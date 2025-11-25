L’abbraccio del Papa ai 40 coristi di Cefalù: il racconto che commuove tutti

Il Giubileo delle Corali a Roma resterà per sempre scolpito nella memoria dei quaranta coristi dell’ASMU, ma non solo per il viaggio, per la musica o per la celebrazione solenne. Il momento che più di ogni altro ha commosso tutti è arrivato alla fine della Messa, quando Papa Leone XIV è salito sulla papamobile per attraversare Piazza San Pietro. In quell’istante, tra migliaia di persone, si è verificato qualcosa che ha toccato ognuno dei coristi in modo personale: il Papa si è fermato due volte, esattamente davanti al settore dove si trovavano i coristi di Cefalù. È stato un gesto inatteso, quasi inspiegabile, che ha trasformato un semplice passaggio in un incontro diretto, intimo, profondo.

Quando la papamobile ha rallentato per la prima volta, molti hanno alzato il telefono per scattare una foto. Tutti avevano negli occhi lo stupore e l’emozione di chi si sente improvvisamente visto, riconosciuto. Poi, quando il Papa si è fermato una seconda volta, ancora più vicino, gli sguardi si sono incrociati uno a uno. Non è stato lo sguardo rivolto alla folla che spesso si vede nelle celebrazioni solenni: è stato un incontro personale, diretto, come se ogni corista si fosse sentito raggiunto e accolto singolarmente. Nei racconti che ognuno ha condiviso uscendo dalla piazza, le parole erano sempre le stesse: “Sembrava guardare proprio me”, “In quegli occhi ho sentito un invito a continuare”, “Ci ha confermati nel cammino che stiamo facendo”.

In quei pochi secondi si è concentrato un valore enorme. Per i coristi, abituati a vivere la musica come un servizio, come un modo per donare bellezza agli altri, lo sguardo del Papa è stato come un abbraccio. Una conferma che ciò che fanno ha senso, che l’armonia che cercano ogni giorno provando, cantando insieme è davvero un cammino di fede, di comunità e di umanità. Molti hanno raccontato che, in quel momento, avevano quasi dimenticato di scattare una foto: non per distrazione, ma perché l’emozione era troppo forte per essere filtrata da uno schermo. La memoria di quegli istanti non ha bisogno di immagini, perché l’immagine più vera è quella che ciascuno porta nel cuore.

Mentre la papamobile si allontanava lentamente, i coristi si sono guardati tra loro increduli. Ognuno aveva negli occhi una luce diversa, una luce che nasce quando ci si sente parte di qualcosa di più grande.

Il pellegrinaggio dell’ASMU a Roma era iniziato all’alba del sabato, con l’entusiasmo del viaggio, con il canto spontaneo in aeroporto, con la visita a Santa Maria Maggiore e con il concerto nella parrocchia di San Damaso. Era già, così com’era, un’esperienza intensa di comunità. Ma lo sguardo del Papa ha dato a tutto una profondità nuova. Ha trasformato un viaggio corale in un’esperienza spirituale personale e collettiva insieme, un gesto semplice che ha dato forza, significato e fiducia al cammino dell’Associazione.

Ora che i coristi sono tornati a Cefalù, nel loro racconto c’è qualcosa che non si può fraintendere: quel momento li accompagnerà per sempre. Li sosterrà nelle prove, nei concerti, nel loro modo di stare insieme. Renderà più autentico ogni canto e più vero ogni passo. Perché ci sono attimi che non si vivono soltanto: ci scelgono. E questo è uno di quelli che resteranno per sempre nel cuore di chi c’era.