Cefalù ospita il Mezzogiorno Meetlink 2025: l’incontro di tutti e per tutti

22 e 23 novembre 2025 – Sea Palace Hotel, Cefalù

Mezzogiorno Meetlink torna nel 2025 con una nuova edizione ricca di contenuti, dialogo e partecipazione. Due giornate per costruire insieme un Sud più consapevole, digitale e solidale.

C’è un filo che unisce chi resta, chi parte e chi sogna il Mezzogiorno ogni giorno: la voglia di cambiare le cose, di trasformare le difficoltà in opportunità.

Nasce da qui Mezzogiorno Meetlink 2025, l’evento promosso da Mezzogiorno Foundation, che il 22 e 23 novembre riunirà a Cefalù cittadini, istituzioni, imprese, giovani e associazioni per un grande momento di confronto e crescita condivisa.

Un Sud che dialoga e costruisce il futuro

Due giorni di incontri, laboratori e talk dedicati a innovazione, marketing, inclusione sociale e cooperazione.

Il titolo dell’evento – “L’incontro di tutti e per tutti” – racchiude la sua essenza: un luogo dove le idee non restano parole, ma diventano connessioni reali.

Qui il futuro si costruisce insieme, condividendo esperienze, visioni e storie che raccontano la forza della comunità.

Tra i relatori e protagonisti di questa edizione interverranno:

Andrea Messina, Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù;

Antonello Cracolici, Deputato ARS e Presidente della Commissione Regionale Antimafia;

Tommaso Di Matteo, Presidente di Mezzogiorno Foundation;

Nuccia Albano, Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

Giacomo Terranova, Direttore Generale IRCA.

PROGRAMMA MEZZOGIORNO MEETLINK 2025

Sabato 22 Novembre 2025

Ore 10:30 – Registrazione dei partecipanti

Ore 11:30 – “Digital Power: Creatività, Marketing e Futuro del Lavoro”

Intervengono:

Giovanni Mistretta , CDA Mezzogiorno Foundation – Business and Administration Manager CPW Italia

, CDA Mezzogiorno Foundation – Business and Administration Manager CPW Italia Giorgio Scalone , CEO ITALAB

, CEO ITALAB Simone Aiello, Esperto Marketing

Ore 13:00 – Break

Ore 15:00 – Tavoli tematici:

Enti locali e territorio

Inclusione sociale e interculturalità

Giovani, scuola e famiglia

Innovazione, start up e marketing

Cittadinanza attiva, volontariato e solidarietà

Ore 18:00 – Talk “Famiglia, imprese, inclusione, volontariato e digitale: la cooperazione che genera comunità”

Modera: Roberta Giuffrè – Giornalista

Intervengono:

Nuccia Albano – Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Tommaso Di Matteo – Presidente Mezzogiorno Foundation Mons. Giuseppe Marciante – Vescovo di Cefalù Daniele Amorosino – Direttore Confcooperative Palermo Giacomo Terranova – Direttore Generale IRCA

Domenica 23 Novembre 2025

Ore 10:00 – Talk “Sicilia, terra bellissima ma disgraziata: storie di una regione che lotta contro la mafia”

Modera: Luca Licata – Giornalista

Intervengono:

Antonello Cracolici , Deputato ARS – Presidente Commissione Regionale Antimafia

, Deputato ARS – Presidente Commissione Regionale Antimafia Gabriella Portalone , Storica ed ex docente di Storia Contemporanea presso l’Università degli Studi di Palermo

, Storica ed ex docente di Storia Contemporanea presso l’Università degli Studi di Palermo Luca Li Vecchi, Presidente Cooperativa Verbumcaudo

Ore 11:15 – BarCamp “Best practice: condivisione di storie ed esperienze per il futuro”

Modera: Gianfranco Gentile – Portavoce Comitato Amministratori Regione Sicilia, Presidente del Consiglio Comunale di Pettineo

Intervengono: Amministratori locali, associazioni, imprese e rappresentanti della società civile.

Conclusioni:

Andrea Messina – Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Un evento per chi crede nel Mezzogiorno

Ogni momento di Mezzogiorno Meetlink è pensato per generare confronto, partecipazione e nuove sinergie.

Perché il Mezzogiorno non è una periferia del mondo: è un laboratorio vivente di creatività, cultura e resilienza.

“Quando il Sud si incontra, accade sempre qualcosa di grande.”

Vuoi partecipare?

Puoi scegliere:

Stanza singola o doppia con mezza pensione

Solo partecipazione

Partecipazione con cena

Iscriviti subito su www.mezzogiornofoundation.it/mezzogiorno-meetlink

Info: [email protected]