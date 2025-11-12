Cefalù ospita il Mezzogiorno Meetlink 2025: l’incontro di tutti e per tutti

22 e 23 novembre 2025 – Sea Palace Hotel, Cefalù

Mezzogiorno Meetlink torna nel 2025 con una nuova edizione ricca di contenuti, dialogo e partecipazione. Due giornate per costruire insieme un Sud più consapevole, digitale e solidale.

C’è un filo che unisce chi resta, chi parte e chi sogna il Mezzogiorno ogni giorno: la voglia di cambiare le cose, di trasformare le difficoltà in opportunità.
Nasce da qui Mezzogiorno Meetlink 2025, l’evento promosso da Mezzogiorno Foundation, che il 22 e 23 novembre riunirà a Cefalù cittadini, istituzioni, imprese, giovani e associazioni per un grande momento di confronto e crescita condivisa.

Un Sud che dialoga e costruisce il futuro

Due giorni di incontri, laboratori e talk dedicati a innovazione, marketing, inclusione sociale e cooperazione.
Il titolo dell’evento – “L’incontro di tutti e per tutti” – racchiude la sua essenza: un luogo dove le idee non restano parole, ma diventano connessioni reali.
Qui il futuro si costruisce insieme, condividendo esperienze, visioni e storie che raccontano la forza della comunità.

Tra i relatori e protagonisti di questa edizione interverranno:
Andrea Messina, Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;
Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù;
Antonello Cracolici, Deputato ARS e Presidente della Commissione Regionale Antimafia;
Tommaso Di Matteo, Presidente di Mezzogiorno Foundation;
Nuccia Albano, Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;
Giacomo Terranova, Direttore Generale IRCA.

PROGRAMMA MEZZOGIORNO MEETLINK 2025

Sabato 22 Novembre 2025

Ore 10:30 – Registrazione dei partecipanti

Ore 11:30 – “Digital Power: Creatività, Marketing e Futuro del Lavoro”
Intervengono:

  • Giovanni Mistretta, CDA Mezzogiorno Foundation – Business and Administration Manager CPW Italia
  • Giorgio Scalone, CEO ITALAB
  • Simone Aiello, Esperto Marketing

Ore 13:00 – Break

Ore 15:00 – Tavoli tematici:

  • Enti locali e territorio
  • Inclusione sociale e interculturalità
  • Giovani, scuola e famiglia
  • Innovazione, start up e marketing
  • Cittadinanza attiva, volontariato e solidarietà

Ore 18:00 – Talk “Famiglia, imprese, inclusione, volontariato e digitale: la cooperazione che genera comunità”
Modera: Roberta Giuffrè – Giornalista
Intervengono:

  1. Nuccia Albano – Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
  2. Tommaso Di Matteo – Presidente Mezzogiorno Foundation
  3. Mons. Giuseppe Marciante – Vescovo di Cefalù
  4. Daniele Amorosino – Direttore Confcooperative Palermo
  5. Giacomo Terranova – Direttore Generale IRCA

Domenica 23 Novembre 2025

Ore 10:00 – Talk “Sicilia, terra bellissima ma disgraziata: storie di una regione che lotta contro la mafia”
Modera: Luca Licata – Giornalista
Intervengono:

  • Antonello Cracolici, Deputato ARS – Presidente Commissione Regionale Antimafia
  • Gabriella Portalone, Storica ed ex docente di Storia Contemporanea presso l’Università degli Studi di Palermo
  • Luca Li Vecchi, Presidente Cooperativa Verbumcaudo

Ore 11:15 – BarCamp “Best practice: condivisione di storie ed esperienze per il futuro”
Modera: Gianfranco Gentile – Portavoce Comitato Amministratori Regione Sicilia, Presidente del Consiglio Comunale di Pettineo
Intervengono: Amministratori locali, associazioni, imprese e rappresentanti della società civile.

Conclusioni:
Andrea Messina – Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Un evento per chi crede nel Mezzogiorno

Ogni momento di Mezzogiorno Meetlink è pensato per generare confronto, partecipazione e nuove sinergie.
Perché il Mezzogiorno non è una periferia del mondo: è un laboratorio vivente di creatività, cultura e resilienza.

Quando il Sud si incontra, accade sempre qualcosa di grande.

Vuoi partecipare?

Puoi scegliere:

  • Stanza singola o doppia con mezza pensione
  • Solo partecipazione
  • Partecipazione con cena

 Iscriviti subito su www.mezzogiornofoundation.it/mezzogiorno-meetlink
Info: [email protected]

