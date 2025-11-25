Figli e animali usati come arma: il nuovo volto della violenza domestica

La violenza contro le donne cambia volto, si trasforma, assume forme sempre più sottili e crudeli. Non sempre lascia lividi sulla pelle. Molto spesso, invece, colpisce ciò che una donna ha di più prezioso: i suoi figli. O persino i suoi animali. Lo raccontano i dati ISTAT dell’indagine “Sicurezza delle donne”, lo strumento ufficiale con cui l’Italia misura il fenomeno della violenza maschile, comprese quelle esperienze che non arrivano mai a una denuncia e che costituiscono il cosiddetto “sommerso della violenza”.

La rilevazione riguarda circa 17.500 donne italiane tra i 16 e i 75 anni, intervistate telefonicamente tra marzo e agosto 2025; i risultati completi arriveranno nel 2026, quando si concluderanno anche le interviste alle donne straniere. Questi dati, dunque, rappresentano stime preliminari ma già altamente significative.

Il quadro che emerge è estremamente chiaro: partner ed ex partner utilizzano sempre più spesso i figli, gli animali domestici e gli affetti familiari come strumenti di controllo e intimidazione. È una forma di violenza che colpisce all’interno della sfera emotiva, là dove lascia segni profondi, difficili da riconoscere e ancor più difficili da denunciare.

Le tabelle ISTAT rivelano un elemento cruciale: queste forme di violenza sono molto più frequenti dopo la fine della relazione che durante la convivenza. È nella fase della separazione che si registra l’escalation più pericolosa. Tra le donne che hanno un ex partner, fino al 6,9% dichiara di aver subito minacce legate all’affidamento dei figli, mentre percentuali intorno al 5% riguardano minacce dirette ai figli stessi. Numeri che non possono essere considerati marginali, perché rappresentano migliaia di casi su scala nazionale.

Queste minacce funzionano come vere e proprie armi psicologiche: l’ex partner sa che colpire un figlio, anche solo a parole, significa esercitare un potere devastante. È una forma di ricatto emotivo che prende forza proprio perché sa dove ferire. E spesso avviene nel silenzio delle case, in un clima di paura che le donne faticano a raccontare persino agli amici più stretti.

L’indagine ISTAT mette poi in luce un altro aspetto poco discusso e profondamente inquietante: l’uso degli animali domestici come strumenti di intimidazione. La voce “fa o minaccia di far male ai suoi animali, se ne ha” è una delle più rivelatrici del nuovo volto della violenza psicologica. Lo 0,2% delle donne con partner attuale riporta questa forma di minaccia; percentuali simili e talvolta maggiori riguardano gli ex partner. Sembrano numeri piccoli, ma non lo sono: su scala nazionale equivalgono a migliaia di episodi reali.

Minacciare un animale significa colpire un rapporto affettivo primario, quello che spesso rappresenta per la donna un rifugio, un porto sicuro, un sostegno emotivo nei momenti più difficili. È un attacco diretto alla sua serenità e alla sua capacità di reagire. Molti centri antiviolenza italiani testimoniano che, negli ultimi anni, sempre più donne raccontano di aver subito ricatti legati al cane, al gatto o ad altri animali di casa.

Le tabelle ISTAT mostrano inoltre che le intimidazioni più frequenti riguardano urla, lanci di oggetti, aggressioni verbali violente, controllo degli spostamenti, limitazione dei rapporti familiari, critiche continue sull’aspetto e umiliazioni pubbliche. Forme di violenza quotidiana, invisibile, normalizzata, che non richiedono un pronto soccorso ma lasciano ferite profonde nella psiche e nella dignità.

Il dato più drammatico, però, resta quello relativo alla fine delle relazioni: la separazione è il momento più pericoloso nella vita di una donna, ed è il momento in cui la violenza psicologica si trasforma spesso in un’arma totale. L’uomo che non accetta la rottura può colpire usando i figli, controllando la vita privata della donna, seguendola, minacciandola di farle togliere l’affidamento, spaventandola attraverso oggetti lanciati, insulti, aggressioni verbali improvvise.

Non sono fenomeni rari, né circoscritti a poche categorie sociali: sono trasversali, diffusi e profondamente radicati nella cultura della relazione tossica. La violenza psicologica è fatta di abitudini, di piccoli gesti, di parole ripetute. È un filo che stringe lentamente, giorno dopo giorno.

Integrare questi dati ISTAT nell’analisi significa comprendere la portata sistemica del problema. Non si tratta di casi isolati, ma di un modello che insiste nella nostra società, che colpisce soprattutto quando una donna cerca di riprendere in mano la propria vita. Significa anche riconoscere che la violenza domestica non è solo fisica: è un fenomeno complesso, intrecciato ai legami affettivi, alla fragilità, ai ruoli familiari, al senso di colpa che molte donne provano anche quando non dovrebbero.

Il nuovo volto della violenza domestica non si combatte solo con le leggi, ma con la consapevolezza. Con la capacità di riconoscere queste dinamiche, di spezzarle prima che degenerino, di offrire sostegno reale a chi vive nel silenzio. I dati ISTAT ci offrono una mappa preziosa, un faro acceso su ciò che per troppo tempo è rimasto nascosto. Guardarli con attenzione significa fare un passo avanti nella protezione delle donne e dei loro affetti più fragili.