Il Basket Cefalù 1872 capolista con Ribera nella Divisione Regionale 1

La 7ª giornata conferma i principali trend emersi nella prima parte della stagione: dominio assoluto delle capoliste Ribera Knights e Basket Cefalù 1972, solidità crescente di Air Tecnology, mentre in coda permangono difficoltà strutturali per Green 99 e soprattutto Orsa Barcellona. Le quattro gare disputate restituiscono una fotografia estremamente nitida dello stato competitivo del girone.

Ribera Knights Basketball – Patti Basket 86–44

La capolista Ribera (12 punti, 6–0, miglior attacco e miglior difesa del campionato) conferma la propria egemonia infliggendo a Patti (4 punti, 2–4) una delle sconfitte più pesanti del turno.

L’ampiezza del +42 è coerente con i numeri: Ribera viaggia con una differenza punti complessiva di +290, valore che testimonia una superiorità tecnica e di intensità non solo episodica.

Patti, squadra oscillante già da inizio stagione (PF 363, PS 414), non trova efficacia offensiva contro la miglior difesa del torneo e si conferma formazione dalla struttura ancora incompleta.

Basket Cefalù 1972 – Green Basket 99 108–65

Seconda dominatrice del campionato, Cefalù 1972 (12 punti, 6–0) replica il margine ampio ottenuto in quasi tutte le gare stagionali: PF 552 e una media offensiva da 92 punti a partita.

Il +43 rifilato al fanalino Green 99 (2 punti, 1–5) è risultato atteso alla luce dei numeri: Green 99 subisce troppo (PS 467) e, pur avendo un potenziale realizzativo discreto, non riesce mai a reggere la pressione dei top team.

Cefalù conferma un’identità offensiva estremamente fluida, capace di accelerazioni devastanti soprattutto nei quarti centrali.

Air Tecnology – Orsa Barcellona 98–61

Air Tecnology (8 punti, 4–1) dimostra pienamente perché occupi il terzo posto con una differenza punti confortante (+101). Il successo contro Orsa (0 punti, 0–6, peggior attacco e peggior difesa del campionato) è in linea con la traiettoria stagionale: Barcellona concede 578 punti in 6 gare, un dato che segnala un evidente gap fisico e tattico.

Air Tecnology resta la principale inseguitrice delle due capoliste, solida nel controllo del ritmo e cinica nell’allungare quando la gara lo consente, come dimostra il +37 finale.

A.S.D. Cefalù Basket Academy – Nova Basket Academy Savio Messina 85–77

È la gara più competitiva della giornata. Basket Academy Cefalù (4 punti, 2–3) ottiene una vittoria pesante contro Nova Savio (6 punti, 3–3), squadra dal rendimento disomogeneo (PF 448, PS 464).

Il match fotografa due percorsi stagionali differenti: Academy Cefalù, pur con differenza punti negativa (-81), dimostra capacità di crescita e compattezza; Nova Savio, pur al quarto posto, conferma qualche problema di equilibrio difensivo (464 punti subiti), che limita la sua stabilità nei finali punto a punto.

Il +8 restituisce una gara tattica, probabilmente segnata da break alternati e decisa dall’efficacia realizzativa nel quarto periodo.

Classifica dopo 7ª giornata (agg. 01/12/25)

Ribera Knights Basketball – 12 pt (6–0) – Dominio totale Basket Cefalù 1972 – 12 pt (6–0) – Attacco più continuo del torneo Air Tecnology – 8 pt (4–1) – Terza forza credibile Nova Basket Academy Savio – 6 pt (3–3) – Alternante, potenziale elevato A.S.D. Cefalù Basket Academy – 4 pt (2–3) – In crescita Panormus C.F.G. – 4 pt (2–4) – Margini da definire Patti Basket – 4 pt (2–4) – Incostante Green Basket 99 – 2 pt (1–5) – Difesa troppo fragile Orsa Basket Barcellona – 0 pt (0–6) – Crisi profonda

Le prime due posizioni sembrano indirizzate verso una corsa a due fra Ribera e Cefalù 1972.

Air Tecnology ha le caratteristiche per inserirsi nel discorso playoff, mentre Nova Savio dovrà lavorare sulla consistenza difensiva per non perdere contatto.

Nella zona bassa si preannuncia lotta a tre tra Patti – Panormus – Basket Academy, mentre Green 99 e Orsa Barcellona necessitano interventi tattici e, forse, strutturali per risalire.