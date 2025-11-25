Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Conferenza oggi alla Fondazione Giglio di Cefalù

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Fondazione Giglio di Cefalù, con il patrocinio dell’Università UniCamillus, ha promosso per oggi, martedì 25 novembre, alle ore 10, un incontro con medici, psicologi, professionisti e rappresentati delle istituzioni. L’incontro si terrà nell’aula UniCamillus, all’interno della Fondazione Giglio, ed è inserito tra gli appuntamenti degli ospedali del circuito “Bollino rosa” di Fondazione Onda.

I lavori saranno aperti dal saluto del presidente del Giglio Victor Mario Di Maria, del direttore generale Giovanni Albano, del direttore amministrativo Gianluca Galati e del direttore sanitario Gaetano Cimò. A introdurre il tema sarà il responsabile della Psicologia clinica del Giglio Gaetano Castronovo cui seguiranno gli interventi della psicologa Antonella Flocca sugli aspetti psicologici della violenza di genere, e del responsabile del pronto soccorso Emanuele Sesti, che illustrerà le procedure di accoglienza delle vittime di violenza attraverso il percorso dedicato denominato “codice rosa”.

A portare un contributo dell’esperienza sul campo sarà l’avvocato Palmira Ferrantelli del centro antiviolenza “Le onde”, mentre, a parlare degli strumenti di tutela contro la violenza di genere saranno il capitano Marco Merola, comandante della Compagnia Carabinieri di Cefalù, e il luogotenente C.S. Ignazio Piraino, comandante della stazione Carabinieri di Cefalù.

Nel corso dell’incontro è prevista la proiezione di un video contro la violenza sulle donne, realizzato dal personale della Fondazione Giglio, e un dibattito aperto agli studenti e al pubblico.

L’organizzazione dell’evento è curata da Gaetano Castronovo, con la collaborazione delle referenti aziendali per il Bollino Rosa Alessandra D’Anna e Beatrice Piazza.

