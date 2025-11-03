Vittoria per la Sicilia in Vacanza Kepha Volley di Cefalù. Nel segno del ricordo di Simona

VOLLEY SERIE D/FEMMINILE – LA KEPHA INIZIA CON IL PIEDE GIUSTO: 3-1 ALL’ENTELLO NEL SEGNO DEL RICORDO DI SIMONA CINÀ

Una serata di emozioni e pallavolo autentica quella andata in scena al “Martino Ilardo” di Cefalù, dove la Sicilia in Vacanza Kepha 2.0 ha inaugurato il campionato di Serie D femminile con una vittoria convincente per 3-1 contro la giovane formazione dell’Encierro New Efebo Volley di Castelvetrano (25-19, 23-25, 25-7, 25-22).

Un’emozione prima del fischio d’inizio

Prima che il pallone iniziasse a volare sopra la rete, il palazzetto si è raccolto in un toccante minuto di silenzio in memoria di Simona Cinà, la sfortunata atleta della Kepha prematuramente scomparsa la scorsa estate. Sul campo è stata esposta la sua maglia numero 2, tra la commozione di compagne, tecnici e pubblico: un gesto semplice ma carico di significato, che ha ricordato il valore umano profondo di questo sport.

La cronaca del match

Coach Marco Sabatino, affiancato dal secondo Salvatore Provenza, ha proposto subito una formazione rinnovata: in campo Collerà, Barranco, Tirabasso, Gatta, Di Cristina (capitano) e Guercio come libero.

Il primo set ha visto la Kepha padrona del gioco fin dai primi scambi: sul 17-11 Sabatino effettua il doppio cambio (Gugliuzza e Cirrito per Collerà e Gatta), e la squadra chiude con autorità sul 25-19.

Nel secondo parziale l’equilibrio regna fino al 20-20, ma alcuni errori in ricezione e una battuta sbagliata consentono alle ospiti di ribaltare la situazione e aggiudicarsi il set 23-25.

Reazione decisa nel terzo set, dominato in lungo e in largo dalle cefaludesi: l’Entello appare bloccato, mentre la Kepha gioca fluida e precisa, imponendosi con un netto 25-7.

Nel quarto e ultimo parziale, la squadra di Castelvetrano prova a restare in scia (13-12), ma la Kepha spinge sull’acceleratore: 19-15, poi 23-18 e infine 25-22.

Le protagoniste

La Kepha ha mostrato una buona amalgama tra esperienza e gioventù. Positive le prove delle “veterane” Collerà, Di Cristina, Eleonora Tosi e Gatta, mentre hanno impressionato le giovanissime Barranco e Cirrito, per personalità e lucidità nei momenti chiave. Buon debutto anche per l’argentina Tirabasso e per il ritorno di Gugliuzza.

L’Entello, formazione quasi interamente Under, ha comunque mostrato sprazzi di buon gioco: tra le più in vista Li Vigni (giocatrice già di livello superiore, malgrado al giovanissima età) in attacco e la palleggiatrice Tilotta, ben dirette da coach Santo Scaglione.

I Protagonisti in campo

Sicilia in Vacanza Kepha 2.0:

10 Gatta, 1 Gugliuzza, 6 Di Cristina (K), 5 Collerà, 9 Rinarelli, 13 Musotto (L2), 3 Cirrito, 7 Barranco, Costagliola, 12 Tosi E., 14 Guercio (L), 4 Provenza, 8 Tosi C., 11 Tirabasso.

All. Marco Sabatino – 2° All. Salvatore Provenza.

Encierro New Efebo Volley:

5 Tilotta, 9 Li Vigni, 10 Barbera, 14 Cappadonna, 15 Lima, 16 Dilluvio, 18 Ilardi (L), 19 Vento (L2), 24 Mangialomini, 23 De Nunzio, 2 Tilotta.

All. Santo Scaglione.

Arbitro: Aurora Macaluso. Ottimo il suo arbitraggio, autorevole e impeccabile.

Risultati 1ª giornata – Girone A Serie D/F

AV Costruzioni Volley Primula – AS Kunos Cinisi 3-0 (25-21, 25-17, 25-11)

3-0 (25-21, 25-17, 25-11) Sicilia in Vacanza Kepha 2.0 – Encierro New Efebo Volley 3-1 (25-19, 23-25, 25-7, 25-22)

3-1 (25-19, 23-25, 25-7, 25-22) US Volley Bagheria – Palermo Mondello Volley 0-3 (26-28, 20-25, 15-25)

0-3 (26-28, 20-25, 15-25) ASD Volley Sport Alcamo – Hora Volley 2024 1-3 (22-25, 25-17, 22-25, 14-25)

Prossimo turno

La Kepha tornerà in campo sabato prossimo in trasferta contro il Palermo Mondello Volley, squadra reduce da una netta vittoria esterna. Un test impegnativo ma stimolante per una formazione che, oltre alla tecnica, ha già mostrato un’anima forte e unita, nel segno indelebile di Simona Cinà, che continuerà a essere la loro compagna invisibile in ogni partita.



Intanto si giocherà questa sera, ore 20:00, VOLLEY PALERMO – G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D.