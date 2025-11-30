Vittoria per la Sicilia in Vacanza Kepha di Cefalù. La Primula Monreale vola solitaria al comando

SERIE D FEMMINILE – Girone A

Quinta giornata – Analisi tecnica ed evoluzione del campionato

La quinta giornata del Girone A della Serie D Femminile regala un quadro più nitido delle forze in campo, con la vetta che si consolida attorno a tre squadre capaci di mostrare personalità, ampiezza di rotazioni e continuità tecnica. I risultati odierni, letti attraverso i parziali, fotografano un turno in cui molte partite sono state decise dalla gestione dei finali set e dalla tenuta mentale nei momenti di break.

ENCIERRO NEW EFEBO VOLLEY – PALERMO MONDELLO VOLLEY 1–3 (25-20, 15-25, 22-25, 17-25)

Avvio vibrante dell’Encierro, che nel primo set sorprende Mondello con una correlazione muro-difesa compatta e una fase break molto aggressiva. Tuttavia, dal secondo parziale la formazione ospite aumenta la pressione in battuta, costringe a palle scontate e ribalta l’inerzia: emblematico il 15-25 del secondo set, preludio di un match sempre più a tinte biancoblù. Mondello vince grazie alla continuità delle bande e a una diagonale palleggiatrice-opposto molto solida nelle fasi calde.

ENCIERRO NEW EFEBO VOLLEY

Mangialomini S., Barbera A., Chiofalo S., Tilotta L., Di Stefano C., De Nunzio M., Li Vigni S., Tilotta G., Lima P.A., Cappadonna F., Vento B., Castro M.

Libero: Ilardi G. (L1), Dilluvio S. (L2)

All.: Scaglione S.

PALERMO MONDELLO VOLLEY

Visconti S., Cimino A., Tarantino M., D’Alba M., Bellomare G., Covais V., Di Maria R., Misseri F., Mormando M., Damiani M., Cristofalo B., Corrao G.

Libero: Filloramo A.M. (L1), D’Aleo A. (L2)

All.: Passarelli G.

AS KUNOS CINISI – HORA VOLLEY 2024 3–0 (25-19, 25-19, 25-15)

Cinisi disputa la prestazione più ordinata della sua stagione: pochi errori diretti, gestione perfetta dei cambi palla e un cambio ritmo negli ultimi 10 punti di ogni set che spezza la resistenza dell’Hora. Quest’ultima paga la scarsa efficacia in attacco (spesso anticipato dal muro) e un servizio troppo morbido per impensierire la ricezione avversaria. Cinisi mostra, invece, un’accelerazione da squadra in crescita.

AS KUNOS CINISI

Catalano G., Lucchese L., Puleo G., Di Lorenzo R., Pizzo V., De Lisi K., Badalamenti M., Bartolotta M., Alfano J.G.

Libero: Caruso A. (L1), Pepe A. (L2)

All.: Musumeci F.

HORA VOLLEY 2024

Stassi G., Cusenza A., Di Franco L., Telaretti S., Marino M., Camalò G., Caronna M., Riolo M.L., Di Bella S., Dorangricchia M.S., Bozzi R.

Libero: Grimaudo L. (L1), Siragusa L. (L2)

All.: Serio A.

AV COSTRUZIONI VOLLEY PRIMULA – G.S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. 3–0 (25-14, 25-15, 25-10)

Primula gioca una gara da capolista vera: repellente agli errori, lucidissima nel side-out e dominante al centro. I parziali sono eloquenti – mai in discussione – e mostrano un divario tattico importante. Pallavolo 2000 fatica nella ricezione e non riesce a costruire nessuna continuità offensiva. Troppo netto il divario.

AV COSTRUZIONI VOLLEY PRIMULA

Romano Contorno C., Passavia S., Intravaia D., Testa R., Belfiore I., Canfarotta C., Pavone C., Boscia C., Pollina M., Lo Cicero G., Minasola M.

Libero: Lupo M. (L1), Zagarella A. (L2)

All.: Canfarotta A.

G.S. PALLAVOLO 2000

Gambino G., Magnate C., Musso E., Di Maggio G., Guzzo G.M., Magnate G., Muratore S., Ferrara V., Sucameli M., Serpotta C., Meli A.

