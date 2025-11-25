Case, costi e affitti: perché vivere a Cefalù è diventato difficile per i giovani

A Cefalù si nasce, si cresce, si studia, si sogna. Ma sempre più spesso non si riesce a restare. È una realtà sotto gli occhi di tutti: la città è diventata una delle mete più ambite della Sicilia, un marchio turistico internazionale, un luogo che affascina chi arriva… ma che rischia di allontanare chi ci vive. I giovani lo dicono con chiarezza: trovare una casa, permettersi un affitto, progettare una vita stabile qui è sempre più complicato. E non è solo una questione economica: è un problema che tocca identità, futuro e coesione sociale.

Oggi affittare un bilocale nel centro storico o nelle zone costiere significa trovarsi davanti cifre che superano spesso quelle di alcune città metropolitane. La stagione turistica lunga, gli affitti brevi e il boom delle locazioni per vacanza hanno trasformato profondamente il mercato immobiliare. Le case disponibili per chi vuole vivere stabilmente a Cefalù sono poche e spesso fuori portata. E mentre i prezzi salgono, i giovani – studenti, lavoratori stagionali, coppie che vorrebbero restare vicino alle famiglie – si ritrovano costretti a spostarsi verso Lascari, Collesano, Campofelice, Isnello o addirittura Palermo.

Il problema, però, non è solo nell’affitto. Anche chi vuole comprare una casa a Cefalù si scontra con prezzi che non rispettano la capacità economica media dei cefaludesi under 40. Il costo al metro quadro è cresciuto negli ultimi dieci anni in modo esponenziale, trainato dal turismo internazionale e dalla crescente domanda di seconde case. Le zone più appetibili – il centro storico, il lungomare, la Kalura, la Giudecca – sono diventate praticamente inaccessibili. Non si tratta solo di un fenomeno immobiliare: è una trasformazione sociale che sta cambiando la composizione stessa della città.

Il dato più preoccupante emerge quando si incrocia questo scenario con la demografia. I numeri ISTAT mostrano che, nella fascia 16 – 30 anni, Cefalù è al quarto posto tra le percentuali più basse di giovani delle Madonie. Un dato sorprendente per un centro turistico vivace, spesso percepito dall’esterno come giovane e pieno di opportunità. E invece accade il contrario: diversi borghi interni- Gangi, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Castellana Sicula – pur avendo meno abitanti, mantengono un equilibrio giovanile più stabile. Cefalù, paradossalmente, cresce come destinazione… ma perde la sua parte più giovane.

Le storie delle persone raccontano ciò che i numeri confermano. Molti giovani preferiscono spostarsi quotidianamente dalla periferia o dai paesi vicini. Altri rinunciano del tutto e cercano stabilità altrove, fuori provincia. Le attività commerciali stagionali e il costo del lavoro nel turismo non offrono spesso la possibilità di costruire un futuro duraturo. E così la città, pur affollata d’estate, rischia di svuotarsi nei suoi mesi più importanti, quelli della vita quotidiana.

Questo cambiamento ha anche un impatto culturale. Meno giovani significa meno associazioni, meno iniziative spontanee, meno innovazione. Significa una comunità più fragile. E soprattutto significa che il patrimonio immateriale di Cefalù – tradizioni, feste, legami familiari, vita di quartiere – rischia di non essere tramandato. Perché la città è bella, sì… ma non sempre vivibile per chi dovrebbe esserne il futuro.

Cosa fare, allora? In molte località italiane si stanno sperimentando soluzioni: incentivi alle locazioni stabili, regolamentazione degli affitti brevi, programmi di rientro per giovani professionisti, progetti di cohousing. A Cefalù non esiste ancora una strategia organica. Ma il tema non può più essere rinviato. La comunità, le istituzioni e gli operatori devono dialogare e costruire un equilibrio tra sviluppo turistico e sostenibilità sociale.

Una città non è fatta solo dalle case: è fatta da chi ci vive. E se i giovani non riescono più a restare, allora il futuro si allontana. Cefalù ha mille storie, mille identità, mille bellezze. Ma una città che vuole guardare avanti deve proteggere chi la abita, non solo chi la visita.