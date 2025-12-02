Pranzo di Natale 2025 a Cefalù: ecco dove mangiare

Il Natale si avvicina e, come ogni anno, sorge il classico dilemma: dove trascorrere il pranzo del 25 dicembre? Se quest’anno hai deciso di immergerti nell’atmosfera magica di Cefalù e dintorni, c’è una proposta che coniuga la tradizione siciliana con l’eleganza di un menù tutto a base di pesce.

Stiamo parlando del Baglio del Falco (F.lli Licciardi), che ha svelato la sua proposta gastronomica per il Natale 2025. Ecco nel dettaglio cosa prevede il menù e perché potrebbe essere la scelta giusta per la tua famiglia.

Un menù che profuma di mare e Sicilia

La scelta dello chef per questo Natale è chiara: celebrare il mare. Dimenticate i pesanti arrosti di carne; qui i protagonisti sono il pescato fresco, gli agrumi di Sicilia e il pistacchio.

Ecco il percorso culinario proposto:

🥂 L’Aperitivo Tutto inizia con un classico aperitivo di benvenuto, perfetto per scambiarsi gli auguri prima di sedersi a tavola.

🐟 Gli Antipasti La parte iniziale del pranzo è un trionfo di sapori marini, che spazia dal crudo al cotto con grande equilibrio:

Insalata di mare classica.

Carpaccio di spada arricchito da finocchio e arance novelle siciliane (un abbinamento freschissimo).

L’intramontabile Cocktail di gamberi.

Baccalà croccante per una nota di sapidità.

Crostone di Russell con alici marinate.

🍝 Il Primo Il piatto forte sembra essere un inno alla raffinatezza: Raviolo di cernia con scampo. A rendere il piatto unico ci pensano la spuma di burrata siciliana e la granella di pistacchio, che aggiunge quella croccantezza e quel colore inconfondibile della nostra isola.

🍽 Il Secondo Per il secondo piatto, si punta sulla qualità della materia prima con una composizione mista:

Ricciola alla griglia.

Involtino di pesce spada (un must della cucina locale).

Gambero arrosto. Il tutto accompagnato da un contorno di stagione.

🍰 Il Dessert Non è Natale senza il Re dei dolci: il Panettone artigianale. Al Baglio del Falco viene servito con una crema al mascarpone e gocce di cioccolato, per chiudere il pranzo con dolcezza.

Prezzo e Cosa è incluso

Il rapporto qualità-prezzo è decisamente interessante. Il costo è di 50€ a persona.

Un dettaglio molto importante è la formula “Tutto Incluso”: nel prezzo sono compresi acqua, vino (selezionato da cantine siciliane), amaro e caffè. Non dovrete preoccuparvi di extra a fine pasto.

📍 Info e Prenotazioni

Il Baglio del Falco è una meta molto ambita per le feste, per cui è consigliabile prenotare il proprio tavolo con un certo anticipo per non rischiare di trovare tutto esaurito.

Per informazioni e prenotazioni potete contattare direttamente il ristorante ai seguenti numeri:

📞 Fisso: 0921.420820

0921.420820 📱 Mobile: 371.1649173

371.1649173 📱 Mobile: 320.7915018

Un’occasione perfetta per chi vuole evitare la fatica dei fornelli ma non vuole rinunciare ai sapori autentici della festa in una location suggestiva.