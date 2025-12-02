Cefalù cambia volto: l’avanzata degli affitti brevi, il crollo dei giovani e il rischio di una città senza futuro

Negli ultimi vent’anni Cefalù non è soltanto cambiata: è stata trasformata. Le pietre restano le stesse, il mare conserva il suo blu antico, le vie medievali mantengono la loro geometria perfetta, ma ciò che accade all’interno della città è radicalmente diverso. I dati ISTAT sulla capacità ricettiva 2005–2024 raccontano una storia tutt’altro che banale: è la storia di una località turistica che cresce in modo impressionante nel numero delle strutture, ma che al tempo stesso perde identità, popolazione giovane, imprenditori locali e una parte importante della sua vocazione originaria.

Per vent’anni, l’attenzione si è concentrata sul boom delle presenze, delle prenotazioni e sulla visibilità internazionale della città. Ma questi dati, letti in profondità, mostrano un processo molto più complesso. Cefalù passa da 47 esercizi ricettivi nel 2005 a 181 nel 2024: un aumento del 285%. Nello stesso periodo, gli alloggi imprenditoriali salgono da 4 strutture nel 2005 a 83 nel 2024, mentre i Bed & Breakfast crescono da 13 a 63. Il settore extra-alberghiero domina, espandendosi anno dopo anno, mentre gli hotel tradizionali si riducono o perdono posti letto. In apparenza è una crescita. In realtà è una metamorfosi.

Il boom degli affitti brevi: da fenomeno marginale a spina dorsale del turismo

Per capire davvero cosa sta succedendo a Cefalù bisogna osservare un dato su tutti: quello degli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale. Nel 2008 erano 6. Nel 2024 sono 83. Una crescita esponenziale, che non ha eguali tra le categorie ricettive della città. Nessun hotel, nessun campeggio, nessun Bed & Breakfast ha avuto una dinamica così forte.

Questo fenomeno modifica radicalmente la struttura stessa del turismo. Gli affitti brevi consentono agli investitori di entrare nel mercato con meno barriere e più flessibilità. Offrono un prodotto diversificato, moderno, attraente e spesso più economico rispetto al settore alberghiero. E, in molti casi, generano rendimenti interessanti. Ma ogni medaglia ha il suo rovescio.

Quando una città vede crescere così rapidamente le strutture di affitto breve, ciò significa che il tessuto edilizio viene progressivamente trasformato in prodotto turistico. Le case non sono più case. I quartieri non sono più quartieri. E i centri storici diventano scenografie da vivere per qualche giorno, non luoghi da abitare tutto l’anno.

Il settore alberghiero che perde terreno e capacità

Parallelamente all’esplosione degli affitti brevi, gli hotel tradizionali mostrano un andamento meno brillante. Dal 2005 al 2024 il numero degli esercizi alberghieri rimane quasi invariato, oscillando tra 20 e 26 strutture, ma ciò che cambia è la capacità totale.

Il dato più evidente riguarda la perdita di posti letto negli hotel dopo il picco del 2020. Se nel 2010 gli alberghi offrivano circa 3.700 posti letto, nel 2018 e nel 2019 si sale a oltre 4.600, fino ad arrivare a circa 5.000 nel 2020. Dal 2021 in poi, però, la capacità alberghiera comincia a ridursi, fino ad attestarsi nel 2024 a poco più di 4.100 posti letto, un valore nettamente inferiore ai massimi degli anni precedenti. E gli hotel a 4 stelle, un tempo pilastro dell’offerta turistica, perdono quasi 700 posti letto tra 2023 e 2024.

Le ragioni possono essere molte: ristrutturazioni, riclassificazioni, difficoltà gestionali, adeguamento alle normative o semplicemente scelte strategiche. Ma un punto resta chiaro: Cefalù oggi è meno alberghiera e molto più “diffusa”. È una città che si affida sempre di più a micro-strutture, appartamenti e piccoli investimenti immobiliari. La qualità complessiva dell’offerta ne risente? Dipende dai punti di vista. Ma è certo che l’identità del turismo sta cambiando.

Dove sono finiti i giovani? Il legame tra turismo e spopolamento

Il fenomeno più preoccupante emerge quando si mette in relazione tutto questo con i dati demografici della città. Cefalù, in questi anni, ha visto diminuire in modo significativo il numero di giovani residenti. Sono sempre di meno i ragazzi che rimangono a vivere e lavorare in città. E il paradosso è evidente: mentre il numero delle strutture ricettive esplode, la popolazione giovanile implode.

