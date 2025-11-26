La Diocesi di Cefalù avvia gli incontri di Formazione e Istituzione dei Nuovi Ministri Laicali

Un cammino ecclesiale tra servizio, Parola e Tradizione

La Diocesi di Cefalù propone, per l’anno pastorale 2025-2026, un percorso formativo organico rivolto a istituendi accoliti, lettori, ministri straordinari della Comunione e catechisti. Tre gli appuntamenti settoriali previsti dal manifesto ufficiale:

26 novembre 2025 , alle ore 16, presso la Parrocchia Maria Santissima Assunta di Petralia Sottana (settore Alte Madonie);

, alle ore 16, presso la Parrocchia Maria Santissima Assunta di Petralia Sottana (settore Alte Madonie); 05 marzo 2026 , alle ore 16, nella Parrocchia Sant’Antonino di Castelbuono (settore Tirreno);

, alle ore 16, nella Parrocchia Sant’Antonino di Castelbuono (settore Tirreno); 08 aprile 2026, alle ore 16, presso la Parrocchia Immacolata di Valledolmo (settore Valle del Torto).

Il percorso culminerà nella solenne celebrazione di istituzione dei nuovi Ministri Laicali, fissata per il 17 aprile 2026, nella maestosa Basilica Cattedrale di Cefalù. Un appuntamento che, oltre a rappresentare un traguardo personale per i candidati, sarà un segno di speranza e di rinnovamento per l’intera comunità diocesana.

Il significato ecclesiale dei Ministeri Laicali

L’istituzione dei ministeri laicali si colloca nel cuore della missione della Chiesa, nella linea del Concilio Vaticano II e della successiva evoluzione normativa. Il Codice di Diritto Canonico, al can. 230, riconosce ai fedeli laici la possibilità di essere stabilmente istituiti nei ministeri del lettorato e dell’accolitato, nonché di collaborare nei servizi liturgici e pastorali secondo le necessità della comunità. È un servizio, non un titolo onorifico, radicato nella logica evangelica della diaconia.

Il Vangelo stesso fornisce il fondamento teologico: «Chi vuole diventare grande tra voi, si farà vostro servitore» (Mc 10,43). Il ministero, nella Chiesa, nasce dunque da un movimento di abbassamento e di dedizione.

Le radici patristiche: il ministero come edificazione del Corpo di Cristo

I Padri della Chiesa hanno offerto riflessioni decisive sul ruolo dei laici.

Sant’Agostino, nel Sermone 340, ricorda che nella comunità ogni servizio è opera comune: «Con voi sono cristiano, per voi sono ministro». Qui appare il principio della corresponsabilità: chi esercita un ministero lo fa sempre per la comunità e dentro la comunità.

San Gregorio Magno, nelle Omelie sui Vangeli, afferma che il vero ministro è colui che «trasforma la Parola ascoltata in opera», indicando nei laici un ruolo attivo e qualificato nella testimonianza quotidiana della fede.

A sua volta San Giovanni Crisostomo insiste sul fatto che l’intera Chiesa è chiamata alla liturgia della vita: non solo il presbitero, ma ogni battezzato è “sacerdote” in senso ampio, poiché offre il sacrificio della carità.

La vocazione del laico come servizio nella Chiesa e nel mondo

Il ministero laicale non è un privilegio per pochi, ma un segno sacramentale della missione del Popolo di Dio. Il Concilio Vaticano II (LG 31) descrive i laici come coloro che «cercano il Regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio». Per questo la formazione non è un semplice addestramento tecnico, ma un autentico cammino di discernimento spirituale.

L’accolito è chiamato a servire l’altare e sostenere la dimensione eucaristica della comunità; il lettore diviene annunciatore della Parola, custode e mediatore del suo ascolto; il ministro straordinario della Comunione si fa ponte verso i fratelli malati, anziani o impediti, rendendo visibile la misericordia del Cristo che visita il suo popolo; il catechista, infine, partecipa alla missione apostolica attraverso la trasmissione viva della fede.

Uno stile: la bellezza del servire

L’immagine del manifesto diocesano – una figura distesa verso la luce, immersa nel cielo che si apre – diventa metafora del servizio: il ministro laicale è colui che tende le mani alla grazia per rifletterla sugli altri. La sua autorità è l’umiltà, la sua forza è la Parola, il suo mandato è la comunione.

La Chiesa di Cefalù, con questo calendario di formazione e con la celebrazione finale del 17 aprile 2026, invita tutti a riscoprire il valore dei ministeri laicali come segno di una comunità viva, corresponsabile e missionaria. Perché, come insegnano i Padri, Ecclesia non est solitudo: la Chiesa vive di carismi condivisi, di mani che servono e di cuori che edificano.