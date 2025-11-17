Giorno 16 Novembre 2025 all’ età di 90 anni, presso la Casa di riposo ” Concetta Cannizzaro “a S. Mauro C/de, il signore
ha chiamato nella sua casa Cassata Maura Ved. Barca
Ne danno il doloroso annuncio i figli, le
nuore, i nipoti e i familiari tutti.
La salma arriverà presso la propria abitazione in via
cortile t n.8 a Cefalù lunedì 17 novembre in serata.
I funerali saranno celebrati
martedì 18 novembre alle ore 10.30
nella Parrocchia di S. Francesco a Cefalù.
Subito dopo i ringraziamenti la salma verrà
tumulata nel cimitero di Cefalù. Si dispensa dai fiori, ma opera di bene per la “Casa di accoglienza di Padre Aurelio”.
Cassata Maura
Giorno 16 Novembre 2025 all’ età di 90 anni, presso la Casa di riposo ” Concetta Cannizzaro “a S. Mauro C/de, il signore