Cassata Maura

di

Giorno 16 Novembre 2025 all’ età di 90 anni, presso la Casa di riposo ” Concetta Cannizzaro “a S. Mauro C/de, il signore
ha chiamato nella sua casa Cassata Maura Ved. Barca
Ne danno il doloroso annuncio i figli, le
nuore, i nipoti e i familiari tutti.
La salma arriverà presso la propria abitazione in via
cortile t n.8 a Cefalù lunedì 17 novembre in serata.
I funerali saranno celebrati
martedì 18 novembre alle ore 10.30
nella Parrocchia di S. Francesco a Cefalù.
Subito dopo i ringraziamenti la salma verrà
tumulata nel cimitero di Cefalù. Si dispensa dai fiori, ma opera di bene per la “Casa di accoglienza di Padre Aurelio”.

