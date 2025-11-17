Rally del Tirreno 2025: finale thriller al fotofinish, Carmellino-Minazzi campioni d’Italia nella volata a tre

MESSINA – Una finale da brividi, decisa all’ultima curva dell’ultima speciale, ha consegnato a Ivan Carmellino e Massimo Minazzi la Coppa Italia Rally ACI Sport 2025. Il Rally del Tirreno-Messina, giunto alla 22ª edizione, ha regalato uno dei finali più intensi della storia recente della Coppa: una volata a tre tra le Skoda Fabia RS Rally2 di Carmellino-Minazzi, Rusce-Zanni e Pollara-Princiotto, risolta in appena 8.6 secondi.

Una rimonta capolavoro: Carmellino vince per 2.6’’ su Rusce

Il pilota vercellese ha costruito la propria impresa lungo le 10 prove speciali (80 km di crono) disegnate tra i Peloritani e i tornanti dello Stretto, chiudendo con un ultimo scratch da manuale nella PS “Rometta”, 8,6 km da respirare forte.

Partito ex aequo con Antonio Rusce – leader dalla PS1 – Carmellino ha firmato una progressione irresistibile: sei scratch su dieci, gestione perfetta del grip su asfalto sporco e una scelta di pneumatici più morbidi che ha pagato nel tratto più insidioso, la lunga “Peloritani”.

Il colpo decisivo è arrivato proprio nell’ultima speciale:

Carmellino-Minazzi : 52’37.9

: 52’37.9 Rusce-Zanni : +2.6’’

: +2.6’’ Marco Pollara – Giuseppe Princiotto: +8.6’’

Per Carmellino è il primo titolo tricolore rally della carriera, che si aggiunge ai suoi dieci campionati italiani Neve-Ghiaccio: un coronamento storico.

Pollara sempre protagonista: terzo dopo una gara di vertice

L’altra Skoda Fabia RS di Marco Pollara e Giuseppe Princiotto ha animato tutta la gara, arrivando anche a condurre nella prima prova della seconda giornata. Il sorpasso subito da Carmellino a una speciale dal termine e un ultimo crono sofferto hanno relegato il palermitano al terzo posto, ma la prestazione resta di altissimo livello: un podio che conferma il valore del vincitore della Coppa Italia 2024.

Giovani in evidenza: La Torre miglior Under 25, Sicilia campione regionale

Alle spalle del podio, due equipaggi siciliani hanno completato la Top 5:

Emanuele La Torre – Rosario Siragusano , quarti assoluti e migliori Under 25 ;

, quarti assoluti e ; Marcello Rizzo – Antonino Pittella, quinti.

Grazie ai piazzamenti di Pollara, La Torre e Rizzo, la Sicilia conquista la Coppa per le Squadre Regionali ACI Sport 2025, superando tutte le altre rappresentative federali.

Gli altri protagonisti: Bottoni, Pisano, Casella e Riolo

Hanno onorato la finale anche i migliori delle varie zone d’Italia:

Federico Bottoni – Nicolò Gonella (6°) concreti e sempre efficaci;

(6°) concreti e sempre efficaci; Andrea Pisano – Giovanni Mazzone (7°), rallentati da una toccata;

(7°), rallentati da una toccata; Alessandro Casella – Sergio Scuderi (8°), vittime di una foratura.

Straordinario Ernesto Riolo: con la Renault Clio Rally3 chiude 9° assoluto e vince la classe, precedendo il talentuoso 18enne di ACI Team Italia Valentino Ledda, all’esordio sugli asfalti siciliani.

Alessio Pollara show: vittoria Rally4 e titolo Under 25 2RM

Tra i migliori giovani, spicca la prestazione maiuscola di Alessio Pollara, fratello del terzo classificato Marco. Con Sergio Raccuia sulla Peugeot 208 Rally4, conquista:

vittoria di classe Rally4 ,

, decimo posto assoluto ,

, premio Under 25 Due Ruote Motrici, con montepremi ACI Sport per il C.I.A.R. Junior 2026.

Un risultato enorme, considerando che era la sua prima volta sulle strade del Tirreno.

Le altre coppe: Fumagalli domina S1600, Cortese campione Rally5, Biggi l’Over55, Artino la Femminile

Classe Super 1600 : dominio assoluto di Simone Fumagalli – Anna Dusi , con un margine di oltre 1’30’’ sugli avversari.

: dominio assoluto di , con un margine di oltre 1’30’’ sugli avversari. Rally5 : successo netto del nisseno Michele Cortese con Paolo Guttadauro su Renault Clio.

: successo netto del nisseno con su Renault Clio. Over55 : trionfo per Alberto Biggi – Matteo Lotta (Skoda).

: trionfo per (Skoda). Coppa Femminile: Noemi Artino – Leonardo Matteoni (Renault Clio Rally5) vincono in modo perentorio.

Classifica Finale Completa – Rally del Tirreno Messina 2025

Carmellino–Minazzi (Skoda Fabia RS) – 52’37.9 Rusce–Zanni (Skoda Fabia RS) +2.6 Pollara–Princiotto (Skoda Fabia RS) +8.6 La Torre–Siragusano (Skoda Fabia RS) +42.7 Rizzo–Pittella (Skoda Fabia RS) +45.7 Bottoni–Gonella (Skoda Fabia RS) +1’11.8 Pisano–Mazzone (Skoda Fabia RS) +1’42.7 Casella–Scuderi (Skoda Fabia) +2’04.1 Riolo–Marin (Renault Clio Rally3) +3’28.1 A. Pollara – Raccuia (Peugeot 208 Rally4) +3’34.8

Conclusione

Il Rally del Tirreno 2025 si conferma una delle finali più spettacolari della Coppa Italia Rally: un susseguirsi di sorpassi, strategie, colpi di scena e giovani talenti in crescita. Carmellino firma un capolavoro, la Sicilia trionfa tra le Squadre Regionali, e il movimento rallystico italiano esce da Messina con una fotografia chiara: la competizione è viva, vibrante e tecnicamente sempre più elevata.

Foto Acisport

