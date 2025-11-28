Volley Serie D Femminile: la Kepha di Cefalù attende l’Alcamo. Big match a Monreale

La quarta giornata ha consolidato la gerarchia di vertice, ma il Girone A della Serie D Femminile si presenta come uno dei più variabili e dinamici del panorama regionale. Le prime tre della classe mostrano identità chiare, mentre dalla quarta alla decima posizione si registra un equilibrio quasi speculare che lascia presagire una quinta giornata ad alto coefficiente emotivo e tecnico.

La classifica parziale parla di tre squadre già strutturate e di un gruppo inseguitore in cui piccoli dettagli, gestione del side-out, profondità della panchina, razionalità nei finali, saranno decisivi.

Di seguito, un’analisi match by match della 5ª giornata.

ENCIRRO NEW EFEBO VOLLEY vs PALERMO MONDELLO VOLLEY

(29/11/25 ore 16:30)

Sfida che, sulla carta, mette di fronte due momenti psicologici opposti. Palermo Mondello, seconda con un QS di 2,50 e un’eccellente gestione dei cambi palla (10 set vinti, 4 persi), arriva con lo status di favorita. La squadra di coach Mondello ha mostrato un sistema offensivo fluido, con attacchi in uscita rapida dalla 2 e una buona varietà di primo tempo.

Encierro, invece, continua una stagione di grande generosità ma con percentuali difensive e di rigiocata ancora da stabilizzare (QP 0,89). Il dato però più interessante è la loro resilienza nei set lunghi.

AS KUNOS CINISI vs HORA VOLLEY 2024

(30/11/25 ore 17:30)

Scontro tra due squadre in chiaroscuro. Hora Volley ha un identico bilancio set (7–7), segno di irregolarità ma anche di una struttura solida. La fase break è in crescita, soprattutto grazie a un servizio più aggressivo rispetto alle prime giornate.

Kunos Cinisi, pur con due vittorie, mostra il QS più basso tra le non–pericolanti (0,60). Questo suggerisce qualche difficoltà nella continuità offensiva, specie nelle fasi centrali dei set.

Match incerto, che potrebbe decidersi sulla qualità del muro–difesa: Hora parte leggermente avanti, ma Cinisi è squadra capace di esprimersi molto meglio sul campo di casa.

AV COSTRUZIONI VOLLEY PRIMULA vs G.S. PALLAVOLO 2000 A.S.D.

(30/11/25 ore 19:30)

La capolista Primula — 4 vittorie su 4, QS 4,00, PF/PS 353–286 — viaggia con numeri da categoria superiore. La squadra non solo vince, ma domina i finali di set, mostrando una lucidità tattica che raramente si vede in Serie D. L’equilibrio tra palla alta e primi tempi è una delle chiavi.

Dall’altra parte, Pallavolo 2000 è ancora in cerca di stabilità: 5 set vinti, 11 persi e un QP di 0,90 indicano che qualcosa manca nei momenti decisivi. Tuttavia, è squadra dotata di un buon sistema difensivo e nelle giornate giuste può sporcare parecchi palloni.

Lettura strategica: Primula largamente favorita.

SICILIA IN VACANZA KEPHA 2.0 vs ASD VOLLEY SPORT ALCAMO

(30/11/25 ore 17:00)

Partita intrigante. Kepha 2.0 presenta uno dei rapporti PF/PS più convincenti (375–324) e una bella profondità di attaccanti: non è un caso che i 10 set vinti siano arrivati in situazioni tecnicamente ben gestite.

Alcamo, invece, alterna ottime prestazioni a blackout improvvisi: 6 set vinti e 9 persi fotografano una squadra ancora in elaborazione. Tuttavia, la loro struttura di muro può risultare fastidiosa per le bande avversarie.

Se Kepha mantiene la qualità delle ultime due gare, dovrebbe imporre il proprio ritmo, ma questo è uno di quei match in cui la gestione della seconda linea può ribaltare i pronostici.

VOLLEY PALERMO vs US VOLLEY BAGHERIA

(29/11/25 ore 16:30)

Derby della fascia medio–bassa, ma tutt’altro che banale. Volley Palermo è quarta, con un positivo QS 1,33, ma soffre ancora di discontinuità gestionale, soprattutto nei cambi palla lunghi.

Bagheria, pur in coda con soli 3 punti, è una squadra migliore di quanto non dica la classifica: i 271 punti fatti in quattro gare testimoniano una discreta produttività offensiva, ma i soli 3 set vinti rivelano un problema evidente nei finali.

Questo match è un crocevia: perdere potrebbe complicare la stagione di Bagheria, mentre una vittoria di Palermo consoliderebbe la corsa al podio.

Match aperto, tecnicamente interessante.

Sintesi tecnica a conclusione

La 5ª giornata si preannuncia determinante per l’allungamento delle prime tre e per la definizione delle pretendenti alla zona medio–alta.

Primula e Palermo Mondello hanno, allo stato attuale, la maturità tattica per fare corsa a sé; Kepha potrebbe inserirsi se stabilizza la ricezione; Volley Palermo deve capitalizzare; le altre cercano ancora una vera identità.

Il Girone A continua a proporsi come laboratorio di volley moderno: squadre giovani, sistemi offensivi che si affinano, e una competitività che lascerà il segno nel proseguimento del campionato.