Libero: Saviano M.R. (L1), Stanzione S. (L2)

All.: Renda G.

SICILIA IN VACANZA KEPHA 2.0 – ASD VOLLEY SPORT ALCAMO 3–0 (25-21, 25-20, 25-17)

Una vittoria importante per la Kepha di Cefalù che supera un Alcamo ampiamente rimaneggiato ma mai domo in campo. Assenze pesanti anche per la squadra di casa che deve fare a meno di Di Cristina, Bianca e Guercio. Ottima la prova di Cirrito, under 15, nel ruolo di libero. Buona partita anche per Gallo che rientrava dopo un lungo periodo di convalescenza. Alcamo gioca bene tutti gli avvii di set, ma cala nei finali, dove la maggiore profondità del roster cefaludese fa la differenza. Partita non valutabile a pieno, proprio per le tante assenze in entrambe le formazioni. Pur con ottimi spunti offerti dalle giovanissime. In ogni caso tre punti pesantissimi per la squadra allenata da Marco Sabatino.

SICILIA IN VACANZA KEPHA 2.0

Barranco Marica (3), Tosi Clara (4), Collerà Emma (5), Tirabasso Paula Andrea (6), Gerone Simona (8), Gallo Martina Milagros (10), Tosi Eleonora (12), Provenza Giada (16), Gugliuzza Silvia (17), Guercio Karen Valentina (22), Gatta Manuela (25).

Liberi: Cirrito Giulia Maria (13 – L1), Musotto Rosa (14 – L2).

Panchina: Sabatino Elio (A), Provenza Salvatore (VA).

ASD VOLLEY SPORT ALCAMO

Romano Gaia (2), Provenza Chiara (10), Cottone Vittoria (11), Gebbia Loredana (12), Guzzo Carol (14), Pizzitola Sara Maria (16), Mirrione Vittoria Maria (23).

Libero: Bua Giorgia (1 – L1).

Panchina: Gebbia Loredana (A), Cottone Leonardo (D).

VOLLEY PALERMO – US VOLLEY BAGHERIA 3–2 (15-25, 25-23, 25-17, 20-25, 20-18)

Il match più spettacolare: equilibrio, strappi continui e un tie-break da brividi.

Bagheria domina il primo set (15-25), approfittando delle incertezze della ricezione palermitana. Ma dal secondo parziale la musica cambia: Volley Palermo cresce nella qualità e la partita cambia volto. Il tie-break è un concentrato di emozione: chance per entrambe, difese spettacolari e chiusura solo ai vantaggi (20-18). La vittoria rilancia Palermo in piena zona alta della classifica.

VOLLEY PALERMO

Camarda C., Mulia M., Ciancimino G., Agrella A., Arena A., Turchio A., Ait A., Davì G., Argano C., Figuccia A., Salerno R., La Barbera M.

Libero: Romano N. (L1), Turchio M. (L2)

All.: Troiano L.

US VOLLEY BAGHERIA

Arato G., Miosi A., Del Prete V.M., Cacciatore A., Restivo A., Di Salvo M., Tantillo M.M., Pace A.K., Carollo S.

Libero: Cosenza G. (L1), Castagnetta C. (L2)

All.: Martorana L.

CLASSIFICA

1. AV Costruzioni Volley Primula 14 pt

2. Palermo Mondello Volley ………12 pt

3. Sicilia in Vacanza Kepha 2.0 … 12 pt

4. Volley Palermo ……………………… 9 pt

5. AS Kunos Cinisi ………………………7 pt

6. Hora Volley 2024 ……………..…… 6 pt

7. Encierro New Efebo Volley …… 5 pt

8. ASD Volley Sport Alcamo ……… 4 pt

9. US Volley Bagheria ………………… 4 pt

10. G.S. Pallavolo 2000 ………………. 2 pt

Riconoscimento all’Arbitro

La direzione di gara di Irene Uroni a Cefalù è stata esemplare: precisa nelle valutazioni tecniche, elegante nella gestione delle dinamiche emozionali e sempre allineata con il ritmo dell’incontro. Una conduzione autorevole e serena, che ha valorizzato il gioco e garantito fluidità alla partita.

