I primi 5 romanzi da leggere a dicembre: uno parte da Cefalù e sta già incantando

Dicembre arriva sempre con un’atmosfera particolare. Le strade iniziano a illuminarsi, il freddo stringe le giornate e cresce il bisogno di ritagliarsi un momento tutto per sé. È il periodo in cui un buon libro riesce a scaldare più di una sciarpa, perché regala un viaggio, un’emozione, una fuga. Per questo inizio di mese sono arrivati cinque romanzi capaci di parlare a lettori diversi, ma uniti da una caratteristica comune: la forza di restare impressi.

Il primo è “L’anniversario” di Andrea Bajani, vincitore sia dello Strega sia dello Strega Giovani 2025. È un romanzo che sorprende per la delicatezza con cui affronta un tema complesso: la possibilità di liberarsi dalla propria famiglia per sopravvivere. Il protagonista racconta il giorno in cui, dieci anni prima, ha lasciato definitivamente i genitori, e lo fa con una voce quieta ma profondissima. Bajani non cerca il colpo di scena né l’accusa facile. Preferisce attraversare con lentezza le stanze chiuse di un passato claustrofobico, mettendo a fuoco una violenza quotidiana fatta più di silenzi che di urla. Il risultato è un libro che scava, illumina, ferisce e guarisce allo stesso tempo. È uno di quei romanzi che non si dimenticano, perché ci obbligano a guardarci dentro, a chiederci quanto coraggio serva per scegliere la propria vita.

Dalle ombre della famiglia si passa al ritorno di un personaggio amatissimo: il vicequestore Rocco Schiavone, protagonista di “Sotto mentite spoglie” di Antonio Manzini. Siamo ad Aosta, a pochi giorni dal Natale, una stagione che Schiavone detesta profondamente. Le luci invadono la città, i cori risuonano ovunque, il traffico aumenta e l’aria sembra più pesante del solito. In questo clima soffocante si intrecciano tre eventi che mettono a dura prova il vicequestore: una rapina finita malissimo, un cadavere incatenato trovato in un laghetto e un chimico scomparso nel nulla. Manzini costruisce un giallo ricco, che alterna tensione e malinconia, ironia e buio interiore. Schiavone è stanco, arrabbiato, ma anche sorprendentemente fragile. Proprio nelle sue crepe emerge l’umanità che lo ha reso uno dei personaggi più amati dei lettori italiani. Questo nuovo capitolo, forse più introspettivo dei precedenti, è un viaggio nelle zone grigie della vita, quelle in cui non esistono soluzioni perfette ma solo tentativi di andare avanti.

La terza storia ci porta in Sicilia, con il nuovo romanzo di Cristina Cassar Scalia, “Mandorla amara”. L’indagine si apre in mare, in una mattina che sembra innocua, quando un panfilo alla deriva nasconde sette cadaveri. A ucciderli, scoprirà il medico legale, è stata una dose di cianuro forse sciolta nel latte di mandorla. È un dettaglio che gela il sangue e che apre un caso complesso, in cui la vicequestore Vanina Guarrasi è chiamata a immergersi nonostante il difficile momento personale che sta attraversando. L’autrice costruisce un intreccio serrato, pieno di ipotesi, piste da seguire e ombre che si sovrappongono. La presenza, anche se a distanza, dell’amatissimo commissario Patanè aggiunge calore e memoria. Cassar Scalia conferma la sua capacità di dare ritmo e verità ai personaggi, di far respirare la Sicilia attraverso la pagina e di tenere il lettore incollato fino all’ultima riga. “Mandorla amara” è un giallo elegante, calibrato, che dimostra ancora una volta perché Vanina Guarrasi è diventata una delle investigatrici più amate del panorama italiano.

Con il quarto romanzo il tono cambia completamente, ma non la potenza narrativa. In “Francesco. Il primo italiano”, Aldo Cazzullo racconta la vita di San Francesco attraverso una ricerca storica rigorosa e uno sguardo profondamente umano. Lo fa usando le fonti medievali, ma anche interpretandole con sensibilità contemporanea, trasformando la biografia del santo in un percorso che parla alla nostra epoca. Francesco è descritto come una figura luminosa, capace di rompere schemi e aprire strade nuove. È il poeta del Cantico delle Creature, il viaggiatore che attraversa l’Italia portando un messaggio di misericordia, l’uomo che inventa il presepe e che incarna alcuni dei valori più autentici dell’identità italiana. Cazzullo riesce a mostrare non solo il santo, ma anche l’uomo: il giovane idealista, il ribelle, il visionario. E soprattutto fa emergere l’attualità del suo messaggio in un tempo in cui la sua voce sembra più urgente che mai. Il libro si legge come un racconto appassionante, ma lascia dentro una riflessione profonda su ciò che siamo e ciò che potremmo essere.

A chiudere questa selezione c’è “Il Segreto del Re” di Mario Macaluso, un romanzo che parte da Cefalù per costruire un viaggio nel cuore della Sicilia normanna. È una storia che unisce mistero, storia e sentimento, in un intreccio che attraversa secoli e che restituisce al lettore un mondo ricco di fascino. I mosaici del Duomo, le lettere perdute, gli amori che resistono oltre il tempo: ogni elemento contribuisce a creare un’ambientazione magnetica, in cui la città stessa diventa un personaggio. La scrittura conduce il lettore dentro un passato che sembra ancora vivo, in cui un re enigmatico custodisce un segreto capace di attraversare le generazioni. Non è solo un romanzo storico: è una storia d’amore e di ricerca, un invito a scoprire i segreti che ogni luogo, ogni famiglia, ogni cuore trattiene. È un libro che conquista per atmosfera, profondità e bellezza.

Cinque romanzi diversi per stile, genere e tono, ma perfetti per aprire dicembre con nuove emozioni. In un mese fatto di attese e riflessi di luce, queste storie accompagnano, scaldano e, soprattutto, restano.