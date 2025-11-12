San Mauro Castelverde celebra l’eccellenza madonita: arriva “Borgolio – Festival dell’Olio”

Il 29 e 30 novembre 2025 il borgo delle Madonie ospita due giornate dedicate alla cultura dell’olio, ai sapori autentici e alla tradizione siciliana

San Mauro Castelverde, perla delle Madonie a pochi chilometri da Cefalù, si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’autunno gastronomico siciliano: “Borgolio – Festival dell’Olio”, una rassegna interamente dedicata alla scoperta e valorizzazione dell’olio extravergine d’oliva e delle eccellenze agroalimentari del territorio madonita.

Sabato 29 e domenica 30 novembre 2025, il suggestivo borgo diventerà palcoscenico di degustazioni, laboratori, incontri e momenti di festa dedicati alla cultura dell’olio, simbolo di identità e sostenibilità per le comunità dell’entroterra siciliano.

L’inaugurazione della Prima Banca dell’Olio delle Madonie

Il festival si aprirà sabato 29 novembre con un evento di grande valore simbolico e territoriale: l’inaugurazione della Prima Banca dell’Olio, un progetto promosso dal GAL ISC Madonie – “Le Vie del Gusto”, pensato per tutelare e promuovere le varietà olivicole autoctone, con particolare attenzione alla cultivar Crastu, autentico emblema del territorio di San Mauro Castelverde.

La Banca dell’Olio sarà un punto di riferimento per la ricerca, la conservazione e la diffusione della qualità olivicola madonita, creando un ponte tra produttori, istituzioni e appassionati.

Masterclass e show cooking con Slow Food

Domenica 30 novembre, spazio alla formazione e alla convivialità con una masterclass e uno show cooking promossi dalla Condotta Slow Food delle Madonie.

Chef, esperti e produttori guideranno i partecipanti in un viaggio sensoriale dedicato all’uso dell’olio di qualità in cucina e alla valorizzazione dei prodotti tipici locali, dall’orto alle tavole del gusto.

Un’occasione per riscoprire le radici della cucina contadina e la biodiversità gastronomica siciliana, raccontata attraverso esperienze, storie e sapori.

Un borgo in festa tra musica, tradizioni e sapori locali

Durante tutto il weekend, le vie di San Mauro Castelverde si animeranno con stand di produttori, mostre, musica popolare e degustazioni.

Un’atmosfera autentica, dove l’ospitalità madonita incontra la passione per i sapori genuini della Sicilia interna.

“Borgolio – Festival dell’Olio” è molto più di un evento: è un invito a vivere il territorio, a conoscere chi custodisce le antiche tradizioni e a scoprire il gusto profondo delle Madonie, tra monti, ulivi e storia.

Informazioni utili

Date: 29 – 30 novembre 2025

Luogo: San Mauro Castelverde (PA)

Info e adesioni espositori: [email protected]

WhatsApp: 0921 603582

