Volley Serie D Femminile: Primula solida in vetta, Palermo incalza. La Sicilia in Vacanza Kepha brilla a Cefalù.

La terza giornata del Girone A di Serie D Femminile consegna una classifica sempre più stratificata e tecnicamente affascinante. Le dieci formazioni mostrano identità ormai riconoscibili: c’è chi consolida, chi cresce, chi soffre e chi finalmente si sblocca.

È il weekend che conferma la AV Costruzioni Volley Primula al comando, che rilancia l’ambizione del Volley Palermo e che soprattutto illumina la vittoria della Sicilia in Vacanza Kepha 2.0, protagonista di un successo di personalità nella “sua” Cefalù.

AS Kunos Cinisi – Encierro New Efebo Volley 3–2

(25-11, 22-25, 17-25, 25-13, 15-10)

Il match più imprevedibile della giornata. Cinisi parte con un primo set devastante (25-11), salvo poi subire il rientro dell’Efebo, capace di ribaltare inerzia e punteggio. La reazione delle padrone di casa nel quarto parziale è però di grande autorità e il tie-break premia la maggiore lucidità della Kunos.

Cinisi sale a 4 punti, confermandosi squadra da tie-break cronico (QS 0,86), mentre l’Efebo rimane mestamente a quota 2, ancora senza vittorie.

AV Costruzioni Volley Primula – Palermo Mondello Volley 3–1

(25-20, 21-25, 25-17, 25-19)

La capolista Primula resta imbattuta e sale a 8 punti, mostrando ancora una volta che la continuità è la sua arma migliore. Mondello resta competitivo per larghi tratti, strappa il secondo set con ordine e buon ritmo, ma nel complesso paga qualche incertezza in ricezione nei momenti chiave.

Primula si conferma la squadra più solida del girone (QS 3,00). Mondello rimane comunque in piena zona alta: 6 punti, terzo posto, ruolino di marcia ancora più che positivo.

Sicilia in Vacanza Kepha 2.0 – Hora Volley 2024 3–1

(23-25, 25-15, 25-14, 25-21)

La perla della giornata.

A Cefalù la Kepha firma la vittoria più significativa del weekend. Dopo un primo set sfuggito di misura, la formazione di casa domina secondo e terzo parziale con un volley denso di ordine tattico, servizio efficace e ritmo crescente. L’HORA – seconda miglior difesa del torneo fin qui – viene imbrigliata dalla variazione dei colpi e dall’efficienza della correlazione muro-difesa delle padrone di casa.

Il quarto set è più equilibrato, ma il pubblico del Palasport, sempre molto caldo, accompagna la Kepha al successo che la porta a 6 punti e a un QS di 1,40, migliore di molte avversarie dirette.

La vittoria “in vacanza”, come recita il nome societario, è in realtà tutt’altro che leggera: a Cefalù si costruisce una candidatura importante.

Tabellino

Sicilia in Vacanza Kepha 2.0: 17 Gugliuzza, 23 Cirrito, 16 Provenza, 5 Collerà, 7 Di Cristina (K), 3 Barranco, 4 Tosi C., 25 Gatta, 20 Tirabasso, 12 Tosi E., 13 Musotto (L2), 22 Guercio, 14 Bianca (L). All. Marco Sabatino, 2All. Salvatore Provenza

Hora Volley Piana degli Albanesi: 56 Bozzi, 60 Camalò, 20 Caronna, 5 Cusenza A., 34 Cusenza L., 39 Di Bella, 8 Di Franco, 55 Dorangricchia, 4 Grimaudo, 14 Marino, 1 Stassi, 11 Telaretti. All. Amedeo Serio, 2All. Valerio Evola

Arbitro: Emanuele Calì.

Volley Palermo – ASD Volley Sport Alcamo 3–0

(25-23, 25-22, 28-26)

Match più duro di quanto dica il risultato. Alcamo gioca tre set di livello, perde sempre di misura e mostra un’identità in crescita, pur restando fanalino di coda a quota 1 punto.

Il Volley Palermo però regge ogni tentativo di strappo, dimostrando una maturità crescente e una gestione millimetrica dei finali di set.

Con questa vittoria, la squadra sale a 7 punti e resta seconda, con QS 2,67: numeri da contender.

US Volley Bagheria – G.S. Pallavolo 2000 A.S.D. 3–1

(23-25, 25-19, 25-19, 25-23)

Bagheria si rialza, conquista la prima vittoria stagionale e respira in classifica (ora 3 punti). Il match è equilibrato, con continui ribaltamenti e un ultimo set che esalta il carattere delle padrone di casa.

Il G.S. Pallavolo 2000, ora a 2 punti, continua a mostrare set di qualità alternati a passaggi a vuoto che ne minano la continuità.

Classifica dopo la 3ª giornata

AV Costruzioni Volley Primula – 8 Volley Palermo – 7 Palermo Mondello Volley – 6 Hora Volley 2024 – 6 Sicilia in Vacanza Kepha 2.0 – 6 AS Kunos Cinisi – 4 US Volley Bagheria – 3 G.S. Pallavolo 2000 A.S.D. – 2 Encierro New Efebo Volley – 2 ASD Volley Sport Alcamo – 1

Il girone si sta definendo in maniera chiara: