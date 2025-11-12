Cefalù al centro della strategia di sviluppo del “Tirreno Meridionale”: incontro pubblico il 19 novembre alla Sala delle Capriate

CEFALÙ (PA) – Si apre una nuova fase di pianificazione strategica per il futuro dei Comuni del comprensorio tirrenico. La Struttura di Coordinamento Tecnico e Programmazione (SCTP) del SIRU “Tirreno Meridionale”, il Sistema Intercomunale di Rango Urbano che riunisce sei Comuni dell’area costiera, ha avviato i lavori per la redazione della Strategia di Sviluppo Territoriale.

L’obiettivo è ambizioso: definire un programma d’area vasta di medio-lungo periodo, capace di orientare i finanziamenti regionali, nazionali ed europei verso progetti concreti di crescita economica, sociale e infrastrutturale per Cefalù e i centri limitrofi.

Incontro pubblico a Cefalù il 19 novembre

Mercoledì 19 novembre alle ore 17:00, presso la suggestiva Sala delle Capriate del Comune di Cefalù, si terrà un incontro pubblico con il prof. Luca Garavaglia, tecnico incaricato dal SCTP per la redazione del programma strategico.

Durante l’appuntamento, il prof. Garavaglia presenterà un’analisi approfondita delle dinamiche sociali ed economiche che caratterizzano il territorio del SIRU “Tirreno Meridionale” e aprirà un confronto partecipato con cittadini, imprenditori, professionisti e rappresentanti delle istituzioni locali.

Temi centrali dell’incontro

Il dibattito sarà incentrato su due grandi direttrici:

Analisi dei bisogni e delle criticità dei Comuni del SIRU, tra cui Cefalù, con particolare attenzione alle carenze di servizi e infrastrutture , alle esigenze delle imprese e alla qualità della vita dei cittadini.

dei Comuni del SIRU, tra cui Cefalù, con particolare attenzione alle , alle esigenze delle imprese e alla dei cittadini. Individuazione di obiettivi di sviluppo di medio e lungo periodo, con la definizione di progettualità concrete: dai servizi per il settore agricolo e industriale, agli interventi infrastrutturali per migliorare i collegamenti con Palermo e con gli altri centri dell’area; dal potenziamento dell’offerta turistica e culturale, alle iniziative per il rafforzamento del sistema formativo e sanitario.

Un percorso condiviso per il futuro del territorio

L’incontro di Cefalù rappresenta il primo passo verso la costruzione di una strategia condivisa che tenga conto delle esigenze reali del territorio e delle sue potenzialità.

La Struttura Tecnica e di Programmazione raccoglierà infatti idee, proposte e indicazioni per costruire un programma strategico unitario, capace di esprimere una visione di sviluppo sostenibile e integrato per tutta l’area del SIRU.

Invito alla partecipazione

Tutti i soggetti interessati, le imprese locali, le associazioni di categoria, le realtà sociali e culturali sono invitate a partecipare all’incontro e a contribuire con la propria esperienza.

Solo attraverso una partecipazione attiva e condivisa sarà possibile tracciare un percorso di crescita che unisca le comunità costiere e interne del Tirreno Meridionale, da Cefalù ai Comuni vicini, in un progetto di sviluppo comune e duraturo.

Evento: Incontro pubblico “Verso la Strategia di Sviluppo del SIRU Tirreno Meridionale”

Data: Mercoledì 19 novembre, ore 17:00

Luogo: Sala delle Capriate, Comune di Cefalù

Relatore: Prof. Luca Garavaglia – Tecnico SCTP del SIRU