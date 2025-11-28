Solennità dell’Immacolata Patrona della Città di Cefalù. Il Programma

La Parrocchia Cattedrale di Cefalù ha reso noto il Programma della Solennità dell’Immacolata Patrona della Città di Cefalù.
29 novembre – 7 dicembre
Novena di preparazione
Sabato 29 novembre
17.00 Preghiera del Santo Rosario
17.30 Canto della Stellario in onore della Vergine Maria Immacolata
18.00 Celebrazione eucaristica presieduta da don Giuseppe Licciardi, vicario generale
Domenica 30 novembre – Prima domenica di Avvento
09.30 Celebrazione eucaristica
11.30 Celebrazione eucaristica capitolare
17.00 Preghiera del Santo Rosario
17.30 Canto della Stellario in onore della Vergine Maria Immacolata
18.00 Celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Sebastiano Scelsi, presidente del Capitolo dei Canonici della Cattedrale
Lunedì 01 dicembre
17.00 Preghiera del Santo Rosario
17.30 Canto della Stellario in onore della Vergine Maria Immacolata
18.00 Celebrazione eucaristica presieduta da don Calogero Cerami, rettore del seminario diocesano
Martedì 02 dicembre
17.00 Preghiera del Santo Rosario
17.30 Canto della Stellario in onore della Vergine Maria Immacolata
18.00 Celebrazione eucaristica presieduta da p. Aurelio Bruno, O.F.M.
parroco della Parrocchia S. Francesco
Mercoledì 03 dicembre
17.00 Preghiera del Santo Rosario
17.30 Canto della Stellario in onore della Vergine Maria Immacolata
18.00 Celebrazione eucaristica presieduta da p. Alessandro Plà, MISSIONARIO DELLA SPERANZA, parroco della Parrocchia S. Salvatore alla Torre
Giovedì 04 dicembre
17.00 Preghiera del Santo Rosario
17.30 Canto della Stellario in onore della Vergine Maria Immacolata
18.00 Celebrazione eucaristica presieduta da don Pietro Piraino, parroco della Parrocchia Spirito Santo
Venerdì 05 dicembre
17.00 Preghiera del Santo Rosario
17.30 Canto della Stellario in onore della Vergine Maria Immacolata
18.00 Celebrazione eucaristica presieduta da don Rosario Dispenza, parroco delle Parrocchie S. Agata V.M. e Maria SS. Addolorata
Sabato 06 dicembre
17.00 Preghiera del Santo Rosario
17.30 Canto della Stellario in onore della Vergine Maria Immacolata
18.00 Celebrazione eucaristica presieduta da padre Salvatore Spagnuolo, parroco della Parrocchia S. Ambrogio
Domenica 07 dicembre – Seconda domenica di Avvento
09.30 Celebrazione eucaristica
11.30 Celebrazione eucaristica capitolare
17.00 Preghiera del Santo Rosario
17.30 Canto della Stellario in onore della Vergine Maria Immacolata
18.00 Celebrazione eucaristica presieduta da don Francesco Lo Bianco, parroco della parrocchia Cattedrale
Lunedì 08 dicembre – Solennità di Maria SS. Immacolata
09.30 Celebrazione eucaristica presieduta da don Calogero Cerami, rettore del seminario diocesano
11.30 Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da don Domenico Messina, delegato vescovile delle basiliche minori e capitoli collegiali
Benedizione dei bambini e delle famiglie
12.00 Omaggio floreale alla Vergine Maria a nome del gruppo giovani e dei ministranti della parrocchia ai piedi della Statua di Maria Santissima Immacolata posta sulla colonna davanti chiesa di San Pasquale. 16.30 Processione in onore della Beata Vergine Maria Immacolata del Santo Rosario
18.00 Celebrazione eucaristica presieduta da S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, vescovo di Cefalù
Ave, Speranza nostra!
Il Parroco
don Francesco Lo Bianco
Il Delegato
don Domenico Messina