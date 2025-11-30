I Bagni di Cicerone: il segreto d’acqua che racconta un’altra Cefalù

Per molto tempo il nome “Bagni di Cicerone” è rimasto una suggestione, un’eco lontana che riaffiorava nelle mappe e nei racconti degli abitanti del quartiere. Nessuno avrebbe immaginato che, dietro quei muri antichi affacciati sul mare, si nascondesse davvero un pezzo raro della storia medievale di Cefalù. E invece, nel giro di pochi anni, quel frammento di memoria è tornato a vivere, non solo grazie agli scavi archeologici, ma anche grazie a un coraggioso progetto di recupero che ha ridato dignità a uno dei luoghi più affascinanti del centro storico.

Il punto di svolta arriva nel 2017, quando una campagna di indagini archeologiche – finanziata dalla famiglia Barranco, proprietaria degli immobili – porta alla luce ambienti termali completi: colonne, capitelli, volte, canali di passaggio dell’acqua e le antiche sospensurae, le piccole basi che un tempo reggevano i pavimenti riscaldati. L’area, situata tra via Bagni di Cicerone e la spiaggia che corre parallela alla cortina edilizia occidentale, rivela improvvisamente la sua natura: un edificio termale medievale, costruito in riva al mare, legato alla cultura dell’acqua che caratterizzò il Mediterraneo tra età araba e normanna.

Gli scavi raccontano di due ambienti principali: uno voltato a sesto acuto, parallelo alla via, e uno a botte, proiettato verso la spiaggia. Nel primo, sotto l’intonaco, ricompare una colonna completa accanto a un capitello superstite; nel secondo riaffiorano le strutture che un tempo distribuivano il calore e l’acqua calda. È un sistema raffinato, frutto di competenze tecniche arrivate a Cefalù attraverso secoli di scambi culturali.

Ma la storia non si ferma qui. Perché, dopo aver riportato alla luce il passato, qualcuno ha deciso di restituirgli un futuro. La famiglia Barranco – attiva nella ristorazione da generazioni – sceglie infatti di investire proprio in quei locali, immaginando un progetto capace di unire tutela, recupero e nuova vita. Nasce così l’idea di “Le Terme”, un ristorante inaugurato il 1° settembre 2019, pensato non come semplice attività commerciale, ma come un esempio di come la memoria storica possa tornare a respirare nel presente.

L’architetto Salvatore Curcio, insieme alla Soprintendenza di Palermo, elabora una soluzione rispettosa e contemporanea: niente alterazioni, niente forzature, niente aggiunte invasive. Solo strutture leggere in acciaio e vetro, inserite come un arredo temporaneo dentro il guscio della storia. I nuovi impianti tecnici vengono collocati sotto un pavimento galleggiante, senza toccare le murature originali. Ogni scelta è pensata per far convivere due identità: quella dell’antico hammam e quella di un luogo moderno, aperto alla città.

Questo intervento diventa così un esempio concreto di un dibattito sempre più attuale in Italia: come salvare, valorizzare e far vivere le rovine. In un contesto in cui le risorse pubbliche non sempre riescono a coprire le esigenze di conservazione, l’iniziativa privata può trasformarsi in un alleato prezioso. Qui a Cefalù non si è restaurato solo un edificio: si è rimessa in circolo una parte della memoria urbana, riconsegnandola a chi la abita e a chi la visita.

La rovina, per sua natura, è fragile. Ma proprio la sua fragilità contiene una forza speciale: quella di attraversare i secoli portando con sé l’essenziale. Liberata dalle funzioni che un tempo la definivano, diventa universale. E quando un progetto moderno riesce a dialogare con quella universalità, nasce qualcosa di raro: un luogo che conserva la sua storia e allo stesso tempo accoglie nuove storie, destinate un giorno a diventare a loro volta memoria.

Oggi, entrando nei Bagni di Cicerone, si percepisce questa doppia vita. Le pietre raccontano di un passato di vapore, calore e acqua che scorreva nelle piccole cavità sotto il pavimento; le strutture contemporanee raccontano di una città che ha scelto di far dialogare le sue radici con il presente. Il mare è sempre lì, a pochi passi, come se vegliasse da secoli su queste stanze.

I Bagni non sono più un luogo dimenticato. Sono tornati a essere uno spazio vissuto, capace di unire storia, architettura e vita quotidiana. E oggi, più che mai, continuano a ricordare che la città si rinnova davvero quando sceglie di non perdere ciò che la rende unica.