Giorno 16 Novembre 2025 all’ età di 90 anni, presso la Casa di riposo ” Concetta Cannizzaro “a S. Mauro C/de, il signore

ha chiamato nella sua casa Cassata Maura Ved. Barca

Ne danno il doloroso annuncio i figli, le

nuore, i nipoti e i familiari tutti.

La salma arriverà presso la propria abitazione in via

cortile t n.8 a Cefalù lunedì 17 novembre in serata.

I funerali saranno celebrati

martedì 18 novembre alle ore 10.30

nella Parrocchia di S. Francesco a Cefalù.

Subito dopo i ringraziamenti la salma verrà

tumulata nel cimitero di Cefalù. Si dispensa dai fiori, ma opera di bene per la “Casa di accoglienza di Padre Aurelio”.