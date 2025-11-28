Solennità dell’Immacolata Patrona della Città di Cefalù. Il Programma

La Parrocchia Cattedrale di Cefalù ha reso noto il Programma della Solennità dell’Immacolata Patrona della Città di Cefalù.

29 novembre – 7 dicembre

Novena di preparazione

Sabato 29 novembre

17.00 Preghiera del Santo Rosario

17.30 Canto della Stellario in onore della Vergine Maria Immacolata

18.00 Celebrazione eucaristica presieduta da don Giuseppe Licciardi, vicario generale

Domenica 30 novembre – Prima domenica di Avvento

09.30 Celebrazione eucaristica

11.30 Celebrazione eucaristica capitolare

17.00 Preghiera del Santo Rosario

17.30 Canto della Stellario in onore della Vergine Maria Immacolata

18.00 Celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Sebastiano Scelsi, presidente del Capitolo dei Canonici della Cattedrale

Lunedì 01 dicembre

17.00 Preghiera del Santo Rosario

17.30 Canto della Stellario in onore della Vergine Maria Immacolata

18.00 Celebrazione eucaristica presieduta da don Calogero Cerami, rettore del seminario diocesano

Martedì 02 dicembre

17.00 Preghiera del Santo Rosario

17.30 Canto della Stellario in onore della Vergine Maria Immacolata

18.00 Celebrazione eucaristica presieduta da p. Aurelio Bruno, O.F.M.

parroco della Parrocchia S. Francesco

Mercoledì 03 dicembre

17.00 Preghiera del Santo Rosario

17.30 Canto della Stellario in onore della Vergine Maria Immacolata

18.00 Celebrazione eucaristica presieduta da p. Alessandro Plà, MISSIONARIO DELLA SPERANZA, parroco della Parrocchia S. Salvatore alla Torre

Giovedì 04 dicembre

17.00 Preghiera del Santo Rosario

17.30 Canto della Stellario in onore della Vergine Maria Immacolata

18.00 Celebrazione eucaristica presieduta da don Pietro Piraino, parroco della Parrocchia Spirito Santo

Venerdì 05 dicembre

17.00 Preghiera del Santo Rosario

17.30 Canto della Stellario in onore della Vergine Maria Immacolata

18.00 Celebrazione eucaristica presieduta da don Rosario Dispenza, parroco delle Parrocchie S. Agata V.M. e Maria SS. Addolorata

Sabato 06 dicembre

17.00 Preghiera del Santo Rosario

17.30 Canto della Stellario in onore della Vergine Maria Immacolata

18.00 Celebrazione eucaristica presieduta da padre Salvatore Spagnuolo, parroco della Parrocchia S. Ambrogio

Domenica 07 dicembre – Seconda domenica di Avvento

09.30 Celebrazione eucaristica

11.30 Celebrazione eucaristica capitolare

17.00 Preghiera del Santo Rosario

17.30 Canto della Stellario in onore della Vergine Maria Immacolata

18.00 Celebrazione eucaristica presieduta da don Francesco Lo Bianco, parroco della parrocchia Cattedrale

Lunedì 08 dicembre – Solennità di Maria SS. Immacolata

09.30 Celebrazione eucaristica presieduta da don Calogero Cerami, rettore del seminario diocesano

11.30 Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da don Domenico Messina, delegato vescovile delle basiliche minori e capitoli collegiali

Benedizione dei bambini e delle famiglie

12.00 Omaggio floreale alla Vergine Maria a nome del gruppo giovani e dei ministranti della parrocchia ai piedi della Statua di Maria Santissima Immacolata posta sulla colonna davanti chiesa di San Pasquale. 16.30 Processione in onore della Beata Vergine Maria Immacolata del Santo Rosario

18.00 Celebrazione eucaristica presieduta da S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, vescovo di Cefalù

Ave, Speranza nostra!

Il Parroco

don Francesco Lo Bianco

Il Delegato

don Domenico Messina

