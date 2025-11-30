Case di proprietà in provincia di Palermo: Cefalù è tra le città con la percentuale più bassa

In provincia di Palermo la casa di proprietà continua a essere un pilastro economico e culturale. I dati ISTAT mostrano percentuali altissime in decine di comuni, soprattutto nei centri interni e nelle aree montane, dove l’acquisto della casa rimane una scelta identitaria e familiare, tramandata di generazione in generazione.

Comuni come Geraci Siculo, Bisacquino, Godrano, San Cipirello e Valledolmo superano il 94–96% di abitazioni di proprietà, registrando uno dei valori più alti d’Italia. Sono luoghi dove quasi tutti vivono in una casa “di famiglia”, spesso ereditata, e dove l’affitto rappresenta una soluzione marginale.

Alcuni esempi:

Geraci Siculo – 96,02%

Bisacquino – 95,80%

Godrano – 95,67%

San Cipirello – 95,23%

Valledolmo – 94,62%

La media provinciale, considerando l’intero territorio, ruota intorno al 78–80%, segno di una forte radicazione dell’abitare stabile.

Scendendo lungo la classifica, emergono i comuni costieri e turistici: qui il dato cambia radicalmente. Lì dove il mercato immobiliare è dinamico, il costo delle abitazioni più alto e l’offerta turistica incide sulla disponibilità di immobili, la percentuale di case di proprietà diminuisce sensibilmente.

Tra questi comuni troviamo:

Campofelice di Roccella – 77,94%

Casteldaccia – 84,47%

Pollina – 81,95%

Isola delle Femmine – 74,49%

Terrasini – 75,74%

Sono paesi dove una parte consistente degli immobili è utilizzata come seconda casa, B&B, investimenti turistici o abitazioni stagionali. Questo rende più difficile, per i residenti, acquistare una casa.

Il caso Cefalù: turismo, prezzi alti e residenza fragile

Tra i dati più rilevanti emerge quello di Cefalù, che si colloca nelle ultimissime posizioni dell’intera provincia con una percentuale di abitazioni di proprietà pari a 76,46%. A prima vista, si tratta di un valore comunque alto. Ma basta confrontarlo con il resto dei comuni per capire la differenza: Cefalù è 76ª su oltre 80 comuni, cioè praticamente in coda alla classifica.

Alcuni comuni con percentuali simili o inferiori:

Ficarazzi – 76,70%

Cefalù – 76,46%

Monreale – 76,06%

Misilmeri – 75,53%

Terrasini – 75,74%

Palermo – 73,00%

Cinisi – 72,81%

Bagheria – 72,33%

Torretta – 70,44%

Il dato va interpretato, perché racconta molto della trasformazione recente della città.

Perché Cefalù ha così poche case di proprietà

Sono quattro i motivi principali. Cefalù è tra i comuni più cari della Sicilia per costo al metro quadro. L’acquisto di una prima casa per i residenti diventa difficile, soprattutto per i giovani. Il boom turistico ha trasformato molte case in: B&B, Case vacanza, Investimenti non residenziali e Abitazioni stagionali. Questo spinge i prezzi verso l’alto e riduce l’offerta per residenti. Chi lavora nella stagione estiva si sposta spesso, affittando solo per alcuni mesi. Questo genera meno acquisti e più affitti temporanei. Il problema demografico della fascia 16–30 anni, già analizzato nei report precedenti, incide anche sul mercato immobiliare: i giovani faticano a radicarsi e ad acquistare casa, preferendo affitto o emigrazione.

Un fenomeno che cambia il volto della città

Il fatto che Cefalù sia tra i comuni con meno case di proprietà ha conseguenze importanti. Anzitutto cresce la popolazione “a tempo”, diminuisce la comunità stabile. Il centro storico diventa sempre più turistico. Gli immobili diventano strutture ricettive e non più abitazioni di famiglie. Le famiglie cefaludesi faticano a comprare casa nel comune d’origine. Il rischio è lo spopolamento fuori stagione. Con più case sfitte o utilizzate solo d’estate.

Conclusione: cosa ci dicono davvero questi numeri

I dati ISTAT sulla proprietà immobiliare raccontano una provincia ancora molto legata alla casa come valore familiare, ma mostrano una spaccatura netta tra i paesi interni e i centri turistici. Cefalù, con il suo 76,46%, si avvicina più ai grandi centri come Palermo che ai borghi madoniti dove quasi tutti vivono in una casa di proprietà. Un dato che non è solo statistico ma sociale: parla della trasformazione urbanistica, turistica e demografica della città.

Per la Cefalù del futuro, la sfida sarà una sola: tornare a essere non solo una meta, ma anche una casa.