsi con autorità in trasferta, ma anche la continuità del Lascari-Cefalù, che resta l’unica vera inseguitrice. Dietro, equilibrio e sorprese non sono mancate, con qualche segnale di risveglio nelle zone basse della classifica.

Villafranca inarrestabile, Lascari-Cefalù non molla

Il Città di Villafranca continua la sua marcia perfetta: settima vittoria su sette, questa volta sul campo del Città di Mistretta battuto per 2-0. Una prova di maturità, con il solito equilibrio tra solidità difensiva (appena una rete subita in tutto il torneo) e capacità di colpire nei momenti giusti. La squadra messinese si conferma la più completa del girone e viaggia a punteggio pieno, con 21 punti e un distacco di quattro lunghezze sulla seconda.

Alle spalle, il Lascari-Cefalù risponde presente: 3-1 secco al Monforte San Giorgio VDM Calcio e prestazione di qualità, trascinata da un attacco vivace e un centrocampo capace di dettare i tempi. La formazione madonita si conferma seconda con 17 punti e resta l’unica compagine imbattuta insieme alla capolista.

Futura corsara, il Tindari sorprende a Mende

Giornata positiva anche per la Futura, che espugna il campo del Città di Galati in una gara pirotecnica (4-3). Match ricco di gol e ribaltamenti, che consente ai ragazzi di portarsi al terzo posto con 16 punti e di consolidare la propria vocazione offensiva, anche se resta qualche sbavatura difensiva da correggere.

Colpo esterno anche del Comprensorio del Tindari, che vince 2-0 a Pace del Mela contro la Pro Mende Calcio. Un successo pesante, che vale morale e punti preziosi in chiave salvezza.

Pari tra Nicosia, Orlandina e Aluntina: l’equilibrio regna

Termina 1-1 la sfida tra Polisportiva Nicosia e Torregrotta 1973, con i padroni di casa che mancano l’aggancio al podio ma mantengono l’imbattibilità casalinga. Identico copione a Capo d’Orlando, dove Orlandina e Aluntina si dividono la posta (2-2): un risultato che conferma la crescita dell’Orlandina, ma anche la solidità tattica degli ospiti.

Nuova Rinascita ritrova il sorriso, Gangi espugna Sant’Angelo

Vittoria netta per la Nuova Rinascita, che regola 3-0 la Pro Falcone con una prova finalmente convincente dopo alcune uscite opache. Gli ennesi ritrovano brillantezza e agganciano quota otto punti, riaprendo la corsa per la zona medio-alta.

Sorriso anche per il Gangi, che espugna il campo della Santangiolese per 2-1. Tre punti che valgono oro per la formazione madonita, chiamata a uscire da una fase complicata.

La classifica dopo sette giornate

Comanda sempre il Città di Villafranca, a punteggio pieno con 21 punti, seguito dal Lascari-Cefalù che insegue a 17. Al terzo posto la Futura (16), poi Polisportiva Nicosia (14), Orlandina e Pro Mende appaiate a 12.

Più indietro Aluntina (11), Torregrotta (8), Nuova Rinascita e Pro Falcone anch’esse a 8.

Seguono Comprensorio del Tindari e Monforte San Giorgio VDM a 7, Gangi e Città di Mistretta a 6, Santangiolese a 3, chiude il Città di Galati con un solo punto.

Considerazioni tecniche

La settima giornata ha confermato due linee chiare: il Città di Villafranca si distingue per continuità e organizzazione, mentre il Lascari-Cefalù rappresenta l’unica vera alternativa in grado di tenere il passo, grazie a un gioco propositivo e a un gruppo giovane ma già maturo tatticamente.

Dietro, il blocco centrale resta apertissimo: tra la quarta e la decima posizione ci sono appena sei punti di differenza, segno di un torneo equilibrato e imprevedibile.

La Promozione siciliana continua dunque a offrire spettacolo e competizione, con un duello d’alta quota che promette scintille nelle prossime settimane.