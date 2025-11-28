Inizia domani in tutte le Parrocchie di Cefalù la Novena dell’Immacolata

La Novena dell’Immacolata: un cammino di luce

In tutte le Chiese parrocchiali di Cefalù, domani 29 Novembre, inizia la Novena dell’Immacolata. Gli orari sono quelli comunicati dai Parroci. La Novena è un cammino forte di preparazione alla Solennità dell’8 Dicembre. La Parrocchia del SS. Salvatore alla Torre culminerà questo cammino con la Serenata a Maria il 7 Dicembre sera.



La novena dell’Immacolata, radicata profondamente nella spiritualità popolare italiana, è una grande pedagogia della grazia. Non è una semplice preparazione devozionale, ma un itinerario biblico-teologico.

Ogni giorno della novena è una contemplazione delle qualità di Maria come “specchio della Chiesa”. Si ripercorrono le grandi coordinate della storia della salvezza:

La chiamata : Maria come figura dell’“eccomi” di Abramo.

: Maria come figura dell’“eccomi” di Abramo. La promessa : la Donna attesa dai profeti, “fiore dal tronco di Iesse” (Is 11,1).

: la Donna attesa dai profeti, “fiore dal tronco di Iesse” (Is 11,1). La pienezza del tempo : la scelta divina che sostiene e precede ogni merito umano.

: la scelta divina che sostiene e precede ogni merito umano. La santità come risposta: Maria come quella che “asseconda” totalmente lo Spirito (cf. Lc 1,38).

La novena è strutturalmente mariana ma teologicamente cristologica: conduce a riconoscere che la santità immacolata di Maria non è un finisseur poetico, ma il primo raggio della Redenzione operata da Cristo.

Lo Stellario dell’Immacolata: corona di dodici stelle, corona di lode

Tra le tradizioni più suggestive legate all’Immacolata vi è lo Stellario, antica devozione – particolarmente diffusa tra francescani, l’Ordine fondatore della dottrina dell’Immacolata – che consiste nella recita di dodici invocazioni o saluti, come dodici stelle della corona apocalittica della Donna vestita di sole (Ap 12,1).

Lo Stellario si struttura su tre elementi simbolici:

Le dodici stelle: richiamo alla Donna dell’Apocalisse, interpretata dai Padri come figura della Chiesa e, in senso più pieno, di Maria. Il numero dodici: pienezza, totalità, radice apostolica. Maria è al centro della Chiesa nascente e gloriosa. Le litanie della luce: ciascuna stella è un titolo mariano che riflette un attributo della sua grazia originaria: Stella mattutina, Rosa mistica, Specchio di santità, Arca dell’Alleanza…

In molti luoghi lo Stellario è cantato, spesso con melodia dolce e popolare, come una “corona luminosa” offerta alla Vergine nelle sere della novena. È un gesto di pietà che unisce dottrina e affetto, teologia e canto, ragione e bellezza.