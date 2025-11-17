Colletta Alimentare 2025: il Lions Club Cefalù protagonista di un risultato straordinario

La Colletta Alimentare 2025 in Sicilia si è conclusa con numeri realmente impressionanti, che confermano la straordinaria generosità del popolo siciliano e l’impegno delle associazioni di volontariato.

Secondo i primi dati regionali, infatti, la raccolta ha raggiunto:

516.708 kg di alimenti (oltre mezzo milione di kg!)

(oltre mezzo milione di kg!) 49.178 scatole complessivamente confezionate

complessivamente confezionate 1.141 punti vendita coinvolti in tutta l’isola

Un risultato che testimonia il cuore grande della Sicilia e il lavoro sinergico di migliaia di volontari.

Il contributo dei Lions in Sicilia

Nei prossimi giorni saranno disponibili i numeri ufficiali relativi alla partecipazione dei Lions siciliani, ma è già chiaro che si tratterà di un contributo altamente significativo, grazie alla presenza capillare dei Club su tutto il territorio regionale e alla partecipazione in numerosi supermercati.

Già da ora, un sentito ringraziamento è rivolto a tutti i Lions che hanno donato tempo, energie e dedizione per raggiungere questo risultato. Un impegno fatto di presenza, accoglienza e capacità organizzativa, che dà valore concreto al nostro motto: “We Serve”.

Lions Club Cefalù: raccolta da record alla Colletta Alimentare 2025

Anche a Cefalù, il Lions Club guidato dalla Presidente Sonia Di Gaudio ha dato prova di straordinaria efficienza e spirito di servizio, contribuendo in modo significativo al risultato regionale. Cefalù si conferma Città solidale e generosa. Ma anche tanti turisti sono stati generosi, e tra loro Lions di altre nazioni che si sono congratulati per l’iniziativa)

95 casse consegnate alla Caritas locale

La giornata di raccolta, organizzata presso il supermercato Decò di Cefalù, ha permesso di destinare alla Caritas ben 95 casse di prodotti a lunga conservazione, in particolare:

pasta

riso

legumi

olio

biscotti e prodotti per la prima colazione

conserve alimentari

Prodotti preziosi, fondamentali per sostenere le famiglie della nostra comunità.

Grazie ai soci e ai giovani volontari

Un grazie sincero va a tutti i soci del Lions Club Cefalù che, con spirito di servizio e grande senso civico, hanno partecipato alla raccolta per l’intera giornata. Un ringraziamento speciale, inoltre, va all’IISS “Jacopo del Duca Diego Bianca Amato” di Cefalù, guidato dalla Preside Antonella Cancilla, ” per il supporto offerto. La scuola è stata rappresentata magnificamente dalla studentessa Carolina Lombardo del Liceo Linguistico, che ha affiancato i volontari Lions con entusiasmo e determinazione, dando un esempio concreto di cittadinanza attiva.

Conclusione

La Colletta Alimentare 2025 ha dimostrato ancora una volta quanto sia forte e viva la rete di solidarietà del nostro territorio. Il contributo del Lions Club Cefalù, insieme a quello di tutti i Lions della Sicilia, ha avuto un impatto reale e immediato sulla vita di tante famiglie.

Un risultato che parla di impegno, comunità e servizio, valori che guidano ogni giorno l’azione dei Lions.

Lions Club Cefalù – We Serve.

