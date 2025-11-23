Clamorosa squalifica McLaren a Las Vegas: il Mondiale F1 2025 riaperto

È un colpo di teatro degno della spettacolare cornice notturna di Las Vegas, ma questa volta non scintillano luci: scintillano i verbali dei Commissari FIA. Quando ormai il paddock sembrava avviarsi verso una notte di festeggiamenti – con Max Verstappen vincitore e Lando Norris a un passo dal titolo iridato – una decisione arrivata ore dopo la bandiera a scacchi ha letteralmente ribaltato tutto.

Le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri sono state squalificate dal GP di Las Vegas 2025 per eccessiva usura del plank, la tavola che corre sotto il fondo delle monoposto e che certifica il rispetto dell’altezza minima dal suolo. Il controllo condotto dal delegato tecnico Jo Bauer, coadiuvato dal responsabile monoposto Nicholas Tombazis, ha rilevato su entrambe le vetture uno spessore inferiore ai 9 mm consentiti dal regolamento tecnico.

Una non conformità netta, priva di margini interpretativi, che ha immediatamente sancito l’esclusione di Norris e Piastri dalla classifica finale.

Una svolta che riscrive il Mondiale

La decisione della FIA ha l’effetto di un terremoto nel campionato. Norris, fino a quel momento saldo leader e secondo al traguardo, vede azzerato il bottino di punti e crollare il margine che aveva costruito con grande costanza durante l’anno. Piastri, già virtualmente rientrato nella corsa iridata, perde anch’egli i punti del suo 4° posto.

Il Mondiale, improvvisamente, si riapre:

Norris conserva la leadership ma con soli 24 punti su Verstappen e Piastri, ora secondi a pari merito. Da dominio apparente, il finale di stagione si trasforma in un triangolo teso fino all’ultima curva.

La nuova classifica del GP: Mercedes alla ribalta

Il verdetto dei commissari ridisegna completamente il podio. Dietro a un Max Verstappen padrone della corsa, emergono le due Mercedes:

George Russell , solido e impeccabile, sale al 2° posto;

, solido e impeccabile, sale al 2° posto; Andrea Kimi Antonelli, autentico protagonista di giornata con una rimonta da 17° a podio, conquista il 3° posto, scrivendo una pagina destinata a restare.

Giornata favorevole anche per Ferrari:

Charles Leclerc guadagna la 4ª posizione,

guadagna la 4ª posizione, Lewis Hamilton l’8ª, ridando ossigeno alla Scuderia dopo un weekend complicato.

Avanzano anche Carlos Sainz, Isack Hadjar e Nico Hulkenberg, mentre la Haas festeggia una doppia top-10 con Esteban Ocon e Oliver Bearman, preziosissima in ottica costruttori.

Un finale di stagione incandescente

Quella che appare come una decisione meramente tecnica si rivela, nei fatti, uno spartiacque sportivo. Il GP del Qatar, prossimo appuntamento con annessa Sprint Race, diventa una sfida a tre sospesa sul filo dell’incertezza.

Per Norris, il titolo non è più una formalità; per Verstappen e Piastri la caccia è riaperta, feroce, viva.

La notte di Las Vegas, sineddoche perfetta della modernità della Formula 1, si chiude così non con il frastuono dei motori, ma con il silenzio teso di un Mondiale improvvisamente rimesso in gioco.

Ordine d’arrivo del GP di Las Vegas 2025 (dopo le squalifiche)

Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Carlos Sainz (Williams) Isack Hadjar (RB) Nico Hulkenberg (Sauber) Lewis Hamilton (Ferrari) Esteban Ocon (Haas) Oliver Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Yuki Tsunoda (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (RB) Franco Colapinto (Alpine)

Ritirati: Albon, Bortoleto, Stroll

Squalificati: Norris, Piastri (McLaren)