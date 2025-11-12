Cefalù ospita il Mezzogiorno Meetlink 2025: l’incontro di tutti e per tutti

22 e 23 novembre 2025 – Sea Palace Hotel, Cefalù
Mezzogiorno Meetlink torna nel 2025 con una nuova edizione ricca di contenuti, dialogo e partecipazione. Due giornate per costruire insieme un Sud più consapevole, digitale e solidale.
C’è un filo che unisce chi resta, chi parte e chi sogna il Mezzogiorno ogni giorno: la voglia di cambiare le cose, di trasformare le difficoltà in opportunità.
Nasce da qui Mezzogiorno Meetlink 2025, l’evento promosso da Mezzogiorno Foundation, che il 22 e 23 novembre riunirà a Cefalù cittadini, istituzioni, imprese, giovani e associazioni per un grande momento di confronto e crescita condivisa.
Un Sud che dialoga e costruisce il futuro
Due giorni di incontri, laboratori e talk dedicati a innovazione, marketing, inclusione sociale e cooperazione.
Il titolo dell’evento – “L’incontro di tutti e per tutti” – racchiude la sua essenza: un luogo dove le idee non restano parole, ma diventano connessioni reali.
Qui il futuro si costruisce insieme, condividendo esperienze, visioni e storie che raccontano la forza della comunità.
Tra i relatori e protagonisti di questa edizione interverranno:
Andrea Messina, Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;
Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù;
Antonello Cracolici, Deputato ARS e Presidente della Commissione Regionale Antimafia;
Tommaso Di Matteo, Presidente di Mezzogiorno Foundation;
Nuccia Albano, Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;
Giacomo Terranova, Direttore Generale IRCA.
PROGRAMMA MEZZOGIORNO MEETLINK 2025
Sabato 22 Novembre 2025
Ore 10:30 – Registrazione dei partecipanti
Ore 11:30 – “Digital Power: Creatività, Marketing e Futuro del Lavoro”
Intervengono:
- Giovanni Mistretta, CDA Mezzogiorno Foundation – Business and Administration Manager CPW Italia
- Giorgio Scalone, CEO ITALAB
- Simone Aiello, Esperto Marketing
Ore 13:00 – Break
Ore 15:00 – Tavoli tematici:
- Enti locali e territorio
- Inclusione sociale e interculturalità
- Giovani, scuola e famiglia
- Innovazione, start up e marketing
- Cittadinanza attiva, volontariato e solidarietà
Ore 18:00 – Talk “Famiglia, imprese, inclusione, volontariato e digitale: la cooperazione che genera comunità”
Modera: Roberta Giuffrè – Giornalista
Intervengono:
- Nuccia Albano – Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
- Tommaso Di Matteo – Presidente Mezzogiorno Foundation
- Mons. Giuseppe Marciante – Vescovo di Cefalù
- Daniele Amorosino – Direttore Confcooperative Palermo
- Giacomo Terranova – Direttore Generale IRCA
Domenica 23 Novembre 2025
Ore 10:00 – Talk “Sicilia, terra bellissima ma disgraziata: storie di una regione che lotta contro la mafia”
Modera: Luca Licata – Giornalista
Intervengono:
- Antonello Cracolici, Deputato ARS – Presidente Commissione Regionale Antimafia
- Gabriella Portalone, Storica ed ex docente di Storia Contemporanea presso l’Università degli Studi di Palermo
- Luca Li Vecchi, Presidente Cooperativa Verbumcaudo
Ore 11:15 – BarCamp “Best practice: condivisione di storie ed esperienze per il futuro”
Modera: Gianfranco Gentile – Portavoce Comitato Amministratori Regione Sicilia, Presidente del Consiglio Comunale di Pettineo
Intervengono: Amministratori locali, associazioni, imprese e rappresentanti della società civile.
Conclusioni:
Andrea Messina – Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Un evento per chi crede nel Mezzogiorno
Ogni momento di Mezzogiorno Meetlink è pensato per generare confronto, partecipazione e nuove sinergie.
Perché il Mezzogiorno non è una periferia del mondo: è un laboratorio vivente di creatività, cultura e resilienza.
“Quando il Sud si incontra, accade sempre qualcosa di grande.”
Vuoi partecipare?
Puoi scegliere:
- Stanza singola o doppia con mezza pensione
- Solo partecipazione
- Partecipazione con cena
Iscriviti subito su www.mezzogiornofoundation.it/mezzogiorno-meetlink
Info: [email protected]