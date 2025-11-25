Riparte la campagna del MuVi Lascari La tua Memoria è la nostra Storia

Ad oggi il MuVi Lascari ha coinvolto direttamente circa 500 lascaresi, oltre 150 famiglie e diversi emigrati nelle attività del progetto. La partecipazione attiva della comunità, caratterizzata dalla donazione di fotografie, video e documenti, continua a rappresentare un nuovo processo culturale di ri-costruzione della memoria collettiva e di radicamento dell’identità storica tra i cittadini.

Le foto d’epoca, autentico patrimonio iconografico conservato nelle case di numerose famiglie, sono ora accessibili a tutti, ovunque nel mondo, grazie al Museo Virtuale. Questo rende il MuVi Lascari un museo partecipato, dinamico e in continua evoluzione.

Una foto immortala in un fotogramma un momento di vita e, anche se si tratta di un’immagine apparentemente “muta”, si carica di significato nel momento in cui qualcuno riconosce in essa una storia o semplicemente un ricordo. Le foto divengono così preziose tessere che, simbolicamente, costituiscono il mosaico della nostra identità, della nostra storia individuale e collettiva.

Tessere di memorie che raccontano eventi personali, familiari, frammenti di vita che narrano di avvenimenti sociali, culturali, avvenimenti lavorativi, politici e religiosi. Un paesaggio umano documentato da “fotografi” che, di quei momenti, ne hanno saputo cogliere la forza evocativa e la bellezza.

I cittadini che intendono partecipare al progetto hanno la possibilità di consegnare il proprio materiale in uno dei modi previsti dal regolamento o recandosi personalmente presso la sede del museo in via Indipendenza n. 8/10, a Lascari, tutti i giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

Per info e approfondimenti visita il sito www.muvilascari.it

