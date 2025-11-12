Promozione Girone B Sicilia – 9ª giornata: Lascari Cefalù sogna il sorpasso in vetta

Lascari – Cefalù scalda i motori per una 9ª giornata di fuoco nel Campionato di Promozione Sicilia, Girone B. La formazione gialloblù, reduce da un avvio di stagione esaltante, è pronta a giocarsi il primato in classifica. Con 20 punti conquistati in otto giornate, il Lascari Cefalù si trova infatti a un solo punto dal Città di Villafranca, capolista solitaria con 21 punti.

Domenica 16 novembre 2025, allo stadio di Lascari, la squadra madonita affronterà l’Aluntina, formazione solida e ben organizzata, attualmente a quota 14 punti. Una sfida che profuma di alta classifica e che potrebbe consegnare, per la prima volta in stagione, il primo posto assoluto ai ragazzi di Cefalù e Lascari.

La classifica parla chiaro

Dopo otto giornate, la lotta al vertice si fa sempre più serrata:

Città di Villafranca – 21 punti Lascari Cefalù – 20 punti Futura – 17 punti Orlandina Calcio – 15 punti Polisportiva Nicosia – 15 punti

La distanza tra la prima e la quinta è di appena sei lunghezze, ma il duello per la leadership sembra ormai restringersi proprio tra Villafranca e Lascari Cefalù, due squadre capaci di un rendimento costante e di un gioco offensivo brillante.

Le partite del weekend (15–16 novembre 2025)

Sabato 15 novembre – ore 14:30 e 15:00

Nuova Rinascita – Futura

Santangiolese – Pro Mende

Orlandina Calcio – Comprensorio del Tindari

Domenica 16 novembre – ore 14:30 e 15:00

Città di Mistretta – Gangi

Polisportiva Nicosia – Monforte San Giorgio V.D.M.

Torregrotta 1973 – Pro Falcone

Città di Galati – Città di Villafranca

Lascari Cefalù – Aluntina (match clou della giornata)

Focus sul big match: Lascari Cefalù – Aluntina

La partita di Lascari sarà decisiva per le sorti della classifica.

Il Lascari Cefalù, finora imbattuto, vanta il miglior rendimento interno e una delle difese meno perforate del campionato (8 gol subiti). L’Aluntina, dal canto suo, arriva motivata dopo un’ultima vittoria convincente e cercherà il colpo esterno per rilanciarsi nella zona play-off.

Il pubblico madonita è atteso numeroso: la squadra di casa può contare su un tifo caloroso che, come sempre, trasforma il campo di Lascari in una vera e propria fortezza sportiva.

In sintesi

Il Girone B della Promozione Siciliana entra nel vivo e il nome di Lascari Cefalù continua a brillare ai vertici del calcio regionale. Un eventuale successo contro l’Aluntina regalerebbe alla formazione biancoblù il primo posto solitario in classifica, coronando un percorso di crescita costante e un sogno che unisce due comunità legate da passione, tradizione e amore per lo sport.