Perché accade questo? Le cause sono molte, ma il turismo è parte integrante del problema. L’aumento vertiginoso degli affitti brevi porta con sé un effetto immediato: l’aumento del prezzo delle case. Gli appartamenti che un tempo erano disponibili per famiglie locali oggi sono per i turisti. E, quando vengono affittati a residenti, hanno prezzi molto più alti rispetto al passato.

Per un giovane che vuole restare a Cefalù, affittare una casa diventa quasi impossibile. E comprare è un sogno irrealizzabile. Il turismo porta ricchezza, ma allo stesso tempo allontana i residenti. Porta movimento, ma scoraggia la vita quotidiana. È una contraddizione che Cefalù sta affrontando ora con particolare intensità.

Meno imprenditori locali, più investitori esterni: un altro segnale d’allarme

Accanto allo spopolamento giovanile, un altro dato pesa come un macigno: Cefalù ha sempre meno imprenditori locali. E non si parla solo di giovani, ma anche di adulti e famiglie che un tempo investivano e oggi preferiscono vendere.

Gli affitti brevi, infatti, sono spesso gestiti da investitori che non vivono a Cefalù. Alcuni acquistano case come forma di rendita; altri affidano gli immobili a società specializzate. Questo non significa che il turismo diventi di peggior qualità, ma significa che l’economia diventa meno locale, meno radicata e meno capace di generare comunità.

Il turismo senza imprenditori del territorio è un turismo più fragile. Perché i profitti non sempre restano in città. Perché la stagionalità crea lavoro instabile. E perché, se il modello economico dipende da attori esterni, la città rischia di perdere il controllo della propria identità.

L’offerta extra-alberghiera come sintomo e non come causa

È facile pensare che il problema siano gli affitti brevi. Ma non è così semplice. Il boom degli alloggi imprenditoriali non è la causa del cambiamento: è il sintomo di un cambiamento più profondo.

Cefalù, infatti, vive una doppia attrazione: da un lato richiama turisti da tutto il mondo; dall’altro attrae investitori che vedono nel settore immobiliare una grande opportunità. Questo processo, se non governato, produce una trasformazione irreversibile: la città smette di essere città e diventa prodotto. Ciò che cresce non è la qualità della vita dei residenti, ma la capacità di assorbire presenze turistiche.

Gli affitti brevi riempiono un vuoto: quello lasciato da un mercato edilizio che non offre più soluzioni sostenibili per chi vive e lavora a Cefalù. E, nel frattempo, la popolazione giovanile si allontana, perché non trova case accessibili, lavoro stabile, spazi per costruire una vita.

Il rischio più grande: una Cefalù senza futuro

Tutti questi elementi vanno messi insieme. E quando lo si fa, la fotografia è chiara: Cefalù rischia di diventare una città bellissima… ma vuota. Una città-vetrina. Una città che funziona benissimo da aprile a ottobre, ma che da novembre a marzo diventa fragile, svuotata, incapace di generare opportunità per i giovani.

Il rischio più grande è diventare luogo perfetto per chi viaggia e quasi impossibile per chi vorrebbe viverci. Il turismo è una ricchezza straordinaria, ma solo se accompagnato da politiche abitative, lavorative e sociali che permettano ai residenti di restare. Se questo equilibrio viene meno, la città rischia di spezzarsi in due: da un lato l’economia del turismo, dall’altro il declino demografico.

Cefalù oggi è in un punto di equilibrio instabile. Il boom degli affitti brevi, la fuga dei giovani, la riduzione degli imprenditori locali e l’aumento dei prezzi delle case sono fili dello stesso tessuto. Se non si interviene per ricucirlo, la città rischia di perdere la sua anima.

Il futuro che attende Cefalù dipende dalle scelte di oggi

Il turismo è una forza potente, ma non è neutrale. Trasforma, modella, orienta. Se governato, può generare benessere duraturo. Se lasciato libero, può produrre squilibri profondi. Cefalù ha una ricchezza straordinaria: la sua storia, la sua bellezza e il suo nome nel mondo. Ma ha anche un dovere: proteggere i suoi cittadini, i suoi giovani, il suo tessuto imprenditoriale.

La domanda non è se il turismo sia positivo o negativo. La domanda è come renderlo sostenibile. Come trasformarlo in una risorsa che non consumi, ma che costruisca. Come restituire ai giovani la possibilità di restare. E come evitare che Cefalù diventi una città senza città, una cartolina senza vita.

Il futuro di Cefalù si gioca ora. E i dati di questi vent’anni ce lo stanno dicendo con una chiarezza che non possiamo più ignorare.