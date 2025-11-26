Nasce a Collesano il CMA – Centro Audiovisivo delle Madonie

Le Madonie compiono un passo deciso verso il futuro dell’audiovisivo e della comunicazione digitale. Sabato 29 novembre, alle ore 16, nel Chiostro Santa Maria di Gesù di Collesano sarà inaugurato il CMA – Centro Audiovisivo delle Madonie, nuovo presidio culturale pensato per offrire opportunità formative e creative ai giovani dei territori interni.

L’iniziativa nasce da Fuori La Voce! ETS, in collaborazione con il Comune di Collesano, con il sostegno del programma Facciamo Comunità della Città Metropolitana di Palermo e con il partenariato del Madonie Unesco Global Geopark – Ente Parco delle Madonie.

Un progetto contro la fuga di competenze

Secondo il Rapporto Giovani e Industria Culturale Digitale 2024 dell’Osservatorio Competenze Digitali, cresce l’interesse dei giovani italiani per audiovisivo e comunicazione multimediale, mentre l’offerta formativa resta concentrata nelle grandi città. Questa disparità produce migrazione, impoverimento di competenze e minori opportunità per le imprese locali.

Il CMA nasce proprio per invertire questo trend, offrendo un centro dotato di strumenti professionali e aperto a studenti, giovani, under 30 e NEET.

Una sinergia già consolidata

Il nuovo Centro rappresenta un’evoluzione naturale del dialogo avviato nel 2024 tra l’Ente Parco delle Madonie e Fuori La Voce! ETS, grazie alla convenzione firmata dal Commissario Straordinario Salvatore Caltagirone e dal Coordinatore Giovanni Sabatino.

Da questa collaborazione sono già nati progetti come Madonie Geopark TV e A Scuola di Madonie Geopark, che hanno coinvolto centinaia di giovani nella valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale del territorio.

Le parole dei protagonisti

Il Commissario Salvatore Caltagirone sottolinea:

“Il nostro investimento nei giovani diventa un segnale concreto di futuro e innovazione. Con il Centro Audiovisivo vogliamo costruire opportunità solide, come già fatto attraverso i valori di Identità, Consapevolezza e Appartenenza. Ringrazio Fuori La Voce! ETS, la Città Metropolitana e il Comune per aver creduto in questo progetto.”

Il Coordinatore di Fuori La Voce! ETS, Giovanni Sabatino, aggiunge:

“Lavorare in squadra con serietà porta risultati reali. Come giovani sentiamo la responsabilità di continuare a investire nel nostro territorio, sostenuti dalla fiducia di chi ha creduto in noi fin dall’inizio.”

Una struttura polivalente per crescere

Il CMA offrirà:

una sala cinema con sistema di fruizione on-demand;

con sistema di fruizione on-demand; spazi professionali per produzione e post-produzione audiovisiva;

per produzione e post-produzione audiovisiva; sale per registrazione podcast e doppiaggio ;

e ; aule per formazione digitale.

Nei primi mesi sono già previsti laboratori, workshop e percorsi formativi dedicati ai giovani del territorio.

Il progetto punta anche a generare ricadute sociali ed educative attraverso:

reti tra scuole, enti e associazioni;

competenze spendibili nel mercato del lavoro digitale;

contrasto all’isolamento culturale delle aree interne;

attività inclusive rivolte a persone con disabilità e cittadini stranieri.

L’inaugurazione del 29 novembre

Interverranno:

Tiziana Cascio , Sindaco di Collesano;

, Sindaco di Collesano; Giovanni Sabatino , Coordinatore Fuori La Voce! ETS;

, Coordinatore Fuori La Voce! ETS; Salvatore Caltagirone , Commissario Straordinario Ente Parco delle Madonie;

, Commissario Straordinario Ente Parco delle Madonie; Maurizio Lo Galbo, Capo della Segreteria Particolare del Sindaco della Città Metropolitana di Palermo.

Durante la giornata si potranno visitare gli spazi rigenerati, assistere a proiezioni dimostrative e scoprire la mostra fotografica “Kinèma – dal primo fotogramma all’AI”, un viaggio nella storia del cinema e delle tecnologie emergenti.